Το φετινό ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ για τον Κώστα Στεφανή είναι ξεχωριστό, καθώς συμπίπτουν πολλές επετειακές ημερομηνίες. Πρόκειται για το εβδομηκοστό ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, στο οποίο θα ξεκινήσει με οδηγό τον Flandy, στην πρώτη συμμετοχή του τελευταίου, και με βασικό χορηγό την Coral S.A. Shell Licencee.

Για τον ίδιο τον Κώστα Στεφανή αυτή θα είναι η 31η συμμετοχή του, συμπληρώνοντας 51 χρόνια από το δικό του παρθενικό ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, το 1975. Παράλληλα, η Shell γιορτάζει εκατό χρόνια διαρκούς παρουσίας στην Ελλάδα, από το 1926 έως το 2026. Ο εθνικός μας αγώνας παραμένει υπερβολικά δύσκολος, πιστός στην ταυτότητα και στο DNA του, και ο Κώστας Στεφανής κουβαλά άπειρες ιστορίες γραμμένες για πάντα στο μυαλό του.

Αναπολώντας το παρελθόν, θυμάται το πρώτο του ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ κάτω από τον Ιερό Βράχο, με τον Γιάννη Σταθάτο, φορώντας μούσι, παντελόνι καμπάνα και t-shirt του εντύπου Πίστες και Δρόμοι. Ακολούθησε η «Ιαβέριος εποχή» με το γκάζι μονίμως στο πάτωμα, τα Escort και το ατυχέστατο ντουμπάρισμα στη Ριτσώνα το 1978, που τους άφησε με σπασμένο παρμπρίζ σε όλο τον αγώνα. Το 1979 αναδείχθηκαν πρώτοι Έλληνες, με τον Κώστα Στεφανή να σχολιάζει χαρακτηριστικά πως: «ο Τάσος Ιαβέρης ήταν ικανός να πάρει έναν τηλεφωνικό θάλαμο, να τον ρίξει κάτω, να βάλει τέσσερα λάστιχα για να κάνει πρώτους χρόνους». Οι πρώτοι χρόνοι γενικής που έγραψαν τότε στην ιστορία με Group 4 ή Group 2 δε σβήνονται με τίποτα.

Το 1983, με τον αξέχαστο φίλο του Ανδρέα Παπαντριαφύλλου (Mela), πέτυχαν το ακατόρθωτο, καθώς με μια Corolla KE35 1600 κυβικών αναδείχθηκαν πρώτοι Έλληνες, τερματίζοντας στην τελευταία ειδική στα Καρνεζέικα πριν τους επιστρέψει το φέρι μποτ στο Παλαιό Φάληρο. Στη συνέχεια πέρασαν στην εποχή του Τζίγγερ, με δύο χρόνια στο τιμόνι του Quattro και τα υπόλοιπα με Lancia. Από εκείνη την περίοδο ξεχωρίζει η χρονιά με το σπασμένο πόδι και το αμπραγιάζ της Βαλέο, αλλά και μια αστεία και ιδιαίτερη στιγμή στους Βωξίτες, στην τελευταία αριστερή φουρκέτα πριν την τούμπα του Σόλμπεργκ, όπου σηκώθηκαν στις δύο ρόδες για τούμπα αλλά το έσωσαν με τον κατάλληλο χειρισμό.

Το 1995 ήρθε η μεγάλη νίκη στο ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ με οδηγό τον Άρη Βωβό. Αν κι ο αγώνας μετρούσε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μόνο για τα δικίνητα οχήματα, η παρουσία οδηγών όπως ο Μίκι Μπιαζιόν και ο Πατρίκ Σνάιερς τον κατέστησε το πιο περιπετειώδες Ακρόπολις που έζησε ποτέ, γεμάτο τούμπες, κλαταρισμένα λάστιχα και γρύλους που δεν έμπαιναν στη βάση τους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να τους σηκώσει ο κόσμος. Με αυτή τη νίκη γράφτηκε ιστορία, αφού είχαν περάσει 33 χρόνια από την τελευταία φορά που κέρδισε Έλληνας οδηγός. Ακολούθησε η τριετία 1996-1998 με το μπροστοκίνητο αυτοκίνητο του Tim, γεμάτη νίκες και πρωταθλήματα, το 1999 με τον Γιάννη Παπαδημητρίου και Subaru, και το 2000 η μετάβαση στο Punto Kit Car με τον Πάνο Χατζητσοπάνη, με τον οποίο έτρεξε αργότερα και με Subaru Group N. Μετά από μια συμμετοχή με τον Αλέξανδρο Μανιατόπουλο (Λεωνίδας), ακολούθησε η συνεργασία με τον Μάνο με Focus WRC. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, σημείωσαν τον δεύτερο χρόνο γενικής μεταξύ των Ελλήνων, πίσω από τον Άρη Βωβό. Μάλιστα, ο πατέρας Ροβάνπερα, ο Χάρι, είχε συμβουλεύσει: «Μάνο, στη γέφυρα μην πηδήξεις, για να πατήσεις ακριβώς το κέντρο και να σπρώξεις πάλι το αυτοκίνητο». Τελικά, μια φωτιά από διαρροές στο υδραυλικό κύκλωμα τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν, σώζοντας ευτυχώς το αυτοκίνητο. Στον επόμενο αγώνα με τον Μάνο και ένα Mitsubishi Group N, ο Κώστας Στεφανής θυμάται με χιούμορ ότι: «Χρειάστηκε να μας ντουφεκίσουν για να πέσουμε από τα ουράνια που είχαμε απογειωθεί από το πήδημα μέσα στον ιππόδρομο σε μια γέφυρα».

Μετά από μερικά χρόνια χωρίς άμεση εμπλοκή, το 2022 επέστρεψε στους αγώνες με τον Μάνο και μόνιμο χορηγό την Coral S.A. Shell Licencee, οδηγώντας ένα Hyundai i20 Rally2. Με τον ίδιο χορηγό συμμετείχαν και το 2024 με Ford Fiesta Rally3, όπου για ελάχιστα δευτερόλεπτα κι από δικό του λάθος χάθηκαν οι βαθμοί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Φέτος, η προσπάθεια συνεχίζεται με τον Flandy, με την προσδοκία ότι αν καταφέρουν να τερματίσουν, ο Flandy θα είναι πλέον ένας άλλος οδηγός.

Η ιστορία της Shell στην Ελλάδα ξεκινά το 1926 με την ίδρυση της Shell Company Hellas στο Λονδίνο, η οποία λειτούργησε ως υποκατάστημα στη χώρα, ενώ το 1929 χτίστηκαν οι πρώτες εγκαταστάσεις στο Πέραμα. Από την αρχή, η κοινωνική ευθύνη ήταν στο DNA της εταιρείας. Το 1948, με την έναρξη των πρώτων ασφαλτοστρώσεων στο κεντρικό οδικό δίκτυο, η Shell διέθεσε 59.300 βαρέλια ασφάλτου. Η μέριμνα για το προσωπικό ήταν πάντα προτεραιότητα, καθώς το 1954 ξεκίνησε η δωρεάν σίτιση των εργαζομένων σε εστιατόριο της εταιρείας και το 1955 δημιουργήθηκαν κατασκηνώσεις για τα παιδιά τους. Το 1987 η εταιρεία εισήγαγε για πρώτη φορά την αμόλυβδη βενζίνη για καταλυτικά αυτοκίνητα, ενώ το 1996 ξεκίνησε η πασίγνωστη καμπάνια Go Well, Go Shell. Το 2001 παρουσιάστηκε η κάρτα Smart Club, το 2002 λανσαρίστηκαν τα διαφοροποιημένα καύσιμα Shell V-Power και V-Power Racing 99 Plus, και το 2004 η εταιρεία υπήρξε επίσημος υποστηρικτής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Το 2010 η Motor Oil εξαγόρασε τις δραστηριότητες της Shell στην Ελλάδα, με τη Shell Hellas να μετονομάζεται σε Coral Α.Ε. Το 2011 παρουσιάστηκε η νέα βενζίνη Shell V-Power, ενώ το 2016, γιορτάζοντας τα 90 χρόνια της, η εταιρεία δημιούργησε τρία μοναδικά vintage πρατήρια στον κόσμο.

Το αγωνιστικό κομμάτι του φετινού ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ θα διεξαχθεί την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, με την εκκίνηση να δίνεται την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί το shake down για τις τελευταίες ρυθμίσεις των αυτοκινήτων. Η επίσημη εκκίνηση κι η υπερειδική αναμένεται να γίνουν στο λιμάνι της Αθήνας, και στη συνέχεια τα πληρώματα θα κατεβούν στο Λουτράκι για να επιβιβαστούν σε καράβι, θυμίζοντας τη δεκαετία του '90. Από το λιμάνι της Κορίνθου θα βρεθούν στην Ιτέα το ξημέρωμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου. Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει τις ειδικές διαδρομές Βωξίτες, Παρνασσός και Στύρη, remote service στη Λιβαδειά, και στη συνέχεια Ελικόνα, ξανά Στύρη και Θήβα, με κατάληξη στο Λουτράκι. Το Σάββατο 27 Ιουνίου αποτελεί τη «μεγάλη εβδομάδα» του ράλι, καθώς τα πληρώματα θα καλύψουν συνολικά 719 χιλιόμετρα, με 108 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών και 611 χιλιόμετρα απλών. Οι ειδικές της ημέρας είναι το Γυμνό, οι Κολίνες, το Μαίναλο και το Κεφαλάρι, με επιστροφή στο Λουτράκι για σέρβις κι επαναληπτικά περάσματα από το Γυμνό και το Μαίναλο. Η Κυριακή 28 Ιουνίου είναι η τελευταία μέρα του αγώνα και περιλαμβάνει δύο ειδικές διαδρομές στα Γεράνεια και στους Αγίους Θεοδώρους, καθώς και το Λουτράκι, το οποίο θα αποτελέσει την power stage πριν πέσει η σημαία του τερματισμού.

Ο Κώστας Στεφανής ολοκληρώνει με μια θερμή παράκληση προς τους θεατές να σεβαστούν τα ελληνικά βουνά και να μην τα μετατρέψουν σε σκουπιδότοπους, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Ούτε οι λύκοι, ούτε οι αλεπούδες, ούτε οι γκιώνηδες θα μαζέψουν τα σκουπίδια» και προτρέποντας τον κόσμο να τα επιστρέψει στον πολιτισμό, ώστε να μείνουν καθαρά τα δάση. Παράλληλα, ζητά από όλους να πειθαρχούν στις συμβουλές των κριτών, αλλά για να αποφευχθούν ακυρώσεις ειδικών, ταλαιπωρία και ατυχήματα, καθώς από τη συμπεριφορά όλων κρίνεται το μέλλον του αγώνα.

