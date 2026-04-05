Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε για 56χρονο ορειβάτη, που τραυματίστηκε στο Αγρίνιο. Η Άννα Σανοζίδου μετέδωσε τις λεπτομέρειες και περιέγραψε τις αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε το Star, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου.

Όπως ανέφερε, ήταν μια αγωνιώδης προσπάθεια που διήρκεσε ώρες και στέφθηκε με επιτυχία. Στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το STAR, φαίνεται η στιγμή που το SUPER PUMA, σώζει τον ορειβάτη. Διακρίνεταιεπίσης το ειδικό καλάθι με το οποίο οι διασώστες ανέβασαν τον τραυματία στο ελικόπτερο. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση καθώς ο ορειβάτης ήταν σε ένα πολύ δύσβατο σημείο.

Το ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου για τη δραματική διάσωση του ορειβάτη

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο 56χρονος προσπάθησε να δέσει σκοινί σε βράχο και παρασύρθηκε από αυτόν, καθώς αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε χέρι, πόδι και πρόσωπο.

Από το μεσημέρι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή του Αγίου Βλάσιου Αγρινίου, όπου βρίσκεται η κορυφή Κούτουπας, στην οποία προσπάθησαν να ανέβουν τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας.

Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη

Το πρώτο ελικόπτερο που έφτασε στην περιοχή δεν μπόρεσε να προσεγγίσει. Έτσι οι διασώστες μετέφεραν τον ορειβάτη σε ένα πλάτωμα από όπου τελικά τον παρέλαβε το δεύτερο ελικόπτερο και τον μετέφερε στον Άραξο και από εκεί στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν πάνω από 30 άτομα υπό την καθοδήγηση του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, πού ήταν κι αυτός στο σημείο.