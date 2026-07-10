Παολίνα Ζογλοπίτη: Η κόρη της Πάολα μας συστήνει τον σύντροφό της

Το γεύμα που απόλαυσαν σε ειδυλλιακή τοποθεσία

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Παολίνα Ζογλοπίτη: Η κόρη της Πάολα μας συστήνει τον σύντροφό της
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Όσα είχε δηλώσει παλιότερα η Πάολα στο Happy Day για τον έρωτα, τις συνεργασίες και την κόρη της / Βίντεο Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Παολίνα Ζογλοπίτη, κόρη της Πάολα, έχει 3,2 εκατομμύρια προβολές στο TikTok.
  • Επισκέφτηκε εστιατόριο στη Χαλκιδική με τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας τη σχέση τους.
  • Περιέγραψε τη βόλτα τους στη θάλασσα και την εμπειρία του ηλιοβασιλέματος.
  • Αναφέρθηκε στην αντίθεση του ζευγαριού με χιούμορ, σχολιάζοντας τις επιλογές τους.
  • Το ραντεβού τους περιλάμβανε ρομαντική ατμόσφαιρα και πανσέληνο.

Η Παολίνα Ζογλοπίτη έχει ένα ιδιαίτερα ενεργό προφίλ στο TikTok, όπου μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της. Μάλιστα, τα βίντεο που ανεβάζει στον λογαριασμό της έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής το εξωπραγματικό νούμερο των 3,2 εκατομμυρίων προβολών.

Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»

Η κόρη της Πάολα και του Φώτη Ζογλοπίτη επισκέφτηκε ένα αγαπημένο της εστιατόριο στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο δεύτερο πόδι, από όπου κατάγεται. Στο τραπέζι δεν ήταν μόνη της, αλλά με τον σύντροφό της, όπως αποκάλυψε στη νέα της ανάρτηση στο δημοφιλές μέσο.

Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους

Η Παολίνα ποζάρει με τους γονείς της στα παρασκήνια των MAD VMA / NDP

Η Παολίνα ποζάρει με τους γονείς της στα παρασκήνια των MAD VMA / NDP 

Το ζευγάρι βρέθηκε έξω από τον Νέο Μαρμαρά, σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία, με την ίδια να εξηγεί στο vlog της πως το συγκεκριμένο εστιατόριο αποτελεί μία από τις αγαπημένες της επιλογές για ψάρι.

Στη συνέχεια του βίντεο την ακούμε να σχολιάζει πόσο «βαλκάνιο ζευγάρι» είναι: «Εδώ σας δείχνουμε πόσο βαλκάνιο ζευγάρι είμαστε, εγώ περιποιημένη και αυτός με παντόφλες. Η αντίθεση συνεχίζεται, με εμένα να πίνω κρασί κι αυτόν μπίρα». Η κόρη της γνωστής τραγουδίστριας περιέγραψε επίσης τα πιάτα που δοκίμασαν.

Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!

Ακολούθησε μια ρομαντική βόλτα στη θάλασσα, για να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα, με την Παολίνα να επισημαίνει: «Για μένα είναι τεράστια πολυτέλεια να βλέπω τον ήλιο, με αναζωογονεί, μου δίνει πάρα πολλή ενέργεια. Το βρίσκω και τρελά ρομαντικό, οπότε πήγαμε στο Αζάπικο, όπου κάνουν πάρα πολύ συχνά ελεύθερο κάμπινγκ, και απολαύσαμε την ησυχία. Δεν έχει ούτε beach bar, δεν είχε κόσμο, ήταν τέλεια».

Στο τέλος παραδέχτηκε: «Το date καλοέμαθε, για ακόμα μία φορά, τη ρομαντική ψυχούλα μου, γιατί πετύχαμε και πανσέληνο. Ήταν τέλεια».

 

@paolina_zoglo

Μήπως να σας κάνω συχνότερα βιντεάκια για να μάθουμε όλοι πόσο όμορφη είναι η Σιθωνια μας;

♬ original sound - Paolina

 

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