Nissan: Πανελλήνιο συνέδριο επίσημων εμπόρων στα Ιωάννινα

Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. πραγματοποίησε το Πανελλήνιο συνέδριο επίσημων εμπόρων Nissan στα Ιωάννινα, σε ένα διήμερο αφιερωμένο στη συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων και το κοινό όραμα για το μέλλον της μάρκας στην Ελλάδα.Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσημοι έμποροι από όλη την Ελλάδα, καθώς και στελέχη της εταιρείας, σε ένα πρόγραμμα που συνδύασε παρουσιάσεις, συζητήσεις γύρω από τις εξελίξεις της αγοράς του αυτοκινήτου, αλλά και στιγμές ουσιαστικής σύνδεσης του δικτύου.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. Τάκης Θεοχαράκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Νικ. Ι. Θεοχαράκης, μίλησε για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας και για τη θέση της Nissan στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, ο κ. Θωμάς Σταματόπουλος, Automotive Division Director, παρουσίασε την εικόνα της αγοράς και της μάρκας στην ελληνική αγορά, την πορεία του δικτύου, καθώς και τα επερχόμενα λανσαρίσματα που πρόκειται να ενισχύσουν ακόμη περαιτέρω τη δυναμική της Nissan στην ελληνική αγορά.

Ξεχωριστή στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η πρώτη επίσημη αποκάλυψη του νέου Nissan MICRA στους επίσημους εμπόρους της Nissan. Το εμβληματικό μοντέλο, με τη μακρά και επιτυχημένη ιστορία του, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Nissan, εκφράζοντας τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας στην αστική κινητικότητα.Το συνέδριο ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του δικτύου Nissan και την κοινή δέσμευση για συνεχή εξέλιξη, υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της μάρκας στην ελληνική αγορά.