Στη δημοσιότητα από το Πεντάγωνο των ΗΠΑ νέα αρχεία με UFO!

Η «Μέδουσα» πάνω από τον Ατλαντικό και άλλες εντυπωσιακές εικόνες

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Πεντάγωνο HΠΑ: νέα αρχεία με UFO

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ δημοσιοποίησε νέα αρχεία σχετικά με UFO.
  • Συμπεριλαμβάνονται 19 βίντεο, ένα από τα οποία δείχνει σκοτεινό αντικείμενο που θυμίζει μέδουσα πάνω από τον Ατλαντικό.
  • Το αντικείμενο είχε ύψος 3,5-4,5 μέτρα και ακολουθούσε τον άνεμο.
  • Το υλικό περιλαμβάνει καταγραφές υπερύθρων και αναφορές ραντάρ για ασυνήθιστα σχήματα.
  • Η δημοσιοποίηση δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη εξωγήινων, καθώς τα περιστατικά παραμένουν υπό διερεύνηση.

Tο αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα  μια νέα σειρά αρχείων που σχετίζονται με αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO). 

 Πεντάγωνο ΗΠΑ για UFO: Πάνω από 700 νέες περιπτώσεις στην έκθεση 

Σε ένα από τα 19 βίντεο που καταγράφηκε το 2020, εμφανίζεται ένα σκοτεινό αντικείμενο που θυμίζει «μέδουσα» να παρασύρεται στον ουρανό πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Σύμφωνα με την αναφορά της Βόρειας Διοίκησης των ΗΠΑ το αντικείμενο είχε ύψος περίπου 3,5 ως 4,5 μέτρα και ακολουθούσε τον άνεμο. Αναλυτές σημειώνουν ότι θα μπορούσε να πρόκειται ακόμη και για μεγάλο παραμορφωμένο μπαλόνι.

 Αρχεία του Πενταγώνου με UFO

Αρχεία του Πενταγώνου με UFO

Αρχεία του Πενταγώνου με UFO 

Το υλικό περιλαμβάνει καταγραφές από αισθητήρες υπερύθρων και αναφορές ραντάρ για αντικείμενα με ασυνήθιστα σχήματα. 

«Βέλη» Τραμπ στον Ομπάμα για τις δηλώσεις του για τα ... UFO

Το Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι η δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων δεν αποτελεί επίσημη επιβεβαίωση ύπαρξης εξωγήινων, καθώς τα περισσότερα περιστατικά παραμένουν υπό διερεύνηση  από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 

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