Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο

Δε φεύγει λεπτό από το πλευρό της Καινούργιου μετά τον τοκετό

06.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου
05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
05.04.26 , 23:29 Θα καταφέρει η Χριστιάνα να μπει στο 1% Club;
05.04.26 , 23:12 1% Club: Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους περισσότερους παίκτες!
05.04.26 , 23:00 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους
05.04.26 , 22:13 Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε
05.04.26 , 22:00 Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»
05.04.26 , 21:54 Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε
05.04.26 , 21:08 Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
05.04.26 , 20:30 Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή
05.04.26 , 20:10 BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
05.04.26 , 19:36 Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!
05.04.26 , 19:21 Tα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
05.04.26 , 19:20 Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο για τη μικρή της, Ξένια!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του
«Κλείδωσε» ο καιρός για τη Μεγάλη Εβδομάδα - Ανατροπή με το Πάσχα
Ηλιάδη: «Όποιος ψυχολόγος θέλει να βοηθήσει πραγματικά, να επικοινωνήσει»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου έγιναν γονείς, αποκτώντας κόρη.
  • Ο Κουτσουμπής μοιράζεται στιγμές από το μαιευτήριο μέσω social media, εκφράζοντας τη χαρά του.
  • Η μικρή φαίνεται να μοιάζει περισσότερο στον πατέρα της, σύμφωνα με τον γιατρό της Καινούργιου.
  • Η Καινούργιου είχε τη στήριξη του Κουτσουμπή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού.
  • Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης και της ηρεμίας για την Καινούργιου.

Σε μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του βρίσκεται ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς κρατά πλέον στην αγκαλιά του την κόρη που απέκτησε με την Κατερίνα Καινούργιου. Από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ο ίδιος δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του και μοιράζεται συνεχώς στιγμές από το μαιευτήριο.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του

Παρότι δεν ανήκει στον χώρο της showbiz και αποφεύγει τη δημοσιότητα, αυτή τη φορά η χαρά του ξεχειλίζει. Μέσα από αναρτήσεις στα social media, δείχνει πόσο σημαντικές είναι αυτές οι πρώτες ώρες ως πατέρας, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα.

Οι αναρτήσεις από το μαιευτήριο

Αρχικά, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία κρατά στην αγκαλιά του την Κατερίνα Καινούργιου, και τη συνόδευσε με μια καρδιά, ένα μπιμπερό κι ένα αστεράκι, ενδεικτικό της ευτυχίας που βιώνουν τα τελευταία 24ωρα.

Καινούργιου: «Έχει τέλεια σύνδεση με το μωρό της» – Τι είπε ο γιατρός της;

Στη συνέχεια, προχώρησε και σε νέες αναρτήσεις, αυτή τη φορά μέσα από το δωμάτιο της παρουσιάστριας, όπου ποζάρει μαζί με στενό του φίλο γράφοντας: «Baby Ξένια».

Οι αναρτήσεις που «μαρτυρούν» την ευτυχία

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν απομακρύνεται στιγμή από το πλευρό της συντρόφου του, φροντίζοντάς την διαρκώς, καθώς εκείνη χρειάζεται ξεκούραση μετά την καισαρική. Οι πρώτες αυτές ώρες είναι γεμάτες έντονα συναισθήματα, αλλά και ανάγκη για ηρεμία και φροντίδα.

Σε ποιον μοιάζει η μικρή

Το ενδιαφέρον όλων, ωστόσο, στρέφεται και στο νεογέννητο κοριτσάκι τους. Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, στενός συνεργάτης της παρουσιάστριας, μίλησε με συγκίνηση για τη νέα πραγματικότητα που βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου.

Όπως αποκάλυψε, η μικρή φαίνεται να μοιάζει περισσότερο στον πατέρα της, κάτι που επιβεβαίωσε και ο γιατρός της παρουσιάστριας, εξηγώντας: «Αυτό είναι μια τεχνική. Ευτυχώς τα μωρά είναι συνδυασμοί, παίρνουν και από τους δυο γονείς. Φαίνεται λίγο να μοιάζει στον Παναγιώτη».

Ο δημοσιογράφος, εμφανώς χαρούμενος στον «αέρα» του ANT1, αναφέρθηκε και στην πορεία της εγκυμοσύνης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης που είχε η παρουσιάστρια: «Αυτούς τους μήνες τους έζησε έντονα με την Κατερίνα. Η παρουσία του κύριου Τζεφεράκου ήταν τόσο σημαντική, της έδινε τόση σιγουριά. Είχε αποφασίσει ότι θα κάνει καισαρική, αλλά λέω πόσο σημαντικό είναι εσείς οι γυναίκες να ακούτε το σώμα σας».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως τις τελευταίες ημέρες πριν τον τοκετό, η ίδια ένιωθε την ανάγκη να ξεκουραστεί: «Την τελευταία εβδομάδα μου έλεγε “θα πάω λίγο να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω”. Ήταν να φύγει λίγο μετά, ενώ ο τοκετός ήταν προγραμματισμένος για αργότερα. Πόσο άκουσε το σώμα της, έπαιρνε τα μηνύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Κλείνοντας, σημείωσε πως σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Κατερίνα Καινούργιου στο μαιευτήριο, για να τη δει από κοντά και να μοιραστεί μαζί της αυτές τις τόσο ξεχωριστές στιγμές.

