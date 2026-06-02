Nissan: Πανελλήνιο συνέδριο επίσημων εμπόρων στα Ιωάννινα

Πρωταγωνίστησε το νέο Nissan MICRA

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.06.26 , 16:01 Melia Kreiling: Δημοσίευσε καινούργια βίντεο από τον γάμο της στη Σύρο
02.06.26 , 15:58 Παυλίνα Βουλγαράκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της- «Σε ευχαριστώ φως μου»
02.06.26 , 15:54 Nissan: Πανελλήνιο συνέδριο επίσημων εμπόρων στα Ιωάννινα
02.06.26 , 15:45 Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους ακόμη κλάδους επεκτείνεται
02.06.26 , 15:37 Κρήτη: Τι Λέει Ο Πατέρας Της ΑμΕΑ Για Την Εξέταση DNA
02.06.26 , 15:25 Στη Φυλακή Περιφερειακός Διευθυντής Για Βιασμό Εκπαιδευτικού
02.06.26 , 15:14 Αλέξανδρος Τσουβέλας: Δείτε τη σύντροφο του γνωστού stand-up comedian
02.06.26 , 15:12 Με απουσίες και φήμες αρχίζουν οι τελικοί του Πρωταθλήματος Μπάσκετ
02.06.26 , 15:10 Τραγωδία μετά από γάμο: Συνετρίβη το ελικόπτερο των νιόπαντρων
02.06.26 , 15:00 Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!
02.06.26 , 14:51 Geely: Στην Ευρώπη με παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες
02.06.26 , 14:43 Καλαμάτα: Τη σκότωσε με 40 μαχαιριές - Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση
02.06.26 , 14:39 «ΕΛΠΙΔΑ»: Το Riviera Shopping for a Good Cause έρχεται στις 10 Ιουνίου!
02.06.26 , 14:38 Πέτρος Ιακωβίδης - Μορφούλα Ιακωβίδου: Δείτε την κούκλα μητέρα τους!
02.06.26 , 14:33 Πάτρα: Σημείο καρμανιόλα το σημείο που σκοτώθηκαν πατέρας και γιος
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Μελία Κράιλινγκ: Από το «Emily in Paris», στις Κυκλάδες για τον γάμο της!
Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!
Καλαμάτα: Τη σκότωσε με 40 μαχαιριές - Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση
Τραγωδία μετά από γάμο: Συνετρίβη το ελικόπτερο των νιόπαντρων
Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών
Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
Καλαμάτα: Εξετάζεται αν «νάρκωσε» τα παιδιά του πριν σκοτώσει τη σύζυγό του
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Nissan: Πανελλήνιο συνέδριο επίσημων εμπόρων στα Ιωάννινα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. πραγματοποίησε το Πανελλήνιο συνέδριο επίσημων εμπόρων Nissan στα Ιωάννινα, σε ένα διήμερο αφιερωμένο στη συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων και το κοινό όραμα για το μέλλον της μάρκας στην Ελλάδα.Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσημοι έμποροι από όλη την Ελλάδα, καθώς και στελέχη της εταιρείας, σε ένα πρόγραμμα που συνδύασε παρουσιάσεις, συζητήσεις γύρω από τις εξελίξεις της αγοράς του αυτοκινήτου, αλλά και στιγμές ουσιαστικής σύνδεσης του δικτύου.

Nissan: Πανελλήνιο συνέδριο επίσημων εμπόρων στα Ιωάννινα

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. Τάκης Θεοχαράκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Νικ. Ι. Θεοχαράκης, μίλησε για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας και για τη θέση της Nissan στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Nissan: Πανελλήνιο συνέδριο επίσημων εμπόρων στα Ιωάννινα

Παράλληλα, ο κ. Θωμάς Σταματόπουλος, Automotive Division Director, παρουσίασε την εικόνα της αγοράς και της μάρκας στην ελληνική αγορά, την πορεία του δικτύου, καθώς και τα επερχόμενα λανσαρίσματα που πρόκειται να ενισχύσουν ακόμη περαιτέρω τη δυναμική της Nissan στην ελληνική αγορά.

Nissan: Πανελλήνιο συνέδριο επίσημων εμπόρων στα Ιωάννινα

Ξεχωριστή στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η πρώτη επίσημη αποκάλυψη του νέου Nissan MICRA στους επίσημους εμπόρους της Nissan. Το εμβληματικό μοντέλο, με τη μακρά και επιτυχημένη ιστορία του, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Nissan, εκφράζοντας τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας στην αστική κινητικότητα.Το συνέδριο ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του δικτύου Nissan και την κοινή δέσμευση για συνεχή εξέλιξη, υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της μάρκας στην ελληνική αγορά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NISSAN
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ
 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 |
NISSAN MICRA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top