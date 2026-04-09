Kατιάνα Μπαλανίκα: «Μου έπιασε το μ@@@ και τον έδειρα»

Για μία σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κατιάνα Μπαλανίκα.

Η δημοφιλής ηθοποιός η οποία έγραψε ιστορία ως “Σάσα” στη σειρά “Ντόλτσε Βίτα” ανέφερε στην εκπομπή του Ηλία Ψινάκη “Στο Γηροκομείο”, ανέφερε πως το περιστατικό έγινε σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας όταν εκείνη ήταν ακόμα φοιτήτρια.

"Ήμουν στη σχολή θεάτρου ακόμα. Πήγαινα στο σπίτι της Λιλάντας Λυκιαρδοπούλου, προχωρούσα στο πεζοδρόμιο και έρχεται ένας από απέναντι και μου πιάνει το μο…ι. Και όπως κάνει να φύγει, κάνω εγώ το χέρι μου και πιάνω τον γιακά του και τον φέρνω μπροστά μου”ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Του λέω: “Τι νομίζεις ότι είσαι; Τι έκανες; Πού έβαλες το χέρι σου;”. Και αρχίζω να τον πλακώνω στο ξύλο. Οι άντρες παθαίνουν το εξής. Αν αρχίσει μια γυναίκα να τους ρίχνει, τα χάνουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τον έδειρα πάρα πολύ. Φτάσαμε στη μέση του δρόμου και σταμάτησε η κυκλοφορία. Ήρθαν και με μάζεψαν για να τον αφήσω. Τότε ήμουν πολύ επιθετική γιατί και οι άντρες ήταν, μας προσέβαλαν στον δρόμο. Σου φώναζαν και δεν μίλαγες, σου μίλαγαν και δεν μίλαγες, ήταν άγνωστοι αλλά έκαναν τέτοια οι άντρες. Πολύ άσχημα πράγματα τότε. Οπότε… πάρε να έχεις, όταν μου δινόταν η ευκαιρία»