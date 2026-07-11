Tο αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα σειρά αρχείων που σχετίζονται με αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO).
Πεντάγωνο ΗΠΑ για UFO: Πάνω από 700 νέες περιπτώσεις στην έκθεση
Σε ένα από τα 19 βίντεο που καταγράφηκε το 2020, εμφανίζεται ένα σκοτεινό αντικείμενο που θυμίζει «μέδουσα» να παρασύρεται στον ουρανό πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Σύμφωνα με την αναφορά της Βόρειας Διοίκησης των ΗΠΑ το αντικείμενο είχε ύψος περίπου 3,5 ως 4,5 μέτρα και ακολουθούσε τον άνεμο. Αναλυτές σημειώνουν ότι θα μπορούσε να πρόκειται ακόμη και για μεγάλο παραμορφωμένο μπαλόνι.
Το υλικό περιλαμβάνει καταγραφές από αισθητήρες υπερύθρων και αναφορές ραντάρ για αντικείμενα με ασυνήθιστα σχήματα.
«Βέλη» Τραμπ στον Ομπάμα για τις δηλώσεις του για τα ... UFO
Το Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι η δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων δεν αποτελεί επίσημη επιβεβαίωση ύπαρξης εξωγήινων, καθώς τα περισσότερα περιστατικά παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.