Απολογούνται αυτήν την ώρα οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ για την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, στην οποία τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρα στο κεφάλι ένας 20χρονος.

Όπως υπενθύμισε ο απεσταλμένος του Star Γιάννης Σωτηρόπουλος, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τη Ράνια Τραγόμαλλου, σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι είχαν λάβει την Παρασκευή 48ωρη προθεσμία από τον εισαγγελέα Ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν.

Στην Εισαγγελία Ναυπλίου για συμπαράσταση συνάδελφοι των αστυνομικών

Η απολογία του πρώτου κατηγορούμενου αστυνομικού κράτησε δύο ώρες. Το πρωί είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια Ναυπλίου συνάδελφοί τους αστυνομικοί για να τους συμπαρασταθούν.



Άργος: Το αυτοκίνητο και οι πυροβολισμοί των αστυνομικών

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν τον 20χρονο για εκφοβισμό, όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει από την καταδίωξη. Μία υπερασπιστική θέση που όμως δεν επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα στο σημείο του αιματηρού περιστατικού, στο οποίο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 13 κάλυκες από πυροβόλα όπλα.

Σύμφωνα επίσης με ιατρικές πηγές, ο 20χρονος έχει δύο τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων. Η βαλλιστική εξέταση είναι αυτή που αναμένεται να δείξει αν οι πυροβολισμοί των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικοί ή αν επρόκειτο για ευθείες βολές. Παράλληλα, αξιολογούνται οι οπές από βολίδες που βρέθηκαν στον τοίχο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στο οποίο επιχείρησε να ανέβει ο 20χρονος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος

Μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί να δίνει την ίδια ώρα 20χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στο Μαρούσι.

Περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας του νεαρού άνδρα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σημείωσε: «Το παιδί, μετά τη σφαίρα που έφαγε, διεκομίσθη στο νοσοκομείο του Άργους. Συνάδελφοι μου είπαν πως ήταν με το μαγιό του και είχε μια στρατιωτική ταυτότητα στον λαιμό. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι συνάδελφοι εκεί προσπάθησαν, σταθεροποίησαν την κατάστασή του. Διεκομίσθη στο Θριάσιο νοσοκομείο, εκεί έγινε χειρουργική επέμβαση».

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγε όπως θα περιμέναμε, νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη Νευροχειρουργική Κλινική και χθες το απόγευμα έφυγε και τώρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Όχι όμως εγκεφαλικά νεκρός, όπως λέγεται. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Ο γιος μου έχει αυτισμό, τον σκοτώσανε»

Από την πλευρά της η μητέρα του 20χρονου ξέσπασε, αναφερόμενη στην κατάσταση της υγείας του παιδιού της:

«Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του. Έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι. Πολύ άγρια σκοτώθηκε», είπε η μητέρα του 20χρονου, μιλώντας στο MEGA.

Όπως υποστήριξε, οι γιατροί της ανέφεραν ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που δεν επιτρέπονται για χρήση από την Αστυνομία.

«Εκείνες οι σφαίρες ανοίγονται μέσα στο σώμα όταν περνάνε. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί. Τρεις έχουν μείνει στο κεφάλι. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική και δύο τεράστιες τρύπες από μία πλευρά και την άλλη», ανέφερε.

«Το παιδί έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%. Δεν έχει φίλους. Εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα», ανέφερε ακόμα η μητέρα του 20χρονου.

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, ο γιος της πέρσι είχε πέσει θύμα και ενός άλλου περιστατικού αστυνομικής βίας. «Δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από την Ασίνη. Βρήκε ό,τι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι’ αυτό φοβήθηκε και πανικοβλήθηκε. Και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύεται πια», είπε.

«Έχει δίπλωμα κανονικά. Του αρέσουν από μικρή ηλικία τα αμάξια. Και τα ‘φτιαχνε. Το λάτρευε, το πλενε, τα μάζευε», σημείωσε, εξηγώντας ότι τη μέρα που έγινε το περιστατικό βγήκε από το σπίτι χωρίς εκείνη να το καταλάβει. «Έπρεπε να σταματήσει αλλά... το θέμα είναι ότι τον σκοτώσανε, πολύ άγρια», ανέφερε η μητέρα του 20χρονου.

Πώς έγινε το αιματηρό περιστατικό

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Ιουλίου, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αργολίδας πραγματοποιούσαν ελέγχους σε ύποπτα οχήματα στην περιοχή της Πυργέλας Άργους.

Κάποια στιγμή έκαναν σήμα στον 20χρονο οδηγό ΙΧ να σταματήσει, ωστόσο εκείνος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

Τότε, επειδή, όπως λένε, εκτίμησαν ότι ίσως πρόκειται για ληστή ΑΤΜ, ξεκίνησε καταδίωξη με 3 υπηρεσιακά οχήματα, που κατέληξε στον περιβάλλοντα χώρο μεγάλου σούπερ μάρκετ. Ο 20χρονος βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, σκαρφαλώνοντας σε έναν μαντρότοιχο. Εκείνη τη στιγμή, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι, ενώ ακολούθησε η σύλληψή τους.

