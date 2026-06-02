Μπορεί ο Ιούνιος να μην συνδέεται με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι όμως μπήκαν και πάλι από σήμερα σε τροχιά διαμαρτυριών.

Όπως ανέφερε η Μαρία Παππά στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη, η πρώτη κινητοποίηση ξεκίνησε από τα Φάρσαλα, όπου αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα οχήματά τους στο κέντρο της πόλης, ζητώντας άμεσες λύσεις για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, την έλλειψη ρευστότητας και το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Οι ίδιοι καταγγέλλουν πως, την ώρα που οι αγροτικές εργασίες βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, παραμένουν χωρίς χρήματα που δικαιούνται, ενώ κάνουν λόγο και για αυτόματες παρακρατήσεις ενισχύσεων προηγούμενων ετών από την ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, ζητούν να προχωρήσουν άμεσα οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για στήριξη του πρωτογενούς τομέα, όπως η ενίσχυση για το ρεύμα, τα 160 εκατομμύρια ευρώ προς τους αγρότες και η πλατφόρμα για τα λιπάσματα.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν άμεσα απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν μέσα στο καλοκαίρι, ενώ νέο κύμα διαμαρτυριών αναμένεται και σε άλλες περιοχές της Λάρισας, όπως ο Πλατύκαμπος και ο Τύρναβος.

