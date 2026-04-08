ΕΛΑΣ: Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες όταν φεύγουν διακοπές

Χρήσιμες συμβουλές από την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου

Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (8/4/2026)
Στόχος διαρρηκτών γίνονται τα σπίτια που παραμένουν άδεια τις ημέρες του Πάσχα, καθώς ιδιοκτήτες και ένοικοι απουσιάζουν. Η αστυνομία ενισχύει τις περιπολίες. Το Star και ο Αλέξανδρος Γύγος εξασφάλισαν αποκλειστικά ντοκουμέντα από τη δράση κακοποιών, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου δίνει χρήσιμες συμβουλές ενόψει των διακοπών του Πάσχα.

Στον Διόνυσο, λίγο πριν από τις δέκα το βράδυ Μ. Τρίτης, τρεις μαυροφορεμένοι διαρρήκτες, όπως βλέπετε στο βίντεο ντοκουμέντο, πηδούν τα κάγκελα του μπαλκονιού σαν αίλουροι. Προσπαθούν να παραβιάσουν την μπαλκονόπορτα. Ο συναγερμός του σπιτιού χτυπάει. Οι δράστες ματαιώνουν τη διάρρηξη και φεύγουν τρέχοντας.

Τη... δική τους «Ανάσταση» κάνουν οι κακοποιοί τις ημέρες του Πάσχα, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες σπιτιών απουσιάζουν, με αποτέλεσμα κατοικίες και διαμερίσματα να γίνονται στόχος διαρρηκτών.

Η παρουσία της αστυνομίας αναμένεται να είναι αυξημένη, με περιπολίες στις γειτονιές και τους δρόμους της Αθήνας.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες όταν φεύγουν διακοπές

Χρήσιμες συμβουλές δίνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ενόψει των διακοπών του Πάσχα:

  • Ασφαλίζουμε καλά τις οικίες και ενεργοποιούμε τον συναγερμό εφόσον υπάρχει, χωρίς να αφήνουμε εμφανή σημάδια απουσίας μας, όπως συσσωρευμένη αλληλογραφία.
  • Δεν αφήνουμε χρηματικά ποσά και αντικείμενα μεγάλης αξίας στις οικίες ενώ απουσιάζουμε.
  • Και φυσικά αυτοί που μένουν πίσω ενημερώνουν την Ελληνική Αστυνομία για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση γύρω από κατοικημένες περιοχές.

Καρέ καρέ η δράση κακοποιών στο κέντρο της Αθήνας

Πλατεία Αγίας Ειρήνης: Η στιγμή της σύλληψης ανήλικης που έκλεβε τσάντες

Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη δράση δύο κακοποιών στο κέντρο της Αθήνας. Επί της Σωκράτους έχουν βάλει στο μάτι ένα μαύρο αυτοκίνητο που είναι παρκαρισμένο. Με το κινητό στο χέρι παριστάνουν ότι κάτι ψάχνουν. Βρίσκουν την ευκαιρία και με μία κίνηση, ο ένας σπάει το τζάμι του αμαξιού.

Ίλιον: Tου έκλεψαν τη μηχανή κάτω από το σπίτι του

Στο Ίλιον, λίγο πριν τις τρεις τα ξημερώματα, το δίκυκλο έχει μπει στο μάτι του κακοποιού. Επί δύο λεπτά, όπως βλέπετε στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο, είναι σκυμμένος στην μπροστινή ρόδα και προσπαθεί να καταστρέψει την κλειδαριά ασφαλείας.

Περνάει ένα αυτοκίνητο και για να μη γίνει αντιληπτός, σέρνεται και κρύβεται πίσω από τη μηχανή.

Τελικά καταφέρνει να την ξεκλειδώσει, τη βάζει μπροστά και γίνεται καπνός.

 

