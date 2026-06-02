Αγρότες: Ξεκίνησαν μπλόκα μέσα στον Ιούνιο από τα Φάρσαλα!

Ποια είναι τα αιτήματά τους – Απειλούν με κλιμάκωση το καλοκαίρι

Πηγή: Ρεπορτάζ Μαρία Παππά, μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star
Νέες αγροτικές κινητοποιήσεις τον Ιούνιο με μπλόκα στα Φάρσαλα (βίντεο Star)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Φάρσαλα ξεκίνησαν κινητοποιήσεις για καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις και αυξημένο κόστος παραγωγής.
  • Ζητούν άμεσες λύσεις και στήριξη από την κυβέρνηση, όπως ενίσχυση για το ρεύμα και 160 εκατομμύρια ευρώ.
  • Καταγγέλλουν παρακρατήσεις ενισχύσεων από την ΑΑΔΕ ενώ οι αγροτικές εργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
  • Απειλούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν δεν υπάρξουν άμεσες απαντήσεις.
  • Νέες διαμαρτυρίες αναμένονται και σε άλλες περιοχές της Λάρισας.

Μπορεί ο Ιούνιος να μην συνδέεται με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι όμως μπήκαν και πάλι από σήμερα σε τροχιά διαμαρτυριών. 

Όπως ανέφερε η Μαρία Παππά στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη, η πρώτη κινητοποίηση ξεκίνησε από τα Φάρσαλα, όπου αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα οχήματά τους στο κέντρο της πόλης, ζητώντας άμεσες λύσεις για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, την έλλειψη ρευστότητας και το αυξημένο κόστος παραγωγής. 

Οι ίδιοι καταγγέλλουν πως, την ώρα που οι αγροτικές εργασίες βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, παραμένουν χωρίς χρήματα που δικαιούνται, ενώ κάνουν λόγο και για αυτόματες παρακρατήσεις ενισχύσεων προηγούμενων ετών από την ΑΑΔΕ. 

Παράλληλα, ζητούν να προχωρήσουν άμεσα οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για στήριξη του πρωτογενούς τομέα, όπως η ενίσχυση για το ρεύμα, τα 160 εκατομμύρια ευρώ προς τους αγρότες και η πλατφόρμα για τα λιπάσματα. 

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν άμεσα απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν μέσα στο καλοκαίρι, ενώ νέο κύμα διαμαρτυριών αναμένεται και σε άλλες περιοχές της Λάρισας, όπως ο Πλατύκαμπος και ο Τύρναβος.
 

