Η σικ εμφάνιση της Μιμής Ντενίση με την κόρη της, Μαριτίνα, στο πλευρό της / Φωτογραφίες NDP

Η Μαριτίνα Ντενίση γιόρτασε τα 26α γενέθλιά της με μια βραδινή έξοδο με φίλους, αλλά και με τον σύντροφό της.

Στο καρουζέλ με τις οκτώ φωτογραφίες που μοιράστηκε η κόρη της Μιμής Ντενίση Instagram, ξεχωρίζει το στιγμιότυπο με τον σύντροφό της να της δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο, ενώ εκείνη κρατά την τούρτα γενεθλίων της.

Μαριτίνα Ντενίση: Το τρυφερό φιλί του συντρόφου της στα γενέθλιά της

Το ζευγάρι απολαμβάνει τη σχέση του, δημοσιεύοντας κατά καιρούς αυθόρμητα στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πέρα από την αγάπη τους, την οποία ποτέ δεν έκρυψαν, μοιράζονται και πολλά κοινά ενδιαφέροντα, καθώς και στους δύο αρέσουν οι ρομαντικές βόλτες και τα ταξίδια.

Αυτή την περίοδο, η Μαριτίνα είναι αφοσιωμένη στις μεταπτυχιακές της σπουδές. Παρά το γεγονός ότι έχει ανοίξει τα φτερά της, παραμένει το μεγαλύτερο στήριγμα της μαμάς της. Πρόσφατα έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρώτη προβολή του νέου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση, «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν».

Το άλμπουμ των 26ων γενεθλίων της Μαριτίνας Ντενίση

Για την ιδιαίτερη περίσταση, επέλεξε ένα αριστοκρατικό γαλάζιο μακρύ σατέν φόρεμα με έναν ώμο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί με φόντο την πανοραμική θέα της Αθήνας και τον Λυκαβηττό, σε ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο που απέπνεε στιλ και κομψότητα.