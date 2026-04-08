Άνοιξε η Βασιλίσσης Όλγας για πεζούς και δημόσιες συγκοινωνίες/ ρεπορτάζ Άρη Λάμπου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Άνοιξε η Βασιλίσσης Όλγας για πεζούς και δημόσιες συγκοινωνίες, μετά από χρόνια εργασιών. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν και οι διελεύσεις αυτοκινήτων.

«Αυτό σημαίνει ότι όσοι οδηγοί κατεβαίνουν τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, θα μπορούν να στρίβουν στα φανάρια της Βασιλίσσης Όλγας, θα φτάνουν μέχρι την Αμαλίας στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και θα μπορούν θα ξανακάνουν δεξιά, προκειμένου να φτάνουν στο Σύνταγμα», εξήγησε ο Άρης Λάμπος στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο, το κυκλοφοριακό θα μειωθεί κατά 20% και ότι θα χρησιμοποιούν αυτή τη διευκόλυνση περίπου 400 με 500 οχήματα την ώρα.

«Ήδη, οι πεζοί έχουν αρχίσει να απολαμβάνουν τον δρόμο και μάλιστα, έχει και πάρα πολλούς τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας. Οι συρμοί του Τραμ επίσης κινούνται και στις δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι τελευταίες εργασίες ώστε σε λίγες μέρες να δοθεί πλήρως στην κυκλοφορία ο δρόμος», επισήμανε ο δημοσιογράφος του Star.

Ο δρόμος μήκους 525 μέτρων ήταν κλειστός από το 2020, ενώ τα έργα ανάπλασης ξεκίνησαν μόλις το 2023.

Όπως είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» 90,1 FM, «έχει περάσει από 40 κύματα αυτός ο δρόμος. Είναι κλειστός από το 2020. Είναι έργο με μεγάλη σημασία, μικρός δρόμος με μεγάλη αξία».

Άμεσα θα απομακρυνθούν οι εργάτες και το εργοτάξιο, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένονται τα εγκαίνια.

Το Ιστορικό Της Ανάπλασης Της Βασιλίσσης Όλγας

Τέλη δεκαετίας '90 - 2000: Ο σχεδιασμός για την πεζοδρόμηση της Βασιλίσσης Όλγας ξεκίνησε πριν από περίπου 20-25 χρόνια, ως μέρος του οράματος για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας.

2010: Η ανάπλαση επανήλθε στο προσκήνιο ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να προχωρήσει άμεσα η υλοποίησή της.

2020: Το έργο εντάχθηκε στον σχεδιασμό του "Μεγάλου Περιπάτου". Ο δρόμος έκλεισε για τα αυτοκίνητα, προκαλώντας αντιδράσεις και συζητήσεις για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις στο κέντρο της πόλης.

2021 - 2023: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες εγκρίσεων και οι εργασίες πεζοδρόμησης. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, ήρθαν στο φως σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, όπως ένα συγκρότημα του 2ου αιώνα μ.Χ., γεγονός που οδήγησε σε καθυστερήσεις λόγω σωστικών ανασκαφών.

2025 - 2026: Μετά από περιόδους στασιμότητας και αλλαγές στη δημοτική αρχή, οι εργασίες εντατικοποιήθηκαν. Το έργο, που κόστισε συνολικά περίπου 6 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε και ο δρόμος αποδόθηκε στους πεζούς ως ένας σύγχρονος κοινόχρηστος χώρος που συνδέει το Ζάππειο με τον Ναό του Ολυμπίου Διός.