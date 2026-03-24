Η Κατιάνα Μπαλανίκα για τον Γιώργο Μαρίνο: «Αγαπηθήκαμε πολύ»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων τίμησε την Ελένη Ράντου για την προσφορά της στο θέατρο το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου. Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσε κι η Κατιάνα Μπαλανίκα, η οποία στη συνέχεια έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα μίλησε για τον αείμνηστο Γιώργο Μαρίνο

Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε πρώτη φορά για την πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, με τον οποίο την ένωνε μια ξεχωριστή φιλία.

«Ήταν σύμβολο για την εποχή του και δε θα υπάρξει άλλος. Ο Γιώργος ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, που τελείωσε και πέρασε. Δε μου λείπει, είναι τώρα πάνω από 10 χρόνια που δεν είχε κανένας επαφή με τον Γιώργο. Κρατάω ότι μου δίδαξε πολλά, έμαθα πολλά από αυτόν. Αγαπηθήκαμε πολύ», είπε αρχικά.

«Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει από την αρχή την κατάσταση του Γιώργου, το καταλάβαμε μετά που κλείστηκε και δεν ήθελε να δει κανέναν. Τον είχαν αναλάβει κάποιοι άνθρωποι και δεν είχαμε πια καμία επαφή. Δεν μπήκα σε διαδικασία να επικοινωνήσω. Όταν κάποιος αποσύρεται και δε θέλει, δεν επιμένω», παραδέχτηκε στη συνέχεια η Κατιάνα Μπαλανίκα.

Για χρόνια η Κατιάνα Μπαλανίκα ήταν η μούσα του Γιώργου Μαρίνου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η συνεργασία του Γιώργου Μαρίνου και της Κατιάνας Μπαλανίκα αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κεφάλαια στην ιστορία της νυχτερινής Αθήνας. Δεν είχαν απλά μια επαγγελματική σχέση, αλλά μια βαθιά φιλία και μια καλλιτεχνική «χημεία» που σφράγισε την εποχή των μεγάλων σόου.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα υπήρξε η απόλυτη μούσα και το καλλιτεχνικό alter ego του Γιώργου Μαρίνου. «Με τον Γιώργο δε χρειαζόταν να μιλήσουμε. Κοιταζόμασταν στα μάτια και ξέραμε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει ο ένας και τι ο άλλος», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε παλιότερη συνέντευξή της.