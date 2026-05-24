Λιλή Πυράκη: «Ο Κώστας Τσουρός θεωρώ ότι δυσκολεύτηκε περισσότερο φέτος»

Όσα είπε η δημοσιογράφος που βλέπουμε στο Breakfast@Star

Δείτε όσα είπε η Λιλή Πυράκη στην εκπομπή του OPEN

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λιλή Πυράκη δήλωσε ότι δεν έχουν ξεκινήσει οι επίσημες συζητήσεις με το OPEN, αλλά επιθυμεί να συνεχίσει τη δουλειά της.
  • Αναφέρθηκε στον Κώστα Τσουρό, ο οποίος δυσκολεύτηκε φέτος και η εκπομπή του δεν βρήκε κοινό, οδηγώντας σε πρόωρο τέλος.
  • Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μετακομίζουν από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ, με την Πυράκη να πιστεύει ότι θα διατηρήσουν την ταυτότητά τους.
  • Διαχώρισε τη θέση του Γιάννη Τσιμιτσέλη από τη δικαστική διαμάχη της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή με τον ΣΚΑΪ.

Η Λιλή Πυράκη που βλέπουμε καθημερινά στο Breakfast@Star, ξεκαθάρισε στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ του OPEN, ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι επίσημες συζητήσεις με το κανάλι και δε γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί, ωστόσο εκφράζει την ξεκάθαρη πρόθεση κι επιθυμία της να συνεχίσει, καθώς αγαπάει πολύ τη δουλειά της.

Λιλή Πυράκη: «Ο Κώστας Τσουρός θεωρώ ότι δυσκολεύτηκε περισσότερο φέτος»

Σχολιάζοντας τα πρόσωπα που πιέστηκαν περισσότερο φέτος, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον Κώστα Τσουρό, ο οποίος θεωρεί ότι δυσκολεύτηκε σε μεγάλο βαθμό. Η εκπομπή του δεν κατάφερε τελικά να βρει το κοινό της κι οδηγήθηκε σε ένα πρόωρο τέλος, γεγονός που, σύμφωνα με την προσωπική εκτίμηση της Λιλής Πυράκη, ίσως να προκάλεσε και ένα αίσθημα ανακούφισης στον ίδιο τον παρουσιαστή.

Πυράκη: «Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μου»

Παράλληλα, μια από τις πιο συζητημένες μετακινήσεις είναι αυτή της εκπομπής Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, οι οποίοι μετακομίζουν από τη δημόσια τηλεόραση στον ΣΚΑΪ. Παρά τους διαφορετικούς και συχνά σκληρούς κανόνες της ιδιωτικής τηλεόρασης, η ίδια εκφράζει τη σιγουριά ότι οι δύο παρουσιαστές θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους και να πορευτούν με τους δικούς τους όρους, όπως ακριβώς έκαναν και στην ΕΡΤ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη δικαστική διαμάχη της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή με τον ΣΚΑΪ, η Λιλή Πυράκη σπεύδει να διαχωρίσει τη θέση του Γιάννη Τσιμιτσέλη. Τονίζει ότι ο ηθοποιός και παρουσιαστής δε φέρει καμία ευθύνη για όσα συνέβησαν στην εκπομπή, την οποία μάλιστα θεωρεί ότι παρουσιάζει εξαιρετικά, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι κατανοεί απόλυτα και την πλευρά των δημοσιογράφων για τον τρόπο που βίωσαν την όλη κατάσταση.

