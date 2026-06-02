Δείτε τη Μαριέττα Χρουσαλά να κάνει κρυοθεραπεία σε μπανιέρα με χιόνι/ βίντεο από Alpha

Τις βουτιές της από νωρίς έχει ξεκινήσει η Μαριέττα Χρουσαλά! Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας, όπως γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς της φίλους στα social media βρίσκεται σε ένα «μαγικό μέρος».

Η παραλία στην οποία κάνει τις βουτιές της έχει καταγάλανα νερά, και η άμμος είναι λευκή. Τα νερά είναι τόσο καθαρά που κοιτώντας τα κάποιος μπορεί να δει τον εαυτό του. Η Μαριέττα δεν έκανε μόνο βουτιές και ηλιοθεραπεία αλλά και κούνια μέσα στη θάλασσα.

Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες με τους followers της στα social media.

Φωτογραφία Cape Town από το Instagram της Μαριέττας Χρουσαλά

H παρουσιάστρια και επιχειρηματίας είναι λάτρης των ταξιδιών και συχνά με τον σύζυγό της Λέων Πατίτσα και τα τρία της παιδιά: τη 14χρονη Μάργκω, τον 11χρονο Σπύρο και τον 8χρονο Κωνσταντίνο κάνουν ταξίδια. Πριν από λίγο καιρό βρέθηκαν οικογενειακώς στο Cape Town στη Νότια Αφρική. Η Μαριέττα δεν έκανε μόνο σαφάρι στην άγρια φύση της Αφρικής αλλά και κατάδυση σε κλουβί δίπλα σε λευκούς καρχαρίες.



«Το έκανα πριν από 16 χρόνια με τους υπέροχους λευκούς καρχαρίες, τώρα έπρεπε να ξαναπάω! Τι εμπειρία και έκρηξη αδρεναλίνης! Να σεβόμαστε τη φύση και να την αγαπάμε! #συγγνώμη για το βίντεο, αλλά φοβήθηκα κι εγώ», έγραψε η ίδια για τη μοναδική εμπειρία που έζησε. Λέων και Μαριέττα είδαν από κοντά τους αφρικανικούς πιγκουίνους που ζουν σε κάποιες από τις αμμουδερές παραλίες της Νότιας Αφρικής.



