«Λύγισε» η Κουτσελίνη για τον αδερφό της: «Τον αντάμειβα για το ψέμα του»

Όσα είπε για τη μάχη του αδελφού της με τον αλκοολισμό

Λύγισε η Ζήνα για τον αδερφό της: «Τον αντάμειβα για το ψέμα του»/ Αλήθειες Με Τη Ζήνα
Η Ζήνα Κουτσελίνη «λύγισε» στον αέρα της εκπομπή της «Αλήθειες με τη Ζήνα», καθώς το θέμα με την 30χρονη στη Νεάπολη Λακωνίας φαίνεται πως άγγιξε προσωπικά βιώματα που έχει ζήσει η ίδια στην οικογένειά της.

Όπως εξήγησε, είχε βρεθεί σε παρόμοια θέση, προσπαθώντας να στηρίξει τον αδερφό της, που δε βρίσκεται πια στη ζωή, όταν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με τον αλκοολισμό. Η Ζήνα Κουτσελίνη είχε φτάσει στο σημείο –όπως είπε– να «τροφοδοτεί» ένα ψέμα, πιστεύοντας ότι έτσι βοηθά.

Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Εγώ έκανα το σφάλμα, γιατί θέλω να το πω, να τροφοδοτώ το ψέμα του, δηλαδή να τον ανταμείβω για το ψέμα του, γιατί ένιωθα έτσι ότι τον βοηθούσα, γιατί είχα δώσει μια υπόσχεση στη μάνα μου ότι ποτέ δε θα τον αφήσω μόνο του.»

Και συνέχισε, με εμφανή συναισθηματική φόρτιση: «Από τη δική μου εμπειρία, λάθος».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του θέματος της Λακωνίας στην εκπομπή, προβλήθηκαν οι ισχυρισμοί του πατέρα της 30χρονης, ο οποίος παραδέχτηκε ότι την έδεσε, υποστηρίζοντας πως προσπαθούσε να προστατεύσει τη σύζυγό του από ένα έντονο επεισόδιο. Όπως ανέφερε, η κόρη του αντιμετώπιζε σοβαρή εξάρτηση από το αλκοόλ και παρουσίαζε επιθετική συμπεριφορά, γεγονός που –κατά τον ίδιο– οδήγησε την οικογένεια σε ακραίες αποφάσεις.

Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς έχασε και τα δύο αγαπημένα της πρόσωπα, πατέρα και αδερφό, από τις συνέπειες του αλκοολισμού. Ο πατέρας της έπεσε από μπαλκόνι ενώ ήταν μεθυσμένος και απεβίωσε δύο μήνες μετά, ενώ ο αδερφός της, Γιώργος, επίσης έφυγε από τη ζωή από κατάχρηση αλκοόλ, με την ίδια να μοιράζεται τις επώδυνες αυτές μνήμες για να ευαισθητοποιήσει το κοινό.

Κουτσελίνη: «Ήμουν η κόρη του μεθύστακα. Ο πατέρας και ο αδελφός μου πέθαναν από το αλκοόλ»

Σε παλαιότερες δηλώσεις της η παρουσιάστρια είχε «ανοίξει» την καρδιά της για όσα πέρασε. 

«Τον αδερφό μου τον βοήθησα όσο μπορούσα και ήμουν δίπλα του μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι στη δική μου την περίπτωση, το κακό είναι ότι και ο μπαμπάς και ο αδερφός πέθαναν από το αλκοόλ. Εγώ σώθηκα. Νιώθω ότι οι άνθρωποι που είναι αλκοολικοί, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που τους λες, είναι από αγάπη. Έβλεπα τον αδερφό μου που ερχόταν σε μια καφετέρια να πιούμε καφέ και τρίκλιζε. Τι διάλογο να κάνεις;

Τους αλκοολικούς πρέπει να τους διώχνεις. Αυτό που έκανα εγώ δεν ήταν το σωστό. Υποσχέθηκα όμως στη μάνα μου όταν πέθαινε ότι εγώ από εδώ και πέρα θα τον φροντίσω. Αυτή την υπόσχεση τήρησα. Αν έπρεπε να ακολουθήσω αυτό που η Ζήνα θα έκανε στον εαυτό της, θα ήταν να του κλείσω για πάντα την πόρτα για να φτάσει στον πάτο, γιατί ίσως από αυτόν τον πάτο θα σωζόταν. Σερνόταν στους δρόμους, τον μάζευαν από τους δρόμους, τον πήγαιναν στα νοσοκομεία. Αν στον πάτο τον βοηθήσεις, καταστρέφεις και τη δική σου οικογένεια γιατί συμμετέχεις στο πρόβλημα.

Τον είχαμε κάνει αγκαλιά, αλλά και αυτή την αγκαλιά ποτέ δεν την αναγνώριζε γιατί δεν ήταν σε θέση να την αναγνωρίσει. Όταν ήταν καλά, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, αλλά από εκεί και πέρα ήταν αυτοκαταστροφικός. Ήμουν προετοιμασμένη ότι θα πεθάνει, απλά έπρεπε να διαλέξει εκείνος το τέλος, δεν είχα δικαίωμα να το κάνω εγώ. Εγώ επέμενα να ξαναμπεί να κάνει αποτοξίνωση, μπήκε να κάνει, έπαθε λοίμωξη του αναπνευστικού και πέθανε.

Στη Σκόπελο ήμουν η κόρη του μεθύστακα και όχι ενός ανθρώπου που είχε ολόκληρη αυτοκρατορία. Ο πατέρας μου είχε δέκα μαγαζιά, ήταν αυτοδημιούργητος. Κατάφερε να χτίσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία μαζί με το αλκοόλ. Ένιωθα ντροπή, ένιωθα ότι ήθελα να τον βοηθήσω και δεν μπορούσα. Ήμουν μικρή, έβλεπα τη μάνα μου να το παλεύει και το πάλεψε πολύ. Η μάνα μου είναι η σύγχρονη ηρωίδα. Δεν έφυγε ποτέ από το πλάι του πατέρα μου»

Σε άλλη συνέντευξη η Ζήνα Κουτσελίνη είχε πει: «Το τέλος του πατέρα μου ήταν σκληρό. 21 Απριλίου που είναι τα δικά μου γενέθλια και του αδερφού μου, μέσα στις παραισθήσεις του αλκοόλ, έπεσε από το μπαλκόνι, νομίζοντας ότι είναι πόρτα. Έπεσε, χτύπησε και στις 4 Ιουνίου απεβίωσε»..

