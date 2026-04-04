ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διάλογοι που «καίνε» Καραμανλή & Παπακώστα

Διάλογοι που «καίνε» περιλαμβάνονται στο Διαβιβαστικό της Δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασε στη Βουλή και από σήμερα διανέμεται στα κόμματα και τους εμπλεκόμενους βουλευτές. Για κακουργήματα ζητείται η άρση ασυλίας της Κατερίνας Παπακώστα και του Κώστα Καραμανλή, ενώ επιβαρυντικός είναι και ο διάλογος που εμφανίζεται να έχει ο πρώην γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας.

«Το ζητάει ο Καραμανλής»: Τα 224.000 ευρώ σε 37 βιοπαραγωγούς από τις Σέρρες και ο «καυτός» διάλογος από συνεργάτη του Σ. Λιβανού

Αντιμέτωπος με κακούργημα ο Κώστας Καραμανλής για την υπόθεση εκπρόθεσμης καταβολής 224.000 ευρώ σε 37 βιοπαραγωγούς από τις Σέρρες. Η υπόθεση φτάνει στο γραφείο του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, συνεργάτης του οποίου μιλά με τον Δημήτρη Μελά και επιβεβαιώνει ότι υπάρχει αίτημα από το γραφείο Καραμανλή για το θέμα.

Νίκος Καραπάνος: Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα, τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερα το θέμα… Και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε.

Δημήτρης Μελάς: Έχουν ανακύψει κάποια προβλήματα μεταξύ των Υπηρεσιών.

Νίκος Καραπάνος: Λοιπόν Δημήτρη, παίρνεις εε… παίρνεις το οκ. Μπορείς να το φτιάξεις του ανθρώπου; Ήρθε εκεί και χτυπιόταν.

Τα 142.000 ευρώ για τα βόδια στα Τρίκαλα «έκαψαν» την Κατερίνα Παπακώστα

Η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα -με βάση τη δικογραφία- επικοινωνεί το 2021 με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Του ζητά να επιδοτηθεί παραγωγός της εκλογικής της περιφέρειας, ο οποίος πιάστηκε από τους ελεγκτές να έχει στην κατοχή του λιγότερα βόδια από όσα δήλωνε. Έπειτα από παρεμβάσεις της βουλευτού προς τον κ. Μελά, αλλά και τον αρμόδιο κτηνίατρο της περιφερειακής διεύθυνσης και παρά τις δυσκολίες, το ποσό που λαμβάνει ο παραγωγός είναι πάνω από 142.000 ευρώ.

Κατερίνα Παπακώστα: Πώς είναι δυνατόν αυτό; Ο Ζ. (Κτηνίατρος) έχει διαβεβαιώσει ότι το έχει κάνει, θα μιλήσω με τον Ζ. Να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί.

Δημήτρης Μέλας: Θα το δω και εγώ

Κατερίνα Παπακώστα: Ναι οπωσδήποτε κ. Μελά πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε.

Δημήτρης Μέλας: Ο παραγωγός έχει κάνει ένσταση ή κάποια αίτηση;

Κατερίνα Παπακώστα: Δεν μας είπατε να κάνει ένσταση μας είπατε απλά να μπούμε στην διαδικασία διόρθωσης… η μείωση, η μείωση των ζώων έγινε πριν τον έλεγχο, εεε ο κύριος Ζ (κτηνίατρος) μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία… έτσι ώστε να φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο … άρα αν έγινε όντως αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση. Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%.

Παύλος Μαρινάκης: «Όταν κάποιοι κατηγορούνται για κακούργημα, η δικαιοσύνη κρίνει ότι υπάρχει δόλος»

Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε συγκεκριμένα: «Εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχοι οι δύο που ακούγονται για κακούργημα, άρα εφόσον κάποιοι κατηγορούνται για κακούργημα, έχει αξιολογήσει η δικαιοσύνη ότι υπάρχει δόλος και το ποσό είναι πάνω από 120.000 ευρώ. Υπάρχει τεκμήριο αθωότητας».

«Καυτός» διάλογος Σκρέκα - Μελά

Απείρου κάλλους είναι ο διάλογος του πρώην γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα με τον Δημήτρη Μελά για την εκτός σειράς πληρωμή παραγωγού από τα Τρίκαλα, την οποία ο κ. Μελάς προχωρά, ζητώντας χειροκίνητη παρέμβαση στο σύστημα πληρωμών από ανώτερο στέλεχος του Οργανισμού στη Λάρισα.

Δημήτρης Μέλας: Πρώτον, σ' έφτιαξα, αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα.

Κώστας Σκρέκας: Μιλάμε για τον Β.

Δημήτρης Μέλας: Ναι ρε αφού πήγα και το έβαλα φορετά τώρα, εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο. Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά.

Κώστας Σκρέκας: Χεράτα, κατάλαβα!