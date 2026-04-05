Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο

Σε μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του βρίσκεται ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς κρατά πλέον στην αγκαλιά του την κόρη που απέκτησε με την Κατερίνα Καινούργιου. Από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ο ίδιος δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του και μοιράζεται συνεχώς στιγμές από το μαιευτήριο.

Παρότι δεν ανήκει στον χώρο της showbiz και αποφεύγει τη δημοσιότητα, αυτή τη φορά η χαρά του ξεχειλίζει. Μέσα από αναρτήσεις στα social media, δείχνει πόσο σημαντικές είναι αυτές οι πρώτες ώρες ως πατέρας, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα.

Οι αναρτήσεις από το μαιευτήριο

Αρχικά, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία κρατά στην αγκαλιά του την Κατερίνα Καινούργιου, και τη συνόδευσε με μια καρδιά, ένα μπιμπερό κι ένα αστεράκι, ενδεικτικό της ευτυχίας που βιώνουν τα τελευταία 24ωρα.

Στη συνέχεια, προχώρησε και σε νέες αναρτήσεις, αυτή τη φορά μέσα από το δωμάτιο της παρουσιάστριας, όπου ποζάρει μαζί με στενό του φίλο γράφοντας: «Baby Ξένια».

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν απομακρύνεται στιγμή από το πλευρό της συντρόφου του, φροντίζοντάς την διαρκώς, καθώς εκείνη χρειάζεται ξεκούραση μετά την καισαρική. Οι πρώτες αυτές ώρες είναι γεμάτες έντονα συναισθήματα, αλλά και ανάγκη για ηρεμία και φροντίδα.

Σε ποιον μοιάζει η μικρή

Το ενδιαφέρον όλων, ωστόσο, στρέφεται και στο νεογέννητο κοριτσάκι τους. Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, στενός συνεργάτης της παρουσιάστριας, μίλησε με συγκίνηση για τη νέα πραγματικότητα που βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου.

Όπως αποκάλυψε, η μικρή φαίνεται να μοιάζει περισσότερο στον πατέρα της, κάτι που επιβεβαίωσε και ο γιατρός της παρουσιάστριας, εξηγώντας: «Αυτό είναι μια τεχνική. Ευτυχώς τα μωρά είναι συνδυασμοί, παίρνουν και από τους δυο γονείς. Φαίνεται λίγο να μοιάζει στον Παναγιώτη».

Ο δημοσιογράφος, εμφανώς χαρούμενος στον «αέρα» του ANT1, αναφέρθηκε και στην πορεία της εγκυμοσύνης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης που είχε η παρουσιάστρια: «Αυτούς τους μήνες τους έζησε έντονα με την Κατερίνα. Η παρουσία του κύριου Τζεφεράκου ήταν τόσο σημαντική, της έδινε τόση σιγουριά. Είχε αποφασίσει ότι θα κάνει καισαρική, αλλά λέω πόσο σημαντικό είναι εσείς οι γυναίκες να ακούτε το σώμα σας».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως τις τελευταίες ημέρες πριν τον τοκετό, η ίδια ένιωθε την ανάγκη να ξεκουραστεί: «Την τελευταία εβδομάδα μου έλεγε “θα πάω λίγο να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω”. Ήταν να φύγει λίγο μετά, ενώ ο τοκετός ήταν προγραμματισμένος για αργότερα. Πόσο άκουσε το σώμα της, έπαιρνε τα μηνύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, σημείωσε πως σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Κατερίνα Καινούργιου στο μαιευτήριο, για να τη δει από κοντά και να μοιραστεί μαζί της αυτές τις τόσο ξεχωριστές στιγμές.