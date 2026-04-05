«Καζάνι που βράζει» η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέσα σε φορτισμένο κλίμα λόγω των δικαστικών εξελίξεων, το πρωί της Δευτέρας αναμένεται τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γιώργος Ευγενίδης μετέδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star τι αναμένεται να πει ο πρωθυπουργός.

Το τηλεοπτικό μήνυμα του Κ. Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠE

Η υπόθεση αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει «πληγώσει» πολιτικά την κυβέρνηση, παρά το ότι ο Οργανισμός έχει υπαχθεί στην ΑΑΔΕ από τις αρχές του έτους. Ένα ακόμα πρόβλημα είναι ότι ο χορός των δικογραφιών από τα προηγούμενα έτη δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα, όπως λέγεται να αναμένεται ότι σύντομα θα έρθει και το τρίτο τεύχος της δικογραφίας.

Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να σταθεί στη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το «βαθύ κράτος» - που το βλέπουμε ανάγλυφα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - και θέλει να δείξει ότι η κυβέρνηση έχει λάβει το μήνυμα. Αναμένεται να κάνει αναφορές και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν και σε συγκρατημένο τόνο, αναγνωρίζοντας τις δομικές παθογένειες του συστήματος.

Η προαναγγελία Μητσοτάκη στην ανάρτησή του για σύγκρουση με το «βαθύ κράτος»

Αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ για τις «καρατομήσεις»

Πάντως, οι βουλευτές της ΝΔ θυμίζουν «καζάνι που βράζει», καθώς θεωρούν ότι η διαχείριση της υπόθεσης τους αφήνει πλήρως εκτεθειμένους και πλέον ποινικοποιείται και η απλή επικοινωνία με τη δημόσια διοίκηση για λογαριασμό των ψηφοφόρων τους.

Κάτι που συνήθως οι κυβερνήσεις τους ζητούν, να λειτουργούν δηλαδή ως σύνδεσμοι με τις τοπικές κοινωνίες.

