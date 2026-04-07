ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία στη Βουλή για Τ. Χατζηβασιλείου - Χ. Αθανασίου

Νέα δικογραφία στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αφορά τους Τ. Χατζηβασιλείου - Χ. Αθανασίου (βίντεο Mega)

Συνεχίζουν να αποστέλλονται στη Βουλή δικογραφίες για βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα αιτήματα άρσης ασυλίας.

Σήμερα διαβιβάστηκε συγκεκριμένα στη Βουλή η δικογραφία που αφορά τους βουλευτές της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας τους για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

Το αδίκημα φέρεται να τέλεσε το χρονικό διάστημα από 9.9.2021 έως 8.12.2021 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριος Μελάς.

Η αίτηση άρσης ασυλίας των δύο βουλευτών θα εισαχθεί στην επιτροπή Δεοντολογίας μετά τις διακοπές εργασιών της Βουλής για το Πάσχα και ειδικότερα στις 20 Απριλίου.



