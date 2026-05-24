Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, με την υπόθεση να προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και οδήγησε σε έρευνα για πιθανή κακοποίηση.

Αρχικά η υπόθεση εξεταζόταν ως έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ωστόσο τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί οδήγησαν στην άσκηση δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος και των δύο γονέων.

Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη πρώτη, ενώ ο πατέρας, πακιστανικής καταγωγής, αναζητούνταν από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, δημιουργώντας την εντύπωση ότι είχε ήδη φύγει για την Αθήνα. Μάλιστα, είχε εκδοθεί ακόμη και εισιτήριο στο όνομά του, ώστε να ενισχυθεί το συγκεκριμένο σενάριο.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων συνέχισαν την έρευνα και διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν είχε εγκαταλείψει το νησί, αλλά κρυβόταν στην πόλη των Χανίων. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Οι δύο γονείς αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Χανίων με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Χανιά: Εξετάζονται και τα άλλα παιδιά της οικογένειας - Έρευνα για τους θανάτους δύο παιδιών

Την ίδια ώρα, οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της 3χρονης, η οποία παραμένει διασωληνωμένη, ενώ τα τραύματα που φέρει εξετάζονται ως ενδείξεις συστηματικής κακοποίησης.

Με εντολή εισαγγελέα, ακόμη τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων και βρίσκονται υπό προστασία των αρμόδιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν επίσης τραύματα, αν και η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται καλύτερη.

Οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται πλέον και στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, ενώ έχει ζητηθεί και εισαγγελική παραγγελία για εξέταση γενετικού υλικού DNA.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας στο παρελθόν. Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει η μητέρα, τα δύο παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού.

Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν επίσης ότι η μητέρα δεν συνεργαζόταν με τους ερευνητές από την πρώτη στιγμή, γεγονός που δυσχέρανε την προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το 3χρονο κορίτσι κατέληξε να δίνει μάχη για τη ζωή του.