Όσα μετέδωσαν στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Θοδωρής Σούκας από το Telekom Arena και ο Γιώργος Σαραντάκος από τον Πειραιά

Στις 21:00 στο Telekom Center Athens, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, με τους Πειραιώτες να θέλουν να σπάσουν την «κατάρα» των τελευταίων ετών και να επιστρέψουν στην κορυφή της Euroleague.

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού έφτασαν στο ΟΑΚΑ ντυμένοι στα ερυθρόλευκα, φώναζαν συνθήματα, δίνοντας τον παλμό και έξω από το γήπεδο.

Φωτογραφίες Eurokinissi

Πάνω από 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται εντός γηπέδου, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, όπως μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο αθλητικός συντάκτης, Θοδωρής Σούκας.

Τελικός Euroleague: Οι δωδεκάδες Ολυμπιακού - Ρεάλ Μαδρίτης

Ο τεχνικός των Πειραιωτών ανακοίνωσε τους «εκλεκτούς» για τον αποψινό τελικό της Euroleague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (21:00), χωρίς να επιφυλάσσει ιδιαίτερες εκπλήξεις. Συγκεκριμένα δεν προέβη σε καμμάι αλλαγή σε σχέση με τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Εκτός έμειναν οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, όπως έγινε και δύο 24ωρα πριν.

Οι 12 εκλεκτοί του Γιώργου Μπαρτζώκα που θα διεκδικήσουν στο Telekom Center Athens το βαρύτιμο τρόπαιο είναι οι: Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουν

Από την άλλη, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον τεχνικό των «μερένχες», Σέρτζιο Σκαριόλο, καθώς δε θα έχει στη διάθεσή του, τους Έντι Ταβάρες, Ουσμάν Γκαρούμπα και Άλεξ Λεν, λόγω τραυματισμών. Να θυμίσουμε ότι ο Γκαρούμπα τραυματίστηκε στον ημιτελικό με την Βαλένθια, αποχωρώντας υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Αντίθετα, ο Αντρές Φελίς θα είναι κανονικά διάθεσιμος, παρά τον μικροτραυματισμό του που είχε στον προχθεσινό αγώνα με τη Βαλένθια.

Αναλυτικά η δωδεκάδα της Ρεάλ: Λάιλς, Αμπάλδε, Οκέκε, Καμπάσο, Χεζόνια, Γιουλ, Μαλεντόν, Ντεκ, Φελίς, Αλμάνσα, Κράμερ, Προσίντα.

Από το 2013 έως το 2026 έχουν περάσει 13 χρόνια προσμονής για τον Ολυμπιακό, που κυνηγά το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Απόψε (21:00), στο Telekom Center Athens, οι «ερυθρόλευκοι» διεκδικούν τον τίτλο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα ακόμη Final Four όπου θέλουν να γράψουν ιστορία.

Η φετινή δυναμική Ολυμπιακού - Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη regular season πρώτος (26-12) και πέρασε με 3-0 τη Μονακό στα playoffs. Στον ημιτελικό νίκησε άνετα τη Φενέρμπαχτσε (79-61), δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Με «όπλα» όπως Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Παπανικολάου και Πίτερς, αλλά και βαθύ ρόστερ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει στη διάθεσή του πολλαπλές λύσεις σε όλες τις θέσεις.

Η Ρεάλ τερμάτισε 3η στην κανονική περίοδο και πέρασε τη Βαλένθια στον ημιτελικό (105-90). Ωστόσο, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στη φροντ λάιν λόγω τραυματισμών.

Παίκτες όπως Καμπάτσο, Χεζόνια, Ντεκ και Γιουλ παραμένουν οι βασικοί πυλώνες της ισπανικής ομάδας, με έμφαση στο γρήγορο παιχνίδι και το περιφερειακό σουτ.

Οι δύο ομάδες παρουσιάζουν σχεδόν ισορροπημένα στατιστικά σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ, γεγονός που προμηνύει έναν τελικό λεπτομερειών.

Ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να χτυπήσει μέσα στη ρακέτα, ενώ η Ρεάλ θα βασιστεί στην ταχύτητα και στο τρίποντο.

Η πορεία του Ολυμπιακού στα Final Four και οι προηγούμενες «πληγές»

Ο Ολυμπιακός μετρά πλέον επτά παρουσίες σε Final Four από το 2015 και πέντε συνεχόμενες τα τελευταία χρόνια. Παρά τις πολλές απογοητεύσεις (2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025), φέτος εμφανίζεται πιο έτοιμος από ποτέ για την κορυφή.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν κοντά αλλά δεν τα κατάφεραν αρκετές φορές:

Το 2015 και το 2017 ηττήθηκαν σε τελικούς

Το 2022 και 2024 αποκλείστηκαν από τη Ρεάλ

Το 2023 έχασαν τον τελικό στις λεπτομέρειες

Το 2025 αποκλείστηκαν από τη Μονακό