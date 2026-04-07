ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία στη Βουλή για Τ. Χατζηβασιλείου - Χ. Αθανασίου

Διαβιβάστηκε η αίτηση άρσης ασυλίας τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.04.26 , 20:00 Πληρωμές 202 εκατ. ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 128.000 αγρότες
07.04.26 , 19:34 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
07.04.26 , 19:24 BMW Group: Η νέα κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα
07.04.26 , 19:13 Οδηγός ΕΦΕΤ για το πασχαλινό τραπέζι: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές
07.04.26 , 18:52 Γνωστή τραγουδίστρια: «Ήθελα δύο χρόνια να φύγω από σχέση και δεν μπορούσα»
07.04.26 , 18:38 ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: Σάρωσε τα βραβεία στα Influencer Marketing Awards 2026
07.04.26 , 18:24 Χατζίδου: Δείτε την εντυπωσιακή λαμπάδα που της έφτιαξε το βαφτιστήρι της
07.04.26 , 18:20 Ξανά στους δρόμους οι αγρότες - Έκλεισαν τον Ε-65 στην Καρδίτσα
07.04.26 , 18:08 Κατερίνα Καινούργιου: Πήρε εξιτήριο - Οι φωτογραφίες με την κόρη της
07.04.26 , 17:56 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία στη Βουλή για Τ. Χατζηβασιλείου - Χ. Αθανασίου
07.04.26 , 17:36 Μπρούνο Τσερέλα: Οι τρυφερές φωτογραφίες με την Αθηνά Οικονομάκου
07.04.26 , 17:10 Πολίτη: «Αν εγκαταλείπεις ανθρώπους που σου στάθηκαν είναι ηθικό ολίσθημα»
07.04.26 , 17:09 Η «κατάρα» των ηθοποιών που ενσάρκωσαν τον ρόλο του Ιησού
07.04.26 , 17:01 Τραμπ για το Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε
07.04.26 , 16:54 Χίος: Στον «αέρα» ο ρουκετοπόλεμος- 6 νεαροί στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη
Μαρία Αναστασοπούλου: «Έχω μετακομίσει 7 φορές τα τελευταία 12 χρόνια»
Κατερίνα Καινούργιου: Πήρε εξιτήριο - Οι φωτογραφίες με την κόρη της
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Fuel Pass: Τα τρία «λάθη» που απορρίπτουν την αίτηση
Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
«Ο Ρέμος μπορεί να σταματήσει από τα μπουζούκια του χρόνου»
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Τζένη Θεωνά: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της Αρίωνα
Βροχές & κρύο από τη Μ. Πέμπτη - «Κλείδωσε» ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση, βίντεο Mega
Νέα δικογραφία στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αφορά τους Τ. Χατζηβασιλείου - Χ. Αθανασίου (βίντεο Mega)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δικογραφίες για βουλευτές της ΝΔ σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζουν να αποστέλλονται στη Βουλή.
  • Η δικογραφία αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, ζητώντας άρση ασυλίας τους.
  • Κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, που φέρεται να διαπράχθηκε από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο Μελά.
  • Η αίτηση άρσης ασυλίας θα εξεταστεί στην επιτροπή Δεοντολογίας στις 20 Απριλίου, μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Συνεχίζουν να αποστέλλονται στη Βουλή δικογραφίες για βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα αιτήματα άρσης ασυλίας. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη απόφαση για άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

Σήμερα διαβιβάστηκε συγκεκριμένα στη Βουλή η δικογραφία που αφορά τους βουλευτές της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας τους για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. 

Αθανασίου: Ουδέποτε αμφισβήτησα τον πατριωτισμό συναδέλφων μου βουλευτών

Το αδίκημα φέρεται να τέλεσε το χρονικό διάστημα από 9.9.2021 έως 8.12.2021 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριος Μελάς

Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή

Η αίτηση άρσης ασυλίας των δύο βουλευτών θα εισαχθεί στην επιτροπή Δεοντολογίας μετά τις διακοπές εργασιών της Βουλής για το Πάσχα και ειδικότερα στις 20 Απριλίου.

Χατζηβασιλείου: Γεωτρύπανα και F-16 στη σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΑΣ
 |
ΑΡΣΗ ΑΣΥΛΙΑΣ
 |
ΒΟΥΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top