1% Club: Ο Βαρθαλίτης, η Κουβελά και τα χρήματα που δε θα κερδίσουν!

Δείτε όσα έγιναν στην έναρξη του νέου επεισοδίου του τηλεπαιχνιδιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.05.26 , 22:22 Συγκλονίζει 22χρονη: «Μου έλεγε ότι θα αδειάσει πάνω μου όλο τον γεμιστήρα»
24.05.26 , 21:34 Θρήνος στη Ζαχάρω: Επέστρεφε από το πατρικό του ο ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε
24.05.26 , 21:20 1% Club: Ο Βαρθαλίτης, η Κουβελά και τα χρήματα που δε θα κερδίσουν!
24.05.26 , 20:47 Λαμία: Προσέλαβαν ξανά γιατρό που καταδικάστηκε για τον θάνατο 9χρονου
24.05.26 , 20:05 Voge DS625X: Δείτε την τιμή στην Ελλάδα
24.05.26 , 19:54 Τελικός Euroleague: Η «μάχη» Ολυμπιακού - Ρεάλ Μαδρίτης για τον τίτλο
24.05.26 , 19:44 LINGO - Νίκος Μουτσινάς: «Αμάν! Κουνήθηκε το background!»
24.05.26 , 19:07 Θεσσαλονίκη: 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του
24.05.26 , 18:55 LINGO: Η κρυφή λέξη και οι... βρικόλακες - Τη βρήκαν οι παίκτες;
24.05.26 , 18:18 Καιρός: Πότε έρχονται 30άρια - Η πρόγνωση για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος
24.05.26 , 17:49 Ιωάννινα: Οδηγός παρέσυρε, σκότωσε και εγκατέλειψε 31χρονο ποδηλάτη
24.05.26 , 17:41 Μάικλ Τζόρνταν: Κάνει διακοπές στη Μύκονο με την πανάκριβη θαλαμηγό του
24.05.26 , 17:39 Φωτιά στα Καλύβια - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
24.05.26 , 17:27 Χάος στην Τουρκία: Χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία του CHP
24.05.26 , 17:04 Ελένη Ράντου για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: «Μας χώριζαν κάθε τρείς μήνες»
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Αθηνά Οικονομάκου: Το δημόσιο «σ' αγαπώ» στον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα
Αντζελα Δημητρίου: «Έγινα μαμά στα 15 αλλά δε γινόταν να έχω αυτό το παιδί»
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Θέμη Σοφό: «Ο σύζυγός μου θέλει κι άλλο παιδί»
Καιρός: Πότε έρχονται 30άρια - Η πρόγνωση για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Συντάξεις Ιουνίου: Σε 48 ώρες μπαίνουν τα λεφτά στους συνταξιούχους
Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;
Συγκλονίζει 22χρονη: «Μου έλεγε ότι θα αδειάσει πάνω μου όλο τον γεμιστήρα»
Αμαλία Κωστοπούλου: Εντυπωσιακή με vintage φόρεμα της Τζένης Μπαλατσινού!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 1% Club

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο νέο επεισόδιο του 1% Club, οι καλεσμένοι ήταν η Νατάσα Κουβελά και ο Σταύρος Βαρθαλίτης, οι οποίοι συμμετείχαν για την εμπειρία και όχι για το χρηματικό έπαθλο.
  • Ο Βαρθαλίτης δήλωσε ότι ήθελε να κερδίσει για να καλύψει τα έξοδα των διακοπών του, ενώ η Κουβελά τον πείραξε για αυτό.
  • Η φιλοσοφία του παιχνιδιού βασίζεται στην κοινή λογική και όχι σε εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.
  • Οι παίκτες απαντούν σε 19 ερωτήσεις, ξεκινώντας από τις πιο εύκολες μέχρι τις πιο δύσκολες, με στατιστική βάση τις απαντήσεις του ελληνικού πληθυσμού.
  • Ο παρουσιαστής έκανε μια δοκιμαστική ερώτηση για να εισάγει τους παίκτες στο κλίμα του παιχνιδιού.

Νέο επεισόδιο του 1% Club είδαμε το βράδυ της Κυριακής με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να υποδέχεται ως καλεσμένους τη Νατάσα Κουβελά από τον Τροχό της Τύχης, την οποία... από κάπου ξέρει, και τον Σταύρο Βαρθαλίτη που κέρδισε το MasterChef 4, οι οποίοι παίζουν καθαρά για την εμπειρία χωρίς να διεκδικούν το χρηματικό έπαθλο.

1% Club: Ο Βαρθαλίτης, η Κουβελά και τα χρήματα που δε θα κερδίσουν!

«Πέτρο μου μεγάλη μου χαρά κι εμένα ήταν ένα από τα όνειρά μου να παίξω σε τηλεπαιχνίδι, αν και δε θα κερδίσω τίποτα απ' ό,τι με έχουν ενημερώσει. Ελπίζω να κερδίσουν πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα μαζί μας, γιατί γι' αυτό έχω έρθει. Δεν ξέρω αν μπορώ να βοηθήσω με τα μάτια χωρίς να μιλάω» είπε με χιούμορ ο γνωστός σεφ, που ήθελε να κερδίσει για να βγάλει τα έξοδα των διακοπών του. «Καλά δεν ντρέπεσαι λίγο!», αποκρίθηκε τότε η Νατάσα Κουβελά

1% Club: Η ερώτηση που δε γινόταν να μην απαντήσει η Κατερίνα Γερονικολού

1% Club: Ο Σταύρος Βαρθαλίτης κι η Νατάσα Κουβελά δεν έχασαν στιγμή το χιούμορ τους!

1% Club: Ο Σταύρος Βαρθαλίτης κι η Νατάσα Κουβελά δεν έχασαν στιγμή το χιούμορ τους!

Όπως ξεκαθάρισε ο παρουσιαστής, η φιλοσοφία του παιχνιδιού βασίζεται αποκλειστικά στην κοινή λογική και στον τρόπο σκέψης των παικτών, αφήνοντας εντελώς στην άκρη τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις ή τα όσα μαθαίνει κανείς στο σχολείο και στο διαδίκτυο, καθώς η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια των διαγωνιζομένων. 

1% Club: Απάντησαν η Μαρία και ο Γιώργος στην ερώτηση των 30.000 ευρώ;

Οι κανόνες έχουν διαμορφωθεί με βάση τις απαντήσεις που έδωσε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού σε πρωτότυπες ερωτήσεις, καθορίζοντας έτσι στατιστικά τον βαθμό δυσκολίας τους. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι εκατό παίκτες καλούνται να απαντήσουν σε δεκαεννέα ερωτήσεις, ξεκινώντας από την πιο εύκολη, την οποία απάντησε σωστά το ενενήντα τοις εκατό των Ελλήνων, και προχωρώντας σταδιακά προς την πιο δύσκολη, την οποία βρήκε μόλις το ένα τοις εκατό.

1% Club: Ο Βαρθαλίτης, η Κουβελά και τα χρήματα που δε θα κερδίσουν!

Πριν ξεκινήσει το επίσημο διαγωνιστικό μέρος, ο παρουσιαστής θέλησε να κάνει μια δοκιμαστική ερώτηση για να μπουν όλοι στο κλίμα. Η ερώτηση αφορούσε τρεις βάρκες που ξεκινούσαν από την Πάρο για την Αντίπαρο και ποια θα δυσκολευόταν λιγότερο στην εκκίνηση. Ένας παίκτης, ο Βασίλης, μπερδεύτηκε κι επέλεξε τη βάρκα Γ, εξηγώντας ότι τη βλέπει λίγο χτυπημένη. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης άρπαξε την ευκαιρία για πειράγματα, λέγοντας ότι τα χτυπημένα βουλιάζουν και δεν ξεκινάνε, οπότε ο παίκτης θα «βούλιαζε» αν η ερώτηση δεν ήταν δοκιμαστική. 

1% Club: Δημήτρης Κουρούμπαλης: «Ήρθα να νικήσω τη Γερονικολού»

1% Club: Ευτυχώς η πρώτη ερώτηση δεν ίσχυε για τον Βασίλη, αλλά και για τους υπόλοιπους παίκτες

1% Club: Ευτυχώς η πρώτη ερώτηση δεν ίσχυε για τον Βασίλη, αλλά και για τους υπόλοιπους παίκτες

Αφού αποκαλύφθηκε ότι η σωστή απάντηση ήταν η βάρκα Β, καθώς η πρώτη θα έπεφτε στον μώλο και η τρίτη θα έβρισκε βυθό, ο Πέτρος ζήτησε να πάρουν όλοι τα τάμπλετ στα χέρια τους, να συντονιστούν και από το σπίτι, κι έδωσε το σύνθημα για την επίσημη πρώτη ερώτηση του 90% των Ελλήνων.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
1% CLUB
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top