Η Κατιάνα Μπαλανίκα για τον Γιώργο Μαρίνο: «Αγαπηθήκαμε πολύ»

Όσα είπε η φίλη και για χρόνια συνεργάτιδα του αγαπημένου σόουμαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.03.26 , 10:51 Μάρκος Σεφερλής: «Χαίρομαι που αυτό που κάνω έχει αποδοχή»
24.03.26 , 10:38 Σελήνη στους Διδύμους: Πώς θα είναι η μέρα σήμερα για τα 12 ζώδια;
24.03.26 , 10:36 Εκπαιδευτήρια σε Αττική, Χανιά, Ιωάννινα έδιναν πλαστά πτυχία - 6 συλλήψεις
24.03.26 , 10:34 Εβελίνα Νικόλιζα: Ο θυμός για τη μητέρα της και οι ακραίες δίαιτες
24.03.26 , 10:31 Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα ΜΜΜ
24.03.26 , 10:27 Ιωάννα Τούνη: Το λαχανικό που επέλεξε είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη
24.03.26 , 10:15 Ράντου: «Ντρέπομαι να δω την εικόνα μου στις επαναλήψεις. Βασανίζομαι»
24.03.26 , 10:06 Οδ. Σταμούλης: «Αυτά που μου έχουν συμβεί είναι πέρα από την κατανόησή μου»
24.03.26 , 09:44 Μαριάννα Πουρέγκα: Η ιατρική, το Taekwondo και το «Μια νύχτα μόνο»
24.03.26 , 09:36 Θοδωρής Ζαγοράκης: Σπάνια εμφάνιση σε βραδινή έξοδο - Τι κάνει σήμερα
24.03.26 , 09:32 Ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ από Ιράν και Χεζμπολάχ
24.03.26 , 09:32 Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
24.03.26 , 09:31 Ελένη Χατζίδου: «Έχω μια βαθιά στενοχώρια»
24.03.26 , 09:05 Yamaha: Τι θα μας δείξει στην έκθεση μοτοσυκλέτας 2026
24.03.26 , 09:03 Η Επανάσταση του 1821: Όλα τα σημαντικά γεγονότα με εικόνες
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
MasterChef: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Εξαρτάται από τον Θεό αν θα μεγαλώσει η οικογένεια»
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Οικονομάκου: Μας δείχνει την κόρη της, Σιέννα, στο δωμάτιο του γιου της
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
MasterChef - Mystery Box: Ποιος είχε την καλύτερη vegan προσπάθεια;
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
MasterChef: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε το Mystery Box και είναι ασφαλής
Περισσότερα

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατιάνα Μπαλανίκα μίλησε για τον Γιώργο Μαρίνο στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου.
  • Αναφέρθηκε στη φιλία τους και την επιρροή που είχε στη ζωή της, λέγοντας ότι αγαπήθηκαν πολύ.
  • Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν σύμβολο της εποχής του και η Κατιάνα τον θεωρεί μεγάλο κομμάτι της ζωής της.
  • Δηλώθηκε ότι η επικοινωνία τους διακόπηκε λόγω της απομόνωσης του Γιώργου τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
  • Η συνεργασία τους υπήρξε εμβληματική στην ιστορία της νυχτερινής Αθήνας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων τίμησε την Ελένη Ράντου για την προσφορά της στο θέατρο το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου. Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσε κι η Κατιάνα Μπαλανίκα, η οποία στη συνέχεια έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα μίλησε για τον αείμνηστο Γιώργο Μαρίνο

Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε πρώτη φορά για την πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, με τον οποίο την ένωνε μια ξεχωριστή φιλία.

«Ήταν σύμβολο για την εποχή του και δε θα υπάρξει άλλος. Ο Γιώργος ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, που τελείωσε και πέρασε. Δε μου λείπει, είναι τώρα πάνω από 10 χρόνια που δεν είχε κανένας επαφή με τον Γιώργο. Κρατάω ότι μου δίδαξε πολλά, έμαθα πολλά από αυτόν. Αγαπηθήκαμε πολύ», είπε αρχικά.

Γιώργος Μαρίνος: H τελευταία δημόσια εμφάνιση και τα προβλήματα υγείας

«Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει από την αρχή την κατάσταση του Γιώργου, το καταλάβαμε μετά που κλείστηκε και δεν ήθελε να δει κανέναν. Τον είχαν αναλάβει κάποιοι άνθρωποι και δεν είχαμε πια καμία επαφή. Δεν μπήκα σε διαδικασία να επικοινωνήσω. Όταν κάποιος αποσύρεται και δε θέλει, δεν επιμένω», παραδέχτηκε στη συνέχεια η Κατιάνα Μπαλανίκα.

Για χρόνια η Κατιάνα Μπαλανίκα ήταν η μούσα του Γιώργου Μαρίνου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η συνεργασία του Γιώργου Μαρίνου και της Κατιάνας Μπαλανίκα αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κεφάλαια στην ιστορία της νυχτερινής Αθήνας. Δεν είχαν απλά μια επαγγελματική σχέση, αλλά μια βαθιά φιλία και μια καλλιτεχνική «χημεία» που σφράγισε την εποχή των μεγάλων σόου.

Γιώργος Μαρίνος: Η «Μέδουσα», οι «τσαούσες» και η σάτιρα

Η Κατιάνα Μπαλανίκα υπήρξε η απόλυτη μούσα και το καλλιτεχνικό alter ego του Γιώργου Μαρίνου. «Με τον Γιώργο δε χρειαζόταν να μιλήσουμε. Κοιταζόμασταν στα μάτια και ξέραμε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει ο ένας και τι ο άλλος», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε παλιότερη συνέντευξή της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
 |
ΚΑΤΙΑΝΑ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top