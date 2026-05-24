Χανιά: Στο «μικροσκόπιο» οι θάνατοι 2 παιδιών, μετά την κακοποίηση 3χρονης

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος και των δύο γονέων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.05.26 , 18:18 Καιρός: Πότε έρχονται 30άρια - Η πρόγνωση για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος
24.05.26 , 17:49 Ιωάννινα: Οδηγός παρέσυρε, σκότωσε και εγκατέλειψε 31χρονο ποδηλάτη
24.05.26 , 17:41 Μάικλ Τζόρνταν: Κάνει διακοπές στη Μύκονο με την πανάκριβη θαλαμηγό του
24.05.26 , 17:39 Φωτιά στα Καλύβια - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
24.05.26 , 17:27 Χάος στην Τουρκία: Χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία του CHP
24.05.26 , 17:04 Ελένη Ράντου για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: «Μας χώριζαν κάθε τρείς μήνες»
24.05.26 , 16:45 Χανιά: Στο «μικροσκόπιο» οι θάνατοι 2 παιδιών, μετά την κακοποίηση 3χρονης
24.05.26 , 16:28 Άννα Δρούζα: Αποκάλυψε τον λόγο που για χρόνια απείχε από την τηλεόραση
24.05.26 , 15:29 Ολυμπιακός: Στήνονται γιγαντοοθόνες και εξέδρες σε πλατείες και καφέ
24.05.26 , 15:24 Αμαλία Κωστοπούλου: Εντυπωσιακή με vintage φόρεμα της Τζένης Μπαλατσινού!
24.05.26 , 15:19 Ρούμπιο: «Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν»
24.05.26 , 14:21 Γύμνασε τους κοιλιακούς σου, χρησιμοποιώντας την καρέκλα σου
24.05.26 , 14:18 TractioN: Ο Κώστας Στεφανής εξιστορεί τα 33 του χρόνια στο ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ!
24.05.26 , 13:45 Έτοιμος για την κορυφή της Ευρώπης, κόντρα στην πληγωμένη «Βασίλισσα»
24.05.26 , 13:44 Ντορέττα: Ο Γεροντιδάκης δεν ξεφεύγει στιγμή από το... ραντάρ της!
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Καιρός Αγίου Πνεύματος 2026: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Συντάξεις Ιουνίου: Σε 48 ώρες μπαίνουν τα λεφτά στους συνταξιούχους
Μάικλ Τζόρνταν: Κάνει διακοπές στη Μύκονο με την πανάκριβη θαλαμηγό του
Αντζελα Δημητρίου: «Έγινα μαμά στα 15 αλλά δε γινόταν να έχω αυτό το παιδί»
Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Θέμη Σοφό: «Ο σύζυγός μου θέλει κι άλλο παιδί»
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ο γιος μου ήθελε να δούμε το Final Four»
Αμαλία Κωστοπούλου: Εντυπωσιακή με vintage φόρεμα της Τζένης Μπαλατσινού!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Θύμα σκληρής κακοποίησης ένα 3χρονο κορίτσι στα Χανιά / Βίντεο Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 3χρονο κορίτσι από Χανιά νοσηλεύεται διασωληνωμένο με πολλαπλά τραύματα, πιθανής κακοποίησης.
  • Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στους γονείς, με τη μητέρα να έχει συλληφθεί και τον πατέρα να αναζητείται.
  • Ο πατέρας συνελήφθη αφού προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές ότι είχε φύγει για Αθήνα.
  • Τρία άλλα παιδιά της οικογένειας εξετάζονται για τραύματα και βρίσκονται υπό προστασία.
  • Εξετάζονται οι θάνατοι δύο προηγούμενων παιδιών της οικογένειας, με την μητέρα να μην συνεργάζεται με τις αρχές.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, με την υπόθεση να προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία.  

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και οδήγησε σε έρευνα για πιθανή κακοποίηση. 

Αρχικά η υπόθεση εξεταζόταν ως έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ωστόσο τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί οδήγησαν στην άσκηση δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος και των δύο γονέων. 

Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη πρώτη, ενώ ο πατέρας, πακιστανικής καταγωγής, αναζητούνταν από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, δημιουργώντας την εντύπωση ότι είχε ήδη φύγει για την Αθήνα. Μάλιστα, είχε εκδοθεί ακόμη και εισιτήριο στο όνομά του, ώστε να ενισχυθεί το συγκεκριμένο σενάριο. 

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων συνέχισαν την έρευνα και διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν είχε εγκαταλείψει το νησί, αλλά κρυβόταν στην πόλη των Χανίων. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη. 

Οι δύο γονείς αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Χανίων με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. 

Χανιά: Εξετάζονται και τα άλλα παιδιά της οικογένειας - Έρευνα για τους θανάτους δύο παιδιών 

Την ίδια ώρα, οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της 3χρονης, η οποία παραμένει διασωληνωμένη, ενώ τα τραύματα που φέρει εξετάζονται ως ενδείξεις συστηματικής κακοποίησης. 

Με εντολή εισαγγελέα, ακόμη τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων και βρίσκονται υπό προστασία των αρμόδιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν επίσης τραύματα, αν και η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται καλύτερη. 

Οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται πλέον και στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, ενώ έχει ζητηθεί και εισαγγελική παραγγελία για εξέταση γενετικού υλικού DNA. 

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας στο παρελθόν. Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει η μητέρα, τα δύο παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού. 

Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν επίσης ότι η μητέρα δεν συνεργαζόταν με τους ερευνητές από την πρώτη στιγμή, γεγονός που δυσχέρανε την προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το 3χρονο κορίτσι κατέληξε να δίνει μάχη για τη ζωή του. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΝΙΑ
 |
3ΧΡΟΝΗ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
 |
ΧΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top