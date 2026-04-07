Ξανά στους δρόμους οι αγρότες - Έκλεισαν τον Ε-65 στην Καρδίτσα

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έβγαλε ξανά στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφους. Νωρίτερα σήμερα (7/4) έκλεισε με τρακτέρ ο αυτοκινητόδρομος Ε-65 στην Καρδίτσα και τα αίματα άναψαν με τις αστυνομικές δυνάμεις που επιχείρησαν να διαπραγματευτούν τον τρόπο των κινητοποιήσεων. Όμως οι αγρότες, ακάθεκτοι, προανήγγειλαν μπλόκα σε όλη τη χώρα μετά το Πάσχα, καθώς, όπως λένε, είναι σε απόγνωση λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής και πολλών ακόμη άλυτων προβλημάτων.

Η διαπραγμάτευση δεν κράτησε πολύ... Τι κι αν είναι μέρες Πάσχα, η απελπισία για τις αποκαλύψεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις πληρωμές «φαντάσματα» βγάζει ξανά αγρότες και κτηνοτρόφους από τα χωράφια και τα σπίτια τους.

Τον δικό τους Γολγοθά καταγγέλλουν οι αγρότες - «Είμαστε σε απόγνωση»

«Δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός για πετρέλαιο 1 ευρώ, τώρα το πληρώνουμε 2,10. Τα λιπάσματα είναι 60% πάνω. Οι πληρωμές που ήταν να γίνουν μέχρι τον Γενάρη του 2026 δεν έγιναν ακόμη. Υπάρχουν απλήρωτοι αγρότες από το 2025», λέει ο Κώστας Τζέλας, επικεφαλής του συνδικαλιστικού αγροτικού κινήματος Καρδίτσας.

Σήμερα καταβλήθηκαν 73 εκατ. ευρώ για ζημιές του 2025 και ο ΕΛΓΑ διαβεβαιώνει πως η εκκαθάριση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του μήνα. Όμως τα αγκάθια στον αγροτικό κόσμο είναι πολλά.

«Όσο δεν λύνεται το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαστε απλήρωτοι, θα είμαστε στους δρόμους», λένε οι αγρότες που στη μία το μεσημέρι έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, προαναγγέλλοντας μπλόκα μετά το Πάσχα σε όλη τη χώρα...