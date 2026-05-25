Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 3χρονη στο ΠΑΓΝΗ

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη μητέρα και τον σύντροφό της

Ελλαδα
Απόσπασμα από τις Αλήθειες με τη Ζήνα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου στην Κρήτη.

Η μητέρα του και ο σύντροφός της διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία, καθώς το ζευγάρι κατηγορείται πως είναι υπεύθυνο για τον βαρύτατο τραυματισμό του παιδιού.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την 3χρονη που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στο κορμάκι της 3χρονης που έφερε στο φως η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, η εξέταση έδειξε: υποσκληρίδιο αιμάτωμα (συνεπεία κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης), θλάση στον εγκέφαλο, κάταγμα δεξιού βραχιονίου (που είναι παλιότερο), μώλωπες και εκχυμώσεις σε πολλά σημεία του σώματος. 

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαίωσε στην εκπομπή ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης, ο οποίος σχετικά με την ιατροδικαστική εξέταση, ανέφερε πως «με το που μπήκε το παιδί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ήρθαν οι συνάδελφοι ιατροδικαστές και έκαναν τη μελέτη τους. Τα υπόλοιπα είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης». 

Τα «θολά» σημεία και η εξέταση DNA

Η υπόθεση των Χανίων έχει πολλά «θολά» σημεία. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα άλλα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια. Πρόκειται για τρία αγοράκια, ηλικίας περίπου 3 μηνών, 7 ετών και 8 ετών, τα οποία αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων. 

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει εισαγγελική παραγγελία για εξέταση γενετικού υλικού DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ τους αλλά και να ταυτοποιηθούν οι γονείς τους.  

Ενδιαφέρον έχουν σε αυτό το σημείο, οι πληροφορίες που μετέφερε ο Μιχάλης Λαπαθάκης στις Αλήθειες με τη Ζήνα, σχετικά με τους ισχυρισμούς του πακιστανικής καταγωγής συντρόφου της μητέρας της 3χρονης, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι από τα τέσσερα παιδιά - την 3χρονη που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και τα τρία αγοράκια που φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων - δικό του είναι μόνο το 3 μηνών βρέφος. Δεν αναγνωρίζει, δηλαδή, ως δικό του παιδί ούτε την 3χρονη, ούτε τα δύο αγοράκια 7 και 8 ετών. 

Τα τρία παιδάκια, τα οποία φέρεται να είναι αδέρφια της τρίχρονης, φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος».

Σύμφωνα με όσα είπε ο διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γιώργος Μπέας, μέχρι τώρα τα μεγαλύτερα παιδιά δεν έχουν αναζητήσει κανέναν. «Φαίνονταν χαρούμενα, αυτό που με συγκλόνισε είναι ότι δεν είδα ένα κλάμα, δεν είδα λίγο κατσούφιασμα, μια λέξη να πούνε "μαμά, μπαμπά"», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπέας.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των αρχών φαίνεται να έχουν μπει και όσα υποστηρίζει η μητέρα της 3χρονης σχετικά με «θανάτους άλλων δύο παιδιών της», που όπως λέει, πέθαναν κατά τη διαδικασία του θηλασμού. 

Κατά πληροφορίες του Μιχάλη Λαπαθάκη, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πράγματι αυτά που λέει η μητέρα είναι αλήθεια, αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τα παιδιά αυτά να μην υπήρξαν ποτέ. Όλα αυτά μένει να φανούν από τις έρευνες της Αστυνομίας.

