Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διάλογοι που καίνε και οδηγούν σε κατηγορία και για κακούργημα (βίντεο Star)

Τις πληροφορίες για τους αποκαλυπτικούς διάλογους δύο πρώην μελών της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, για τους οποίους ανοίγει η πόρτα της Προανακριτικής, μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Τα … «μαγικά» του Μελά και ο διάλογος με συνεργάτη του Λιβανού

Στο υλικό της δικογραφίας περιλαμβάνεται και ο παρακάτω διάλογος του συνεργάτη του Σπ. Λιβανού Παυσανία Αγρεβή με τον τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕ Δημήτρη Μελά;

Παυσανίας Αγρεβής (Συνεργάτης Σπ. Λιβανού) : Ωραία και αυτόν τον άνθρωπό μας εκεί τον αρχαίο Έλληνα θα τον αναλάβεις εσύ προσωπικά;

Δημήτρης Μελάς: Αυτός ακόμα δε γίνεται τίποτα. Τι να τον αναλάβω, αυτός είναι για να τον αναλάβει γιατρός ρε.

Παυσανίας Αγρεβής: Τέλος πάντων, κάνε εσύ τα μαγικά σου. Αφού έχεις μαγικό χέρι. Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις τι σου λέω.

Οι διάλογοι Αγρεβή - Μελά για τα... μαγικά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι διάλογοι που «καίνε» τη Φ. Αραμπατζή

Εκτός από τα «μαγικά χέρια» και τους αρχαίους Έλληνες, με αργκό γίνεται η επικοινωνία και με την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή:

Φωτεινή Αραμπατζή: Ε, δεν έχω μούτρα για το Γιώργο τον Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Δημήτρης Μελάς: Δεν τον έχω. Τον Κ. δεν τον έχω ξεχάσει.

Φωτεινή Αραμπατζή: Πότε θα τον πληρώσουμε;

Οι διάλογοι Αραμπατζή με Μελά

Δημήτρης Μελάς: Θα είχαν πληρώσει τώρα και το δεκατέσσερα και το δεκαοκτώ, αλλά έτσι όπως έφερε τελευταία στιγμή την ΚΥΑ, τρέχαμε όλοι να κάνουμε νέα κατανομή και πήγαν όλα πίσω. Πιστεύω ότι, μέχρι ή, μέσα στο Δεκέμβριο, θα πληρωθεί και το δεκαοκτώ.

«Στο τραπέζι» και κακούργημα για τον Ε. Λιβανό - Πλημμέλημα για τη Φ. Αραμπατζή

Οι διάλογοι πάντως που αφορούν τον κ. Λιβανό και την κ. Αραμπατζή δεν έχουν ποινική αξιολόγηση, γιατί είναι με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Άρα, η Βουλή πρέπει να διαμορφώσει κατηγορητήριο.

Ο κ. Λιβανός που εμπλέκεται μέσω συνεργατών του και με την υπόθεση Καραμανλή, μπορεί να αντιμετωπίσει κακούργημα. Για την κ. Αραμπατζή το βασικό σενάριο είναι να παραπεμφθεί για πλημμέλημα.

Όπως υπενθύμισε επίσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ΝΔ κατά πάσα πιθανότητα θα επιλέξει Προανακριτική Εξπρές με παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο.

«Τελειωμένη» αλλά σιωπηλή η ελεγχόμενη για κακούργημα Κ. Παπακώστα

Σιγή ασυρμάτου εξακολουθεί να τηρεί η ελεγχόμενη για κακούργημα Κατερίνα Παπακώστα που ζητά να γίνει παρέμβαση στην κτηνιατρική βάση δεδομένων, για να διορθωθεί ο αριθμός των ζώων που εμφανίζεται να έχει παραγωγός που βρέθηκε στον έλεγχο με λιγότερα από όσα δήλωνε.

Η κα Παπακώστα μάλιστα έχει ιδιαίτερη αγωνία για το θέμα, το οποίο θα της κοστίσει κατά τα φαινόμενα την πολιτική της καριέρα.

Ο διάλογος Μελά – Παπακώστα είναι:

Δημήτρης Μελάς: Σε μια πρώτη εικόνα που έχω φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα, σαν να μην έχει γίνει η διόρωθση. Δηλαδή φαίνεται με την εικόνα που είχε, όπως τον Μάιο που δεν πληρώθηκε.

Κατερίνα Παπακώστα: Πώς είναι δυνατόν τώρα αυτό; Ο κύριος Ζ. (κτηνίατρος) έχει διαβεβαίωσει ότι το έχει κάνει, θα μιλήσω με τον κύριο Ζ. να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί.

Κ. Παπακώστα: Σιωπηλή αλλά «τελειωμένη» πολιτικά μετά τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μελάς σε Σκρέκα: Σ’ έφτιαξα αλλά μου χρωστάς

Στους διαλόγους πρωταγωνιστεί και ο πρώην γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας που ζητά να πληρωθεί παραγωγός από την εκλογική του περιφέρεια, τα Τρίκαλα και συνεννοείται με τον Δημήτρη Μελά.

Μελάς σε Σκρέκα: Σ' έφτιαξα....

Δ. Μελάς: Ε πρώτος σ’ έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα.

Κ. Σκρέκας: Ωωχ μ΄αρέσεις. Για πες τι λέω δηλαδή ότι;

Δ. Μελάς: Ντάξει; Τίποτα θα γίνει, ντάξει.

Κ. Σκρέκας: Θα γίνει; Αυτό που ζητάει;

Δ. Μελάς: Ναι. Ναι.

