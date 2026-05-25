Άση Μπήλιου: «Σήμερα, αύριο & μεθαύριο οι μέρες με μεγαλύτερη ένταση»

Το τετράγωνο Άρη- Πλούτωνα & τα «παιχνίδια εξουσίας»

Άση Μπήλιου: Όσα είπε η αστρολόγος για το πώς μας επηρεάζει η όψη τετραγώνου Άρη- Πλούτωνα/ βίντεο Breakfast@Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα ξεκινά με ένταση λόγω της όψης τετραγώνου Άρη-Πλούτωνα.
  • Η Άση Μπήλιου προειδοποιεί για πιεστικές καταστάσεις και παιχνίδια εξουσίας στις σχέσεις.
  • Συνιστά προσοχή και διπλωματία στις αλληλεπιδράσεις, προτείνοντας αποστασιοποίηση από προκλήσεις.
  • Η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με την πανσέληνο στο ζώδιο του Τοξότη, προσφέροντας αισιοδοξία.
  • Η πανσέληνος μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις και ευκαιρίες για ταξίδια.

Με «πιεστικό» τρόπο και ένταση ξεκινά αστρολογικά η εβδομάδα, όπως σημείωσε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star, σήμερα. Αυτό οφείλεται στην όψη τετραγώνου που σχηματίζει ο Άρης στον Ταύρο με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο, αύριο.

Δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Σκεφτείτε ότι αυτή η όψη είναι σαν ένα ηφαίστειο που εκρήγνυται, δηλαδή έχει μεγάλη ένταση. Τώρα, επειδή είναι σε ζώδια σταθερά, θα σας τα πω αναλυτικά αύριο, δηλαδή ο Άρης είναι στον Ταύρο και ο Πλούτωνας είναι στον Υδροχόο, σκεφτείτε ότι το κάνει λίγο χειρότερο ακόμα, γιατί ο Άρης στον Ταύρο έχει μεγάλο του ελάττωμα την ισχυρογνωμοσύνη. Ο Πλούτωνας έχει να κάνει με τη δύναμη και την εξουσία», εξήγησε η αστρολόγος.

«Οπότε αυτές εδώ πέρα τις μέρες θέλει πάρα πολύ προσοχή στο πώς θα διαχειριστούμε ό,τι μας προκύπτει. Ειδικά σήμερα, αύριο, μεθαύριο είναι μέρες που έχουνε μια μεγαλύτερη ένταση», συμπλήρωσε.

Η Άση Μπήλιου ανέφερε επίσης ότι η «έκρηξη» που γίνεται, οφείλεται στο ότι ο Πλούτωνας συμβολίζει την εξουσία και βγαίνουν στο προσκήνιο «παιχνίδια εξουσίας». «Παιχνίδια εξουσίας που τα παίζουμε και στις σχέσεις μας οι άνθρωποι και στις προσωπικές και τις επαγγελματικές. Είναι αυτό που λέμε ποιος έχει το πάνω χέρι, ποιος έχει τον λόγο εδώ. Οπότε όλο αυτό, σκεφτείτε, ότι μπορεί να οδηγήσει και σε ρήξεις και σε περίεργες συμπεριφορές», ανέφερε. 

«Γι' αυτό, λοιπόν, λίγο πιο συγκρατημένοι, λίγο πιο διπλωμάτες και ο μόνος τρόπος ουσιαστικά, όταν βλέπεις ότι κάποιος σε προκαλεί, προσπαθεί να επιβάλει τις δικές του, έτσι αρχηγικές τάσεις είναι η αποστασιοποίηση. Αφήστε να περάσουν οι μέρες και επανέρχεστε», πρότεινε η αστρολόγος. 

Η εβδομάδα θα καταλήξει με μια πανσέληνο, τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου, το γνωστό «Blue Moon», στο ζώδιο του Τοξότη. «Αν μη τι άλλο δίνει ελπίδα, δίνει μια αισιοδοξία, όπως είναι και το ζώδιο του Τοξότη, άρα ό,τι και αν προκύπτει νιώθω ότι στο τέλος τα πράγματα θα εξελιχθούν καλύτερα. Και είναι και μια ωραία πανσέληνος το Σαββατοκύριακο, και για όσους είναι τριήμερο και δεν εργάζονται τη Δευτέρα, να το εκμεταλλευτούν για ένα ταξιδάκι, αλλά και γενικότερα γιατί είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα φτιάξει κάπως τη διάθεσή μας», κατέληξε. 
 

