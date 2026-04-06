Λακωνία: Το δράμα πίσω από τη γυναίκα που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα

«Εγώ την έδεσα, για να την προστατέψω», λέει ο πατέρας της

06.04.26 , 14:56 Λακωνία: Το δράμα πίσω από τη γυναίκα που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 30χρονη γυναίκα στη Νεάπολη Λακωνίας βρέθηκε να περιπλανιέται δεμένη πισθάγκωνα, λόγω του εθισμού της στο αλκοόλ.
  • Η οικογένειά της, που υπέφερε από τη συμπεριφορά της, αποκάλυψε ότι είχε αρνηθεί επανειλημμένα τη θεραπεία.
  • Ο πατέρας της την είχε δέσει για να την προστατεύσει, καθώς είχε χτυπήσει τη μητέρα της.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Αθήνα, όπου κατέληξε από κίρρωση του ήπατος.
  • Η οικογένεια είχε ζητήσει βοήθεια από τις αρχές, αλλά δεν υπήρξε παρέμβαση λόγω της ενήλικης ηλικίας της.

Ένα οικογενειακό δράμα κρύβεται πίσω από την εικόνα της γυναίκας που βρέθηκε να περπατά ξυπόλητη και δεμένη πισθάγκωνα στη Νεάπολη Λακωνίας, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της.

Ο πατέρας της και ο αδελφός της, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», αποκάλυψαν πως η 30χρονη γυναίκα, εδώ και δέκα χρόνια ήταν εθισμένη στο αλκοόλ, με αποτέλεσμα, λόγω αυτού του εθισμού, να ανεβαίνει όλη η οικογένεια τον δικό της Γολγοθά. 

Λακωνία: Το δράμα πίσω από τη γυναίκα που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα

«Πριν δέκα χρόνια μου αρνήθηκε να την κλείσω έξι μήνες στο Δρομοκαΐτειο, μήπως κι εκεί οι γιατροί μπορέσουν να βρουν την αιτία του αλκοολισμού. Απεβίωσε από κίρρωση του ήπατος. Κατέστρεψε με το ποτό τα πάντα. Καίγομαι που έχασα το παιδί μου», είπε ο πατέρας. 

Μάλιστα παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που την είχε δέσει πισθάγκωνα, όχι για να την κακοποιήσει, αλλά για να την προστατέψει, όπως είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 30χρονη εκείνη τη μέρα βρισκόταν σε έξαρση, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τη μητέρα της. Τότε ο πατέρας την έδεσε για να την περιορίσει και να καταφέρει να την ηρεμήσει. Δυστυχώς όμως η γυναίκα έφυγε από το σπίτι και άρχισε να περιπλανιέται στους δρόμους της Νεάπολης, όπου την είδε μια ιδιοκτήτρια ραφείου και της έλυσε τα χέρια. 

Η 30χρονη που βρέθηκε στη Νεάπολη Λακωνίας να περπατά δεμένη με τα χέρια πισθάγκωνα και ξυπόλυτη

Η 30χρονη που βρέθηκε στη Νεάπολη Λακωνίας να περπατά δεμένη με τα χέρια πισθάγκωνα και ξυπόλυτη

Η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή, είπε ότι δεν γνώριζε πως η κοπέλα ήταν αλκοολική και ότι την είδε σε άθλια κατάσταση και της είπε να πάνε μαζί στο αστυνομικό τμήμα. Η 30χρονη αρνήθηκε, συνέχισε να περιπλανιέται στους δρόμους και τελικά κατέληξε σε πολύ άσχημη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας και από εκεί στο νοσοκομείο Σπάρτης. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά σοβαρή λόγω του ποτού και ζήτησαν τη διακομιδή της στην Αθήνα για να νοσηλευτεί σε ΜΕΘ. Έτσι κι έγινε, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μετά από λίγες μέρες κατέληξε. 

«Η αδελφή μου ήταν αλκοολική εδώ και δέκα χρόνια. Είχε νοσηλευτεί δύο φορές σε ψυχιατρείο, αλλά δεν ήθελε να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης. Έκλεβε μπύρες από τα σούπερ μάρκετ, είχε κάνει ρεζίλι τον πατέρα μου, έφευγε από το σπίτι και χτυπούσε τη μητέρα μου», είπε ο αδελφός της. 

Η πραγματικότητα που ζούσαν όλα αυτά τα χρόνια ήταν ζοφερή. 

«Ο γιατρός μας είχε πει όταν είναι σε έξαρση να την περιορίζουμε. Εκείνη τη μέρα δεν ήταν καλά από το πρωί. Πριν από 1,5 μήνα ο γιατρός της τής είχε πει ότι ή θα καταλήξει στον δρόμο ή θα πεθάνει. Έπινε κολόνιες που είχαμε στο σπίτι, ασετόν, έφευγε από το σπίτι κι έπινε τα αντισηπτικά από τις καφετέριες. Ο πατέρας μου την κυνηγούσε στους δρόμους για να τη φέρει στο σπίτι», συνέχισε ο αδελφός της. 

Εκείνη τη μέρα που έγινε το επεισόδιο που κυκλοφορούσε δεμένη, είχε σπάσει τα πάντα στο σπίτι και είχε χτυπήσει για μια ακόμα φορά τη μητέρα της. 

«Ο πατέρας μου το έκανε για να την προστατέψει από τον εαυτό της. Είχε απευθυνθεί άπειρες φορές στην αστυνομία και στην εισαγγελία, αλλά δεν έκαναν τίποτα γιατί μας έλεγαν ότι είναι ενήλικη. Η αδελφή μου ήταν πολύ καλό κορίτσι, αλλά όλα όσα έκανε, τα έκανε λόγω του εθισμού της», είπε. 

