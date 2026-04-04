Κώστας Αχ. Καραμανλής: «Δε θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές»

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής ανακοίνωσε με επίσημη δήλωσή του ότι δε θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, θέτοντας ο ίδιος τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίων. Με την τοποθέτησή του επιχείρησε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση στα σενάρια που τον συνδέουν με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο βουλευτής τόνισε πως δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση και δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Υπογράμμισε, μάλιστα, την πρόθεσή του να αποδείξει την αθωότητά του μέσα από κάθε προβλεπόμενη διαδικασία.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει κανονικά την άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων έως τη λήξη της θητείας της Βουλής, τονίζοντας τη σημασία της ευθύνης απέναντι στους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν. Όπως σημείωσε, η πολιτική δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τον ίδιο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν σκοπεύει να είναι ξανά υποψήφιος στο μέλλον.

Yπήρξε επικοινωνία Καραμανλή-Μητσοτάκη και κυβερνητικά στελέχη λένε ότι σωστά έπραξε ο κ. Καραμανλής.

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Αναλυτικά η δήλωση του

«Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».

Σημειώνεται ότι το όνομά του περιλαμβάνεται μεταξύ των 11 βουλευτών που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόσο ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, όσο και η κυρία Παπακώστα φέρονται να εμπλέκονται σε διαφορετικές υποθέσεις, που αφορούν βιολογικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές δραστηριότητες αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα, καθώς τα φερόμενα οικονομικά οφέλη από ευρωπαϊκά κονδύλια ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ.