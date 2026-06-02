Κατατέθηκε η πρόταση ΝΔ στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Οι αλλαγές για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και εκλογή ΠτΔ

Ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση - Κατατίθεται η πρόταση της ΝΔ (βίντεο ΕΡΤ)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατατέθηκε η πρόταση της ΝΔ για Συνταγματική Αναθεώρηση στη Βουλή, χαρακτηρίζοντάς την «οδικό χάρτη» εκσυγχρονισμού.
  • Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις: προτείνουσα Βουλή και αναθεωρητική Βουλή μετά τις επόμενες εκλογές.
  • Κύριες αλλαγές περιλαμβάνουν: ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, σύνδεση μονιμότητας στο Δημόσιο με αξιολόγηση, και αλλαγές στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
  • Ο πρωθυπουργός κάλεσε τα κόμματα να συμμετάσχουν, με στόχο να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση μέχρι το 2030.

Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα η πρόταση της κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τη χαρακτηρίζει «οδικό χάρτη» εκσυγχρονισμού του κράτους και του πολιτικού συστήματος. 

Τι περιλαμβάνει η πρόταση της ΝΔ για αλλαγή σε 30 άρθρα του Συντάγματος

Με την κατάθεση της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος από τη ΝΔ,  ουσιαστικά «ανάβει» το «πράσινο φως» για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία που θα εξελιχθεί σε δύο διακριτές φάσεις.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος  θα ξεκινήσει  από τη σημερινή σύνθεση του Κοινοβουλίου -προτείνουσα Βουλή- , η οποία καλείται να αποφασίσει ποιες διατάξεις πρέπει να αλλάξουν. Η τελική μορφή όμως  και το περιεχόμενο των αλλαγών θα καθοριστούν από τη Βουλή που θα προκύψει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές (αναθεωρητική Βουλή).

 

Στην κυβερνητική πρόταση της κυβερνητικής αναθεώρησης ξεχωρίζουν οι αλλαγές στο άρθρο 16 για τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, παρεμβάσεις στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, στο καθεστώς ευθύνης υπουργών καθώς και αλλαγή στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με καθιέρωση μίας και μόνης εξαετούς θητείας αντί της δυνατότητας επανεκλογής. 

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τα κόμματα να συμμετάσχουν στη διαδικασία, τονίζοντας ότι:  «Στόχος μας είναι το 2030 -χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας- να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για πυξίδα έναν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη».
 

