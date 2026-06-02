Οι καλύτερες παραλίες της Ευρώπης - Ποιες ελληνικές βρίσκονται στο Top10

Η λίστα του European Best Destinations

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Οι 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 / ERT (αρχείου)

Με το καλοκαίρι να βρίσκεται προ των πυλών και πολλούς ταξιδιώτες να αναζητούν τον ιδανικό προορισμό για τις διακοπές τους, η λίστα με τις καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη έρχεται να δώσει έμπνευση για τις επόμενες αποδράσεις. Η πλατφόρμα European Best Destinations δημοσίευσε τη λίστα αυτή, έπειτα από αξιολόγηση δεκάδων δημοφιλών ακτών.

Η έρευνα βασίστηκε σε σειρά κριτηρίων, όπως η καθαρότητα των νερών, η εύκολη πρόσβαση, οι δυνατότητες αναψυχής, το φυσικό τοπίο, η καταλληλότητα για οικογένειες και οι πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος ήταν να αναδειχθούν οι παραλίες που προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και ποιοτική εμπειρία στους επισκέπτες.

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Praia de Monte Clérigo στην Πορτογαλία, μια εντυπωσιακή αμμώδης παραλία που βρίσκεται στην περιοχή Αλγκάρβε, μέσα στο προστατευόμενο φυσικό πάρκο της Νοτιοδυτικής Αλεντέζου. Το φυσικό της κάλλος, τα καθαρά νερά και το παρθένο περιβάλλον συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξή της ως της ομορφότερης παραλίας της Ευρώπης.

Ωστόσο, η Ελλάδα ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια της κατάταξης, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει πέντε θέσεις στην πρώτη δεκάδα. Συγκεκριμένα, ελληνικές παραλίες βρέθηκαν στη 2η, 3η, 4η, 8η και 10η θέση, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή φήμη της χώρας ως κορυφαίου καλοκαιρινού προορισμού.

Στη δεύτερη θέση το Βουτούμι στους Αντίπαξους 

Το Βουτούμι στους Αντίπαξους

Φωτογραφία: Pexels 

Το Ελαφονήσι στην Κρήτη, στην τέταρτη θέση της λίστας

Το Ελαφονήσι στην Κρήτη

Φωτογραφία: Unsplash

Στη 10η θέση η Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας 

Η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα

Φωτογραφία: Unsplash

European Best Destinations: Οι 10 καλύτερες παραλίες

  1. Monte Clérigo – Πορτογαλία
  2. Βουτούμι – Αντίπαξοι, Ελλάδα
  3. Φτέρη– Κεφαλονιά, Ελλάδα
  4. Ελαφονήσι – Κρήτη, Ελλάδα
  5. Bogliasco Beach – Ιταλία
  6. Cala Mesquida – Μαγιόρκα, Ισπανία
  7. Kvalvika Beach – Νορβηγία
  8. Ροβινιά– Κέρκυρα, Ελλάδα
  9. Kaputaş Beach – Τουρκία
  10. Παλαιοκαστρίτσα – Κέρκυρα, Ελλάδα
