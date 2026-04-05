Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι παθογένειες συνάντησαν τις δικές μας αστοχίες»

Με μια αυτοκριτική αλλά και διεκδικητική διάθεση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, βάζοντας στο επίκεντρο τη σύγκρουση με τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης. Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συναντήθηκαν διαχρονικά προβλήματα με κυβερνητικές αστοχίες, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο οργανισμός αυτός ανήκει πλέον στο παρελθόν μετά την απορρόφησή του από την ΑΑΔΕ. Όπως τόνισε, οι έλεγχοι γίνονται πλέον ψηφιακά και μέσω δορυφόρων, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρέμβαση και τις πιέσεις, ενώ προανήγγειλε άμεσα αναλυτικότερες τοποθετήσεις για τη μάχη με το «βαθύ κράτος» εντός της εβδομάδας στην Αθήνα.

