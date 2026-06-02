Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα η πρόταση της κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τη χαρακτηρίζει «οδικό χάρτη» εκσυγχρονισμού του κράτους και του πολιτικού συστήματος.

Με την κατάθεση της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος από τη ΝΔ, ουσιαστικά «ανάβει» το «πράσινο φως» για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία που θα εξελιχθεί σε δύο διακριτές φάσεις.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος θα ξεκινήσει από τη σημερινή σύνθεση του Κοινοβουλίου -προτείνουσα Βουλή- , η οποία καλείται να αποφασίσει ποιες διατάξεις πρέπει να αλλάξουν. Η τελική μορφή όμως και το περιεχόμενο των αλλαγών θα καθοριστούν από τη Βουλή που θα προκύψει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές (αναθεωρητική Βουλή).

Στην κυβερνητική πρόταση της κυβερνητικής αναθεώρησης ξεχωρίζουν οι αλλαγές στο άρθρο 16 για τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, παρεμβάσεις στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, στο καθεστώς ευθύνης υπουργών καθώς και αλλαγή στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με καθιέρωση μίας και μόνης εξαετούς θητείας αντί της δυνατότητας επανεκλογής.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τα κόμματα να συμμετάσχουν στη διαδικασία, τονίζοντας ότι: «Στόχος μας είναι το 2030 -χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας- να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για πυξίδα έναν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη».

