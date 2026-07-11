Tο αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα σειρά αρχείων που σχετίζονται με αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO).

Σε ένα από τα 19 βίντεο που καταγράφηκε το 2020, εμφανίζεται ένα σκοτεινό αντικείμενο που θυμίζει «μέδουσα» να παρασύρεται στον ουρανό πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Σύμφωνα με την αναφορά της Βόρειας Διοίκησης των ΗΠΑ το αντικείμενο είχε ύψος περίπου 3,5 ως 4,5 μέτρα και ακολουθούσε τον άνεμο. Αναλυτές σημειώνουν ότι θα μπορούσε να πρόκειται ακόμη και για μεγάλο παραμορφωμένο μπαλόνι.

Αρχεία του Πενταγώνου με UFO

Το υλικό περιλαμβάνει καταγραφές από αισθητήρες υπερύθρων και αναφορές ραντάρ για αντικείμενα με ασυνήθιστα σχήματα.

Το Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι η δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων δεν αποτελεί επίσημη επιβεβαίωση ύπαρξης εξωγήινων, καθώς τα περισσότερα περιστατικά παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

