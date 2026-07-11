Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο»-Ηχητικό ντοκουμέντο σοκ

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 20χρονος

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Πηγή: Ρεπορτάζ Γιάννης Σωτηρόπουλος, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (11/7/2026)

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Απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ για την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, όπου τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμούς ένας 20χρονος. Αποκαλυπτικό είναι το ηχητικό ντοκουμέντο μετά τους πυροβολισμούς. Το ρεπορτάζ είναι του απεσταλμένου του Star, Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Άργος: Απολογούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο

Σοκάρουν οι διάλογοι των αστυνομικών, λίγα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης του 20χρονου στο Άργος.

Ήρεμα - Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο

Άργος: Σοκάρουν οι διάλογοι των αστυνομικών μετά τους πυροβολισμούς

Στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έπεσαν περισσότεροι από 20 πυροβολισμοί, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το εάν τηρήθηκε ή όχι το πρωτόκολλο, από τη στιγμή, μάλιστα, που δεν υπάρχει ανταπόδοση πυρών.

Απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ για την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος,

Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κλήθηκαν σήμερα να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ναυπλίου. Βασική υπερασπιστική τους γραμμή ήταν ότι έριξαν στον αέρα βολές εκφοβισμού και πως δεν στόχευαν τον άτυχο νεαρό.

Άργος: «Ο γιος μου έχει αυτισμό - Δε σταμάτησε γιατί φοβάται την αστυνομία»

Από νωρίς το πρωί, συνάδελφοί τους αστυνομικοί από την Αργολίδα είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα Δικαστήρια του Ναυπλίου, με σκοπό να τους συμπαρασταθούν.

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 20χρονος

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, με μία σφαίρα καρφωμένη στο κρανίο, κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη. Οι γιατροί στην εντατική του ΚΑΤ δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.

«Το παιδί μου είναι αυτιστικό» είχε δηλώσει στο Star η μητέρα του νεαρού.

Φως στα ακριβή αίτια της αιματηρής καταδίωξης, δηλαδή αν επρόκειτο για ευθεία βολή ή για εξοστρακισμό, αναμένεται να ρίξει η βαλλιστική εξέταση.

 

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