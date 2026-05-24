Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα απόψε στο ΟΑΚΑ, όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στις 21:00.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εμφανίζεται αποφασισμένη για τη μεγάλη αναμέτρηση, με στόχο μια ιστορική επιτυχία, ενώ ο Πειραιάς κινείται ήδη σε ρυθμούς τελικού, με γιγαντοοθόνες να έχουν στηθεί σε κεντρικά σημεία για τους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι.

Πυρετώδεις προετοιμασίες και κλίμα ενθουσιασμού

Οι τελευταίες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό χαρακτηρίζονται από έντονη κινητοποίηση τόσο στο ΟΑΚΑ όσο και στον Πειραιά. Σε πλατείες και καφέ έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες, ενώ υπάρχει έντονη προσμονή για την έκβαση της αναμέτρησης.

Σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου, έχουν ήδη προγραμματιστεί εκδηλώσεις υποδοχής και πανηγυρισμοί στην πόλη, με στόχο την αποθέωση της ομάδας και των παικτών της.

Στήσιμο γιγαντοοθονών και σχέδιο μετακίνησης φιλάθλων

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχει στηθεί κεντρικό σημείο προβολής, με μεγάλη οθόνη και εξέδρα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν χιλιάδες φίλαθλοι για να παρακολουθήσουν τον τελικό.

Παράλληλα, έχει καταρτιστεί σχέδιο μετακίνησης για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων. Συρμοί του ηλεκτρικού θα αναχωρούν από το Νέο Φάληρο χωρίς στάσεις, μεταφέροντας οργανωμένα τον κόσμο προς το ΟΑΚΑ, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται και για τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι θα κινηθούν με πούλμαν προς το γήπεδο.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει πλέον ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια ακόμη ευρωπαϊκή κορυφή, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να καθηλώσει τους φιλάθλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, με την ελπίδα για μια ιστορική βραδιά στο ΟΑΚΑ.