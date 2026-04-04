Κώστας Αχ. Καραμανλής: «Δε θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές»

«Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, είμαι αθώος»

06.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου
05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
05.04.26 , 23:29 Θα καταφέρει η Χριστιάνα να μπει στο 1% Club;
05.04.26 , 23:12 1% Club: Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους περισσότερους παίκτες!
05.04.26 , 23:00 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους
05.04.26 , 22:13 Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε
05.04.26 , 22:00 Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»
05.04.26 , 21:54 Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε
05.04.26 , 21:08 Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
05.04.26 , 20:30 Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή
05.04.26 , 20:10 BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
05.04.26 , 19:36 Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!
05.04.26 , 19:21 Tα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
05.04.26 , 19:20 Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο για τη μικρή της, Ξένια!
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
«Κλείδωσε» ο καιρός για τη Μεγάλη Εβδομάδα - Ανατροπή με το Πάσχα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: «Δουλεύαμε μαζί και δε μιλούσαμε»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη (4/4/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής ανακοίνωσε με επίσημη δήλωσή του ότι δε θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, θέτοντας ο ίδιος τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίων. Με την τοποθέτησή του επιχείρησε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση στα σενάρια που τον συνδέουν με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο βουλευτής τόνισε πως δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση και δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Υπογράμμισε, μάλιστα, την πρόθεσή του να αποδείξει την αθωότητά του μέσα από κάθε προβλεπόμενη διαδικασία.

OΠΕΚΕΠΕ: Εκλογές ή ανασχηματισμός μετά τις αποκαλύψεις;

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει κανονικά την άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων έως τη λήξη της θητείας της Βουλής, τονίζοντας τη σημασία της ευθύνης απέναντι στους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν. Όπως σημείωσε, η πολιτική δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τον ίδιο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν σκοπεύει να είναι ξανά υποψήφιος στο μέλλον.

Yπήρξε επικοινωνία Καραμανλή-Μητσοτάκη και κυβερνητικά στελέχη λένε ότι σωστά έπραξε ο κ. Καραμανλής. 

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Αναλυτικά η δήλωση του

«Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Ανασχηματισμός λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ: Σχοινάς, Λαζαρίδης και Τουρνάς στην κυβέρνηση

Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».

Σημειώνεται ότι το όνομά του περιλαμβάνεται μεταξύ των 11 βουλευτών που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόσο ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, όσο και η κυρία Παπακώστα φέρονται να εμπλέκονται σε διαφορετικές υποθέσεις, που αφορούν βιολογικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές δραστηριότητες αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα, καθώς τα φερόμενα οικονομικά οφέλη από ευρωπαϊκά κονδύλια ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ.

