Όσα είχε δηλώσει παλιότερα η Πάολα στο Happy Day για τον έρωτα, τις συνεργασίες και την κόρη της / Βίντεο Alpha

Η Παολίνα Ζογλοπίτη έχει ένα ιδιαίτερα ενεργό προφίλ στο TikTok, όπου μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της. Μάλιστα, τα βίντεο που ανεβάζει στον λογαριασμό της έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής το εξωπραγματικό νούμερο των 3,2 εκατομμυρίων προβολών.

Η κόρη της Πάολα και του Φώτη Ζογλοπίτη επισκέφτηκε ένα αγαπημένο της εστιατόριο στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο δεύτερο πόδι, από όπου κατάγεται. Στο τραπέζι δεν ήταν μόνη της, αλλά με τον σύντροφό της, όπως αποκάλυψε στη νέα της ανάρτηση στο δημοφιλές μέσο.

Η Παολίνα ποζάρει με τους γονείς της στα παρασκήνια των MAD VMA / NDP

Το ζευγάρι βρέθηκε έξω από τον Νέο Μαρμαρά, σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία, με την ίδια να εξηγεί στο vlog της πως το συγκεκριμένο εστιατόριο αποτελεί μία από τις αγαπημένες της επιλογές για ψάρι.

Στη συνέχεια του βίντεο την ακούμε να σχολιάζει πόσο «βαλκάνιο ζευγάρι» είναι: «Εδώ σας δείχνουμε πόσο βαλκάνιο ζευγάρι είμαστε, εγώ περιποιημένη και αυτός με παντόφλες. Η αντίθεση συνεχίζεται, με εμένα να πίνω κρασί κι αυτόν μπίρα». Η κόρη της γνωστής τραγουδίστριας περιέγραψε επίσης τα πιάτα που δοκίμασαν.

Ακολούθησε μια ρομαντική βόλτα στη θάλασσα, για να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα, με την Παολίνα να επισημαίνει: «Για μένα είναι τεράστια πολυτέλεια να βλέπω τον ήλιο, με αναζωογονεί, μου δίνει πάρα πολλή ενέργεια. Το βρίσκω και τρελά ρομαντικό, οπότε πήγαμε στο Αζάπικο, όπου κάνουν πάρα πολύ συχνά ελεύθερο κάμπινγκ, και απολαύσαμε την ησυχία. Δεν έχει ούτε beach bar, δεν είχε κόσμο, ήταν τέλεια».

Στο τέλος παραδέχτηκε: «Το date καλοέμαθε, για ακόμα μία φορά, τη ρομαντική ψυχούλα μου, γιατί πετύχαμε και πανσέληνο. Ήταν τέλεια».