«Καζάνι που βράζει» η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Θεωρούν ότι έμειναν πλήρως εκτεθειμένοι λόγω των «καρατομήσεων»

06.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου
05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
05.04.26 , 23:29 Θα καταφέρει η Χριστιάνα να μπει στο 1% Club;
05.04.26 , 23:12 1% Club: Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους περισσότερους παίκτες!
05.04.26 , 23:00 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους
05.04.26 , 22:13 Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε
05.04.26 , 22:00 Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»
05.04.26 , 21:54 Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε
05.04.26 , 21:08 Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
05.04.26 , 20:30 Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή
05.04.26 , 20:10 BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
05.04.26 , 19:36 Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!
05.04.26 , 19:21 Tα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
05.04.26 , 19:20 Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο για τη μικρή της, Ξένια!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του
«Κλείδωσε» ο καιρός για τη Μεγάλη Εβδομάδα - Ανατροπή με το Πάσχα
Ηλιάδη: «Όποιος ψυχολόγος θέλει να βοηθήσει πραγματικά, να επικοινωνήσει»
Περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Αντιδράσεις στην ΚΟ της ΝΔ για τις καρατομήσεις βουλευτών λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ (βίντεο Star)
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθύνει τηλεοπτικό μήνυμα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει προκαλέσει πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση.
  • Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει ανοιχτή με νέες δικογραφίες να αναμένονται.
  • Ο Μητσοτάκης θα αναφερθεί στη σύγκρουση με το 'βαθύ κράτος' και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
  • Οι βουλευτές της ΝΔ εκφράζουν ανησυχία για την έκθεση τους λόγω της διαχείρισης της υπόθεσης.
  • Η επικοινωνία με τη δημόσια διοίκηση για τους ψηφοφόρους τους γίνεται πλέον ποινικοποιημένη.

Μέσα σε φορτισμένο κλίμα λόγω των δικαστικών εξελίξεων, το πρωί της Δευτέρας αναμένεται τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι παθογένειες συνάντησαν τις δικές μας αστοχίες»

Ο Γιώργος Ευγενίδης μετέδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star τι αναμένεται να πει ο πρωθυπουργός. 

Το τηλεοπτικό μήνυμα του Κ. Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠE 

Η υπόθεση αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει «πληγώσει»  πολιτικά την κυβέρνηση, παρά το ότι ο Οργανισμός έχει υπαχθεί στην ΑΑΔΕ από τις αρχές του έτους. Ένα ακόμα πρόβλημα είναι ότι ο χορός των δικογραφιών από τα προηγούμενα έτη δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα, όπως λέγεται να αναμένεται ότι σύντομα θα έρθει  και το τρίτο τεύχος της δικογραφίας. 

Στις 16 Απριλίου τελικά η συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές

Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να σταθεί στη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το «βαθύ κράτος» - που το βλέπουμε ανάγλυφα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ  - και θέλει να δείξει ότι η κυβέρνηση έχει λάβει το μήνυμα. Αναμένεται να κάνει αναφορές και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν και σε συγκρατημένο τόνο, αναγνωρίζοντας τις δομικές παθογένειες του συστήματος. 

Η προαναγγελία Μητσοτάκη στην ανάρτησή του για σύγκρουση με το βαθύ κράτος

Η προαναγγελία Μητσοτάκη στην ανάρτησή του για σύγκρουση με το βαθύ κράτος

Η προαναγγελία Μητσοτάκη στην ανάρτησή του για  σύγκρουση με το «βαθύ κράτος»  

Αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ για τις «καρατομήσεις»  

Πάντως, οι βουλευτές της ΝΔ θυμίζουν «καζάνι που βράζει», καθώς θεωρούν ότι η διαχείριση της υπόθεσης τους αφήνει πλήρως εκτεθειμένους και πλέον ποινικοποιείται και η απλή επικοινωνία με τη δημόσια διοίκηση για λογαριασμό των ψηφοφόρων τους.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διάλογοι που «καίνε» Καραμανλή & Παπακώστα

Κάτι που συνήθως οι κυβερνήσεις τους ζητούν, να λειτουργούν δηλαδή ως σύνδεσμοι με τις τοπικές κοινωνίες.
 

Follow us:

