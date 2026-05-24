Θεσσαλονίκη: 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του

Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του.

Σύμφωνα με το thestival.gr, λίγο πριν τις 16:00 ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Τριάδι. Στο σημείο βρισκόταν και ο 30χρονος γιος του, ο οποίος φέρεται να τους είπε ότι τον δολοφόνησε μετά από έντονο καβγά που είχαν το προηγούμενο βράδυ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες και τον τρόπο τέλεσης της ανθρωποκτονίας.

Η μονοκατοικία όπου διεμέναν έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και η άφιξη ιατροδικαστή για τη διερεύνηση της υπόθεσης.