Νέο επεισόδιο του 1% Club είδαμε το βράδυ της Κυριακής με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να υποδέχεται ως καλεσμένους τη Νατάσα Κουβελά από τον Τροχό της Τύχης, την οποία... από κάπου ξέρει, και τον Σταύρο Βαρθαλίτη που κέρδισε το MasterChef 4, οι οποίοι παίζουν καθαρά για την εμπειρία χωρίς να διεκδικούν το χρηματικό έπαθλο.

«Πέτρο μου μεγάλη μου χαρά κι εμένα ήταν ένα από τα όνειρά μου να παίξω σε τηλεπαιχνίδι, αν και δε θα κερδίσω τίποτα απ' ό,τι με έχουν ενημερώσει. Ελπίζω να κερδίσουν πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα μαζί μας, γιατί γι' αυτό έχω έρθει. Δεν ξέρω αν μπορώ να βοηθήσω με τα μάτια χωρίς να μιλάω» είπε με χιούμορ ο γνωστός σεφ, που ήθελε να κερδίσει για να βγάλει τα έξοδα των διακοπών του. «Καλά δεν ντρέπεσαι λίγο!», αποκρίθηκε τότε η Νατάσα Κουβελά.

Όπως ξεκαθάρισε ο παρουσιαστής, η φιλοσοφία του παιχνιδιού βασίζεται αποκλειστικά στην κοινή λογική και στον τρόπο σκέψης των παικτών, αφήνοντας εντελώς στην άκρη τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις ή τα όσα μαθαίνει κανείς στο σχολείο και στο διαδίκτυο, καθώς η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια των διαγωνιζομένων.

Οι κανόνες έχουν διαμορφωθεί με βάση τις απαντήσεις που έδωσε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού σε πρωτότυπες ερωτήσεις, καθορίζοντας έτσι στατιστικά τον βαθμό δυσκολίας τους. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι εκατό παίκτες καλούνται να απαντήσουν σε δεκαεννέα ερωτήσεις, ξεκινώντας από την πιο εύκολη, την οποία απάντησε σωστά το ενενήντα τοις εκατό των Ελλήνων, και προχωρώντας σταδιακά προς την πιο δύσκολη, την οποία βρήκε μόλις το ένα τοις εκατό.

Πριν ξεκινήσει το επίσημο διαγωνιστικό μέρος, ο παρουσιαστής θέλησε να κάνει μια δοκιμαστική ερώτηση για να μπουν όλοι στο κλίμα. Η ερώτηση αφορούσε τρεις βάρκες που ξεκινούσαν από την Πάρο για την Αντίπαρο και ποια θα δυσκολευόταν λιγότερο στην εκκίνηση. Ένας παίκτης, ο Βασίλης, μπερδεύτηκε κι επέλεξε τη βάρκα Γ, εξηγώντας ότι τη βλέπει λίγο χτυπημένη. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης άρπαξε την ευκαιρία για πειράγματα, λέγοντας ότι τα χτυπημένα βουλιάζουν και δεν ξεκινάνε, οπότε ο παίκτης θα «βούλιαζε» αν η ερώτηση δεν ήταν δοκιμαστική.

Αφού αποκαλύφθηκε ότι η σωστή απάντηση ήταν η βάρκα Β, καθώς η πρώτη θα έπεφτε στον μώλο και η τρίτη θα έβρισκε βυθό, ο Πέτρος ζήτησε να πάρουν όλοι τα τάμπλετ στα χέρια τους, να συντονιστούν και από το σπίτι, κι έδωσε το σύνθημα για την επίσημη πρώτη ερώτηση του 90% των Ελλήνων.