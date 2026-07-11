BYD SHARK: Pick-up με καινοτόμο τεχνολογία Super Hybrid

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BYD SHARK: Pick-up με καινοτόμο τεχνολογία Super Hybrid
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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 10.07.26, 20:38
BYD SHARK: Pick-up με καινοτόμο τεχνολογία Super Hybrid
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Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (EV και PHEV) παγκοσμίως, παρουσιάζει το SHARK, το πρώτο pick-up στην ιστορία της και ένα μοντέλο που φέρνει τα πλεονεκτήματα της plug-in Super Hybrid τεχνολογίας DMO στην ταχέως αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή αγορά των pick-up. 

BYD SHARK: Pick-up με καινοτόμο τεχνολογία Super Hybrid

Στις τεχνολογίες που συναντάμε στο SHARK περιλαμβάνονται πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών σε συνδυασμό με head-up display, οθόνη infotainment 15,6 ιντσών με σύστημα πλοήγησης, φωνητικός βοηθός και ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, απομακρυσμένος έλεγχος μέσω της εφαρμογής BYD app για εξ αποστάσεως θέρμανση και ψύξη της καμπίνας, ασύρματη βάση φόρτισης smartphone 50 W, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης με κάμερα 360°, καθώς και σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί.

Επιπλέον, το SHARK διαθέτει δύο πρίζες που επιτρέπουν τη σύνδεση με τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L). Αυτή παρέχει ισχύ έως 6 kW σε εξωτερικές συσκευές, επιτρέποντας τη σύνδεση εργαλείων σε χώρους εργασίας ή τη χρήση συσκευών όπως καφετιέρα ή φορητή ψησταριά σε ημέρες αναψυχής μακριά από το σπίτι. Η λειτουργία V2L μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω της θύρας φόρτισης AC του αυτοκινήτου ή μέσω ειδικής πρίζας στο τοίχωμα του χώρου φόρτωσης.

BYD SHARK: Pick-up με καινοτόμο τεχνολογία Super Hybrid

Το σύστημα DMO διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες: έναν στον εμπρός άξονα με απόδοση 231 ίππων και 310 Nm ροπής και έναν στον πίσω άξονα με 204 ίππους και 340 Nm ροπής. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 436 ίππους και τα 650 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα – επιδόσεις που ανήκουν σε sport κατασκευή.

Το SHARK μπορεί να συνδυάσει αυτές τις ισχυρές επιδόσεις με αποδοτικότητα στην πραγματική χρήση, επειδή το σύστημα κίνησης DMO έχει σχεδιαστεί, όπως και το DM-i, ώστε να προσφέρει μια οδηγική εμπειρία με προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση. Έτσι, ο υπερτροφοδοτούμενος τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρου, τοποθετημένος κατά τον διαμήκη άξονα, λειτουργεί τον περισσότερο χρόνο ως γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας είτε απευθείας για τους ηλεκτροκινητήρες είτε για την Blade Battery, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του συστήματος κίνησης. Από μόνος του, αποδίδει 150 PS και 240 Nm ροπής.

BYD SHARK: Pick-up με καινοτόμο τεχνολογία Super Hybrid

Το SHARK διαθέτει πλαίσιο τύπου σκάλας, προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη άρθρωση των τροχών, ενώ η κατασκευή του έχει σχεδιαστεί ειδικά για να φιλοξενεί τα βασικά εξαρτήματα του συστήματος κίνησης DMO. Η Blade Battery είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα μέσω της τεχνολογίας CTC (Cell-to-Chassis), εξασφαλίζοντας ότι προστατεύεται κατάλληλα σε πιο δύσκολες συνθήκες. Η τεχνολογία CTC ενισχύει επίσης σημαντικά τη συνολική ασφάλεια του οχήματος, καθώς περισσότερο από το 50% της κατασκευής αποτελείται από χάλυβα υψηλής αντοχής, ενώ η συνδυαστική αντοχή της δομής του SHARK είναι 34.048 Nm/deg.

BYD SHARK: Pick-up με καινοτόμο τεχνολογία Super Hybrid

Με χωρητικότητα 32,2 kWh, η Blade Battery του SHARK διαθέτει με διαφορά τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στην κατηγορία των pick-up, σχεδόν τριπλάσια από εκείνη του μοναδικού άλλου plug-in hybrid μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά. Εξασφαλίζει τόσο εξαιρετική αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 90 km, ένα ακόμη νέο σημείο αναφοράς για την κατηγορία, όσο και πολύ καλή αποδοτικότητα και αυτονομία σε ρεαλιστικές συνθήκες κίνησης. Με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ, το SHARK μπορεί να διανύσει 675 km, ενώ η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου κατά WLTP είναι μόλις 3,5 L/100 km. Ακόμη και με την μπαταρία στο χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης, το SHARK καταναλώνει 9,6 L/100 km.

Η πλήρης επαναφόρτιση της μπαταρίας από κατάσταση φόρτισης 15% απαιτεί λίγο περισσότερο από τρεις ώρες όταν το όχημα συνδεθεί σε τριφασικό φορτιστή AC 11 kW. Για ταχύτερες φορτίσεις, η στάνταρ δυνατότητα φόρτισης DC 55 kW μπορεί να φορτίσει την μπαταρία από 30% έως 80% σε μόλις 21 λεπτά.Το SHARK έχει ικανότητα ρυμούλκησης 2.500 kg και μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 790 kg, καθιστώντας το κατάλληλο για πολλά επαγγελματικά project και δράσεις lifestyle. Παράλληλα, ο χώρος φόρτωσης των 1.200 λίτρων είναι αρκετά μεγάλος για τα είδη φορτίου που χρειάζεται να μεταφέρονται στην εργασία και στην καθημερινή ζωή.

BYD SHARK: Pick-up με καινοτόμο τεχνολογία Super Hybrid

Το SHARK προσφέρεται σε μία μοναδική έκδοση εξοπλισμού* και, όπως συνηθίζεται με τα μοντέλα της BYD, διαθέτει πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και καινοτομίες, πολλές από τις οποίες είναι νέες για την κατηγορία των pick-up. Η BYD δεν κάνει κανέναν συμβιβασμό στην ασφάλεια και το SHARK διαθέτει πλήρες πακέτο εξοπλισμού ασφαλείας και συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Σε αυτά περιλαμβάνονται Intelligent και Adaptive Cruise Control, Front and Rear Cross Traffic Alert and Brake, Forward and Rear Collision Warning, Lane Departure Assistant με Emergency Lane Keeping Assist, Blind Spot Detection και Hill Hold Control. Επιπλέον, το SHARK εξοπλίζεται με επτά αερόσακους — οδηγού, συνοδηγού, κεντρικό εμπρός, δύο πλευρικούς εμπρός και δύο τύπου κουρτίνας — καθώς και σημεία ISOFIX στα πίσω καθίσματα, Child Presence Detection, μηχανική παιδική ασφάλεια και σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών.

Μετά την πρεμιέρα του στο Goodwood Festival of Speed, το BYD SHARK θα ξεκινήσει αρχικά την εμπορική του πορεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν παρουσιαστεί σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
 

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