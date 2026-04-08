Βανδή: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε;»

Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο από συναυλία της Δέσποινας Βανδή, το καλοκαίρι του 2025.

Στιγμιότυπο από το φινάλε της καλοκαιρινής περιοδείας της Δέσποινας Βανδή στο Βεάκειο το 2025 / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Σε αυτό, βλέπουμε έναν θαυμαστή να θέλει να πετάξει το κινητό του στη σκηνή, με τη δημοφιλή τραγουδίστρια να αντιδρά με χιούμορ στο αίτημά του και να γίνεται viral.

«Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε; Έτσι το πετάς, άμα το πλήρωνες εσύ θα σου έλεγα αν θα το πετούσες…», είπε χαριτολογώντας, πριν συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά της, ερμηνεύοντας το «Ρωτάω Πια», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα, εξομολογήθηκε για την προσωπική της ζωή: «Στα 50 δεν είναι εύκολο να αφεθείς. Φιλτράρεις πάρα πολλά πράγματα και κυρίως όταν έχεις παιδιά. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο σε ταρακουνάει. Εγώ συνειδητοποίησα επί της ουσίας ότι συμβαίνει για πολλούς λόγους. Δεν συμβαίνει τίποτα ποτέ από μόνο του. Δεν έρχεται έτσι. Αλλά είμαι ευγνώμων που ήρθε. Γιατί όλα γίνανε πολύ καλύτερα στη ζωή μου.

«Αλλιώς είναι να ερωτεύεσαι στα 20, αλλιώς στα 16, αλλιώς στα 36 και αλλιώς όταν έχεις και δύο παιδιά. Και είσαι παντρεμένος φυσικά. Όσο σε απογειώνει, τόσο σε τρομάζει κιόλας. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το προσπερνάμε. Θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό.

«Σίγουρα δεν είναι παρορμητισμός. Υπήρξε θα έλεγα και πολύ λογική μέσα σε όλο αυτό. Ξέρεις, δεν είναι πολύ εύκολο οι άνθρωποι στα πράγματα που έχουμε συνηθίσει να τα ζούμε, ακόμη και τα άσχημα πράγματα, μπορούμε να βρούμε 150 δικαιολογίες για να παραμείνουμε σε αυτό που μας είναι οικείο. Και δεν είναι εύκολο να κάνεις τη μετάβαση, να βγάλουμε το ποδαράκι μας έξω από το δίχτυ ασφαλείας. Ούτε μπορώ να πω ότι αυτό συμβαίνει και είναι ένας κανόνας.

«Δεν υπάρχει κανόνας σε αυτά τα πράγματα γιατί η κάθε σχέση, ο κάθε γάμος έχει το δικό του αποτύπωμα. Οπότε με βλέπεις ότι ζυγίζω πολύ τις λέξεις μου γιατί δεν υπάρχει μία γενίκευση σ’ αυτό το πράγμα. Το σίγουρο είναι ότι όταν προκύπτει υπάρχουν σοβαροί λόγοι που προκύπτουν και καλό είναι να κάτσεις να το μετρήσεις και να αναλογιστείς τι πρέπει να κάνεις. Το αν θα προχωρήσεις ή όχι είναι μια άλλη κατάσταση. Αλλά σίγουρα είναι μια αφύπνιση ουσιαστική. Αυτό μόνο μπορώ να πω», τόνισε η Δέσποινα Βανδή.