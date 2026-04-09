Kατιάνα Μπαλανίκα: «Μου έπιασε το μ@@@ και τον έδειρα»

"Φτάσαμε στη μέση του δρόμου και σταμάτησε η κυκλοφορία" τόνισε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.04.26 , 14:31 «Αργοναύτες: Η Οργή Του Ποσειδώνα» σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
09.04.26 , 14:28 Πάτρα: Ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε το 10 μηνών βρέφος
09.04.26 , 14:05 Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον 5ο όροφο και σκοτώθηκε
09.04.26 , 14:05 Kατιάνα Μπαλανίκα: «Μου έπιασε το μ@@@ και τον έδειρα»
09.04.26 , 14:04 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακή εξόρμηση στην παραλία της Κορίνθου
09.04.26 , 13:34 Τι ώρα θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα
09.04.26 , 13:09 Λίβανος: Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ
09.04.26 , 12:57 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στην Αράχωβα με τη Ρία Ελληνίδου και τον γιο του
09.04.26 , 12:42 Ανακαλείται φέτα γνωστή επωνυμίας – Εντοπίστηκε το βακτήριο «listeria»
09.04.26 , 12:39 Ραντεβού με την ιστορία για την ΑΕΚ, στη Μαδρίτη
09.04.26 , 12:38 Φράουλες: Οι ευεργετικές ιδιότητες στην υγεία μας
09.04.26 , 12:33 Ο Ηλίας Ψινάκης έγινε 78 ετών: Το βίντεο από το σαλόνι του σπιτιού του
09.04.26 , 12:23 Πέθανε 35χρονος ηθοποιός του Game of Thrones- Η τελευταία του φωτογραφία
09.04.26 , 12:18 Μαρούσι: Μαχαίρωσε 17χρονο για να του πάρει αλυσίδα από τον λαιμό
09.04.26 , 12:15 Suzuki e VITARA: Αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές
Ανακαλείται φέτα γνωστή επωνυμίας – Εντοπίστηκε το βακτήριο «listeria»
Μarket pass: Νωρίτερα η πληρωμή - Ποιοι είναι δικαιούχοι
Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
Πάτρα: Ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε το 10 μηνών βρέφος
Καιρός Πάσχα: Οι 12 περιοχές που θα κάνουν βροχερή Ανάσταση
Δανδουλάκη για Μαρινέλλα: Όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι...
Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Πασχαλινή απόδραση στη Μάνη
Κόνι Μεταξά: «Μετά τον χωρισμό μου πήρα 10 κιλά»
Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε τη συνέντευξη που έδωσε η Κατιάνα Μπαλανίκα στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατιάνα Μπαλανίκα μίλησε για σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε ως φοιτήτρια.
  • Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας όταν της επιτέθηκε άνδρας.
  • Αντέδρασε επιθετικά, πιάνοντας τον επιτιθέμενο και τον χτύπησε.
  • Η κυκλοφορία σταμάτησε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και χρειάστηκε παρέμβαση για να τον αφήσει.
  • Η ηθοποιός αναφέρθηκε σε γενικότερη επιθετικότητα που βίωναν οι γυναίκες εκείνη την εποχή.

Για μία σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κατιάνα Μπαλανίκα.

Η δημοφιλής ηθοποιός η οποία έγραψε ιστορία ως “Σάσα” στη σειρά “Ντόλτσε Βίτα” ανέφερε στην εκπομπή του Ηλία Ψινάκη “Στο Γηροκομείο”, ανέφερε πως το περιστατικό έγινε σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας  όταν εκείνη ήταν ακόμα φοιτήτρια.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα για τον Γιώργο Μαρίνο: «Αγαπηθήκαμε πολύ»

"Ήμουν στη σχολή θεάτρου ακόμα. Πήγαινα στο σπίτι της Λιλάντας Λυκιαρδοπούλου, προχωρούσα στο πεζοδρόμιο και έρχεται ένας από απέναντι και μου πιάνει το μο…ι. Και όπως κάνει να φύγει, κάνω εγώ το χέρι μου και πιάνω τον γιακά του και τον φέρνω μπροστά μου”ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Του λέω: “Τι νομίζεις ότι είσαι; Τι έκανες; Πού έβαλες το χέρι σου;”. Και αρχίζω να τον πλακώνω στο ξύλο. Οι άντρες παθαίνουν το εξής. Αν αρχίσει μια γυναίκα να τους ρίχνει, τα χάνουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τον έδειρα πάρα πολύ. Φτάσαμε στη μέση του δρόμου και σταμάτησε η κυκλοφορία. Ήρθαν και με μάζεψαν για να τον αφήσω. Τότε ήμουν πολύ επιθετική γιατί και οι άντρες ήταν, μας προσέβαλαν στον δρόμο. Σου φώναζαν και δεν μίλαγες, σου μίλαγαν και δεν μίλαγες, ήταν άγνωστοι αλλά έκαναν τέτοια οι άντρες. Πολύ άσχημα πράγματα τότε. Οπότε… πάρε να έχεις, όταν μου δινόταν η ευκαιρία»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΙΑΝΑ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top