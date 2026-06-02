Mercedes: Προσφέρει 140 αυτοκίνητα σε μια μοναδική, επετειακή τιμή

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.06.26 , 20:21 Ρούμπιο: Συμφωνία με Ιράν μόνο με άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
02.06.26 , 20:02 Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Diamond Night στη Λίμνη της Βουλιαγμένης
02.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος είχε τρομερή ρέντα και έλυσε τον γρίφο - Εσύ;
02.06.26 , 19:16 Οριστικό: Μέχρι τις 30 Ιουνίου η καταβολή των 150 ευρώ για κάθε παιδί
02.06.26 , 19:15 Θρήνος στην κηδεία του ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στα Ιωάννινα
02.06.26 , 19:03 Αμαλία Κωστοπούλου: Τζένη και Αλεξάνδρα με σικ γαλάζια φορέματα
02.06.26 , 19:00 Cash or Trash: Σε ποιον υποσχέθηκε ο Δεμερτζής ένα τηλέφωνο;
02.06.26 , 18:17 Πρωτιά στα τάνκερ παγκοσμίως του ελληνόκτητου στόλου
02.06.26 , 18:10 Mercedes: Προσφέρει 140 αυτοκίνητα σε μια μοναδική, επετειακή τιμή
02.06.26 , 17:54 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Προσωρινά αποτελέσματα συνταξιούχων
02.06.26 , 17:49 Oι «μαγευτικές» διακοπές Μαριέττας Χρουσαλά
02.06.26 , 17:45 Οι καλύτερες παραλίες της Ευρώπης - Ποιες ελληνικές βρίσκονται στο Top10
02.06.26 , 17:35 Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
02.06.26 , 17:16 Αγρότες: Ξεκίνησαν μπλόκα μέσα στον Ιούνιο από τα Φάρσαλα!
02.06.26 , 16:37 Κατατέθηκε η πρόταση ΝΔ στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
Αλέξανδρος Τσουβέλας: Δείτε τη σύντροφο του γνωστού stand-up comedian
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Μελία Κράιλινγκ: Από το «Emily in Paris», στις Κυκλάδες για τον γάμο της!
Άση Μπήλιου: Η σημαντική πλανητική αλλαγή την 1η εβδομάδα του Ιουνίου
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία του
Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!
«Λιώνει» η Τσαγκρινού για τον Κωνσταντάρα: «Το “Καίγομαι” τα λέει όλα»
Θρήνος στην κηδεία του ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στα Ιωάννινα
Αμαλία Κωστοπούλου: Τζένη και Αλεξάνδρα με σικ γαλάζια φορέματα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Mercedes: Προσφέρει 140 αυτοκίνητα σε μια μοναδική, επετειακή τιμή
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τη συμπλήρωση 140 ετών από την εφεύρεση του αυτοκινήτου και την απαρχή μιας ιστορίας γεμάτης πρωτοπορία, ασφάλεια και πολυτέλεια, η Mercedes-Benz γιορτάζει αυτό το σπουδαίο ορόσημο προσφέροντας μια ξεχωριστή ευκαιρία στο ελληνικό κοινό.Για να τιμήσει τα 140 χρόνια της, η εταιρεία διαθέτει 140 αυτοκίνητα σε μια επετειακή, ειδικά διαμορφωμένη τιμή: 42.990€ για τη GLA 200 Progressive.

Η Mercedes-Benz GLA 200 συνδυάζει την προσιτή πολυτέλεια με τη δυναμική σχεδίαση, την άνεση, την ασφάλεια και την τεχνολογία που χαρακτηρίζουν κάθε Mercedes-Benz. Με σύγχρονο design, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό και το σύστημα πολυμέσων MBUX με δυνατότητα φωνητικών εντολών «Hey Mercedes», κάθε διαδρομή γίνεται μία εμπειρία πολυτέλειας, άνεσης, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης. Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.3 λίτρων αποδίδει 163 ίππους, προσφέροντας δυναμική απόδοση σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης διασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα ασφάλειας – όλα όσα αναμένει κανείς από ένα αυτοκίνητο με το αστέρι στο καπώ. 

Mercedes: Προσφέρει 140 αυτοκίνητα σε μια μοναδική, επετειακή τιμή 

Οι GLA 200 Progressive της επετειακής ενέργειας είναι ετοιμοπαράδοτες, με το συνολικό όφελος για τον αγοραστή να ξεπερνά τα 5.500 ευρώ. Αυτό το premium compact SUV, που ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό, τις τεχνολογίες αιχμής και την κορυφαία οδηγική συμπεριφορά, αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να εορταστεί η επέτειος της μάρκας μαζί με τους οδηγούς που την εμπιστεύονται διαχρονικά. Αντίστοιχα, η GLA 200 Iconic, η δυναμική έκδοση της GLA με χαρακτηριστικά που τονίζουν τον σπορ χαρακτήραα της, όπως το πακέτο AMG που αναδεικνύει τη σπορ σχεδιάση, τη μεταλλική βαφή και το πακέτο NIGHT, προσφέρεται με συνολικό όφελος άνω των 10.000 ευρώ, στα 45.990€.Εναλλακτικά στα παραπάνω προσφέρονται ευέλικτα προγράμματα άτοκης χρηματοδότησης 12-48 μηνών με 35% προκαταβολή.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των 140 αυτοκινήτων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MERCEDES
 |
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΜΕΣ
 |
ΕΠΕΤΕΙΟΣ 40 ΧΡΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top