Full in love η Μαριτίνα Ντενίση: Το φιλί του συντρόφου της στα γενέθλιά της

Η κόρη της Μιμής Ντενίση έγινε 26 ετών!

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Celebrities & Gossip Νεα
Η σικ εμφάνιση της Μιμής Ντενίση με την κόρη της, Μαριτίνα, στο πλευρό της / Φωτογραφίες NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριτίνα Ντενίση γιόρτασε τα 26α γενέθλιά της με τον σύντροφό της και φίλους.
  • Στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες, περιλαμβάνοντας ένα τρυφερό φιλί από τον σύντροφό της.
  • Το ζευγάρι μοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα, όπως ρομαντικές βόλτες και ταξίδια.
  • Η Μαριτίνα είναι αφοσιωμένη στις μεταπτυχιακές της σπουδές και στηρίζει τη μητέρα της, Μιμή Ντενίση.
  • Παρακολούθησε την επίσημη πρώτη του ντοκιμαντέρ της μητέρας της, φορώντας ένα εντυπωσιακό γαλάζιο φόρεμα.

Η Μαριτίνα Ντενίση γιόρτασε τα 26α γενέθλιά της με μια βραδινή έξοδο με φίλους, αλλά και με τον σύντροφό της.

Μιμή Ντενίση: Γενέθλια-έκπληξη με την κόρη της Μαριτίνα της στο πλευρό της

Στο καρουζέλ με τις οκτώ φωτογραφίες που μοιράστηκε η κόρη της Μιμής Ντενίση Instagram, ξεχωρίζει το στιγμιότυπο με τον σύντροφό της να της δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο, ενώ εκείνη κρατά την τούρτα γενεθλίων της.

Μαριτίνα Ντενίση: Το τρυφερό φιλί του συντρόφου της στα γενέθλιά της

Μαριτίνα Ντενίση: Το τρυφερό φιλί του συντρόφου της στα γενέθλιά της

Το ζευγάρι απολαμβάνει τη σχέση του, δημοσιεύοντας κατά καιρούς αυθόρμητα στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πέρα από την αγάπη τους, την οποία ποτέ δεν έκρυψαν, μοιράζονται και πολλά κοινά ενδιαφέροντα, καθώς και στους δύο αρέσουν οι ρομαντικές βόλτες και τα ταξίδια.

Αυτή την περίοδο, η Μαριτίνα είναι αφοσιωμένη στις μεταπτυχιακές της σπουδές. Παρά το γεγονός ότι έχει ανοίξει τα φτερά της, παραμένει το μεγαλύτερο στήριγμα της μαμάς της. Πρόσφατα έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρώτη προβολή του νέου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση, «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν».

Μιμή Ντενίση: «Η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος σταθμός στη ζωή μου»

Το άλμπουμ των 26ων γενεθλίων της Μαριτίνας Ντενίση

Για την ιδιαίτερη περίσταση, επέλεξε ένα αριστοκρατικό γαλάζιο μακρύ σατέν φόρεμα με έναν ώμο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Μαριτίνα Ντενίση: Μας ανοίγει το υπνοδωμάτιό της -Ο εντυπωσιακός πολυέλαιος

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί με φόντο την πανοραμική θέα της Αθήνας και τον Λυκαβηττό, σε ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο που απέπνεε στιλ και κομψότητα.

 

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ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΝΤΕΝΙΣΗ
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ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
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