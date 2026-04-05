Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή

Ελεγχόμενη για κακούργημα η Κ. Παπακώστα  - Διάλογος και με Σκρέκα

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο Λιβανός
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διάλογοι που καίνε και οδηγούν σε κατηγορία και για κακούργημα (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκαλυπτικοί διάλογοι μεταξύ Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανοίγουν την πόρτα σε Προανακριτική διαδικασία.
  • Ο Λιβανός μπορεί να αντιμετωπίσει κακούργημα, ενώ η Αραμπατζή πιθανότατα θα παραπεμφθεί για πλημμέλημα.
  • Διάλογοι περιλαμβάνουν αναφορές σε πληρωμές και καθυστερήσεις λόγω ΚΥΑ, με προθεσμία πληρωμών μέχρι Δεκέμβριο.
  • Κατερίνα Παπακώστα ελέγχεται για κακούργημα και ζητά παρέμβαση στην κτηνιατρική βάση δεδομένων.
  • Διάλογοι με Κώστα Σκρέκα αποκαλύπτουν πολιτικές πιέσεις για πληρωμές παραγωγών.

Τις πληροφορίες για τους αποκαλυπτικούς διάλογους δύο πρώην μελών της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, για τους οποίους ανοίγει η πόρτα της Προανακριτικής, μετέδωσε ο  Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι παθογένειες συνάντησαν τις δικές μας αστοχίες»

Τα … «μαγικά» του Μελά και ο διάλογος με συνεργάτη του Λιβανού  

Στο υλικό της δικογραφίας περιλαμβάνεται και ο παρακάτω διάλογος του συνεργάτη του Σπ. Λιβανού Παυσανία Αγρεβή με τον τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕ Δημήτρη Μελά; 

Παυσανίας Αγρεβής (Συνεργάτης Σπ. Λιβανού) : Ωραία και αυτόν τον άνθρωπό μας εκεί τον αρχαίο Έλληνα θα τον αναλάβεις εσύ προσωπικά;

Δημήτρης Μελάς: Αυτός ακόμα δε γίνεται τίποτα. Τι να τον αναλάβω, αυτός είναι για να τον αναλάβει γιατρός ρε.

Παυσανίας Αγρεβής: Τέλος πάντων, κάνε εσύ τα μαγικά σου. Αφού έχεις μαγικό χέρι. Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις τι σου λέω.

Οι διάλογοι που «καίνε» τη Φ. Αραμπατζή

Εκτός από τα «μαγικά χέρια» και τους αρχαίους Έλληνες, με αργκό γίνεται η επικοινωνία και με την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή: 

«Καζάνι που βράζει» η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ 

Φωτεινή Αραμπατζή: Ε, δεν έχω μούτρα για το Γιώργο τον Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Δημήτρης Μελάς: Δεν τον έχω. Τον Κ. δεν τον έχω ξεχάσει.

Φωτεινή Αραμπατζή: Πότε θα τον πληρώσουμε;

Δημήτρης Μελάς: Θα είχαν πληρώσει τώρα και το δεκατέσσερα και το δεκαοκτώ, αλλά έτσι όπως έφερε τελευταία στιγμή την ΚΥΑ, τρέχαμε όλοι να κάνουμε νέα κατανομή και πήγαν όλα πίσω. Πιστεύω ότι, μέχρι ή, μέσα στο Δεκέμβριο, θα πληρωθεί και το δεκαοκτώ.

«Στο τραπέζι» και κακούργημα για τον Ε. Λιβανό - Πλημμέλημα για τη Φ. Αραμπατζή

Οι διάλογοι πάντως που αφορούν τον κ. Λιβανό και την κ. Αραμπατζή δεν έχουν ποινική αξιολόγηση, γιατί είναι με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών.  Άρα, η Βουλή πρέπει να διαμορφώσει κατηγορητήριο. 

Ο κ. Λιβανός που εμπλέκεται μέσω συνεργατών του και με την υπόθεση Καραμανλή, μπορεί να αντιμετωπίσει κακούργημα. Για την κ. Αραμπατζή το βασικό σενάριο είναι να παραπεμφθεί για πλημμέλημα. 

Όπως υπενθύμισε επίσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star,  ΝΔ κατά πάσα πιθανότητα θα επιλέξει Προανακριτική Εξπρές με παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. 

«Τελειωμένη» αλλά σιωπηλή η ελεγχόμενη για κακούργημα Κ. Παπακώστα 

Σιγή ασυρμάτου εξακολουθεί να τηρεί η ελεγχόμενη για κακούργημα Κατερίνα Παπακώστα που ζητά να γίνει παρέμβαση στην κτηνιατρική βάση δεδομένων, για να διορθωθεί ο αριθμός των ζώων που εμφανίζεται να έχει παραγωγός που βρέθηκε στον έλεγχο με λιγότερα από όσα δήλωνε.

Η κα  Παπακώστα μάλιστα έχει ιδιαίτερη αγωνία για το θέμα, το οποίο θα της κοστίσει κατά τα φαινόμενα την πολιτική της καριέρα. 

Ο διάλογος Μελά – Παπακώστα είναι: 

Δημήτρης Μελάς: Σε μια πρώτη εικόνα που έχω φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα, σαν να μην έχει γίνει η διόρωθση. Δηλαδή φαίνεται με την εικόνα που είχε, όπως τον Μάιο που δεν πληρώθηκε. 

Κατερίνα Παπακώστα: Πώς είναι δυνατόν τώρα αυτό; Ο κύριος Ζ. (κτηνίατρος) έχει διαβεβαίωσει ότι το έχει κάνει, θα μιλήσω με τον κύριο Ζ. να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί. 

Μελάς σε Σκρέκα: Σ’ έφτιαξα αλλά μου χρωστάς 

Στους διαλόγους πρωταγωνιστεί και ο πρώην γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας που ζητά να πληρωθεί παραγωγός από την εκλογική του περιφέρεια, τα Τρίκαλα και συνεννοείται με τον Δημήτρη Μελά. 

Δ. Μελάς: Ε πρώτος σ’ έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα.

Κ. Σκρέκας: Ωωχ μ΄αρέσεις. Για πες τι λέω δηλαδή ότι;

Δ. Μελάς: Ντάξει; Τίποτα θα γίνει, ντάξει.

Κ. Σκρέκας: Θα γίνει; Αυτό που ζητάει;

Δ. Μελάς: Ναι. Ναι.
 

