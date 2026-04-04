Καινούργιου: «Έχει τέλεια σύνδεση με το μωρό της» – Τι είπε ο γιατρός της;

Σε ποιον μοιάζει η μικρή Ξένια;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η πρώτη δημόσια δήλωση του γιατρού της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε την κόρη της νωρίτερα από το προγραμματισμένο, με το μωρό να είναι υγιές.
  • Η εγκυμοσύνη παρακολουθήθηκε στενά από τον γυναικολόγο Αλέξανδρο Τζεφεράκο, που επιβεβαίωσε την καλή σύνδεση μητέρας-παιδιού.
  • Η Καινούργιου αντελήφθη εγκαίρως την έλλειψη δραστηριότητας του μωρού, οδηγώντας σε ειδικές εξετάσεις.
  • Η παρουσιάστρια σηκώθηκε λίγες ώρες μετά την καισαρική για να δει το μωρό της, επιβεβαιώνοντας τη συναισθηματική τους σύνδεση.
  • Ο γιατρός ανέφερε ότι το μωρό φαίνεται να μοιάζει λίγο στον πατέρα, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, καθώς από την Παρασκευή 3 Απριλίου κρατά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της, καρπό της αγάπης της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Αν και ο τοκετός πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από το προγραμματισμένο τα νέα είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, καθώς το μωρό είναι απολύτως υγιές και έχει προσαρμοστεί εξαιρετικά από τις πρώτες κιόλας ώρες της ζωής του.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της εγκυμοσύνης και στην απόφαση για τον πρόωρο τοκετό έπαιξε η στενή ιατρική παρακολούθηση, αλλά και η ίδια η παρουσιάστρια, η οποία αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι κάτι δεν πήγαινε όπως πριν. Ο γυναικολόγος της, Αλέξανδρος Τζεφεράκος, μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» και περιέγραψε τόσο την πορεία της εγκυμοσύνης όσο και τις πρώτες συγκινητικές στιγμές μετά τη γέννα.

Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου

Όπως αποκάλυψε χαρακτηριστικά: «Κατέβηκε να δει αμέσως το μωρό της. Η Κατερίνα έχει τέλεια σύνδεση με το μωρό της. Ήταν σε όλη την εγκυμοσύνη ήρεμα και φοβερά συνεργάσιμη, μελετημένη. Ήταν σε συνεχή παρακολούθηση και η ίδια αντιλήφθηκε ότι δεν είχε δραστηριότητα το μωρό και αυτό μας οδήγησε να κάνουμε ειδικές εξετάσεις. Εγώ της είπα να γεννήσει φυσιολογικά αλλά ούτε που το συζήτησε. Το μωρό είναι υγιέστατο, έχει περάσει από όλα τα τεστ. Ο σκληρός και σοβαρός Παναγιώτης ήταν συγκινημένος».

 

Η εικόνα της παρουσιάστριας να σηκώνεται λίγες μόλις ώρες μετά την καισαρική, παρά τους πόνους, για να βρεθεί δίπλα στο παιδί της, δείχνει τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που έχει αναπτύξει ήδη μαζί του. Από την πρώτη στιγμή, η προτεραιότητά της ήταν να δει και να αγκαλιάσει τη μικρή της, επιβεβαιώνοντας όσα ανέφερε και ο γιατρός της για τον ισχυρό δεσμό μητέρας και παιδιού.

Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη

Σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με το σε ποιον μοιάζει το μωρό, ο ίδιος απάντησε με χιούμορ αλλά και ρεαλισμό: «Αυτό είναι μια τεχνική. Ευτυχώς τα μωρά είναι συνδυασμοί, παίρνουν και από τους δυο γονείς. Φαίνεται λίγο να μοιάζει στον Παναγιώτη».

Η νέα αυτή περίοδος στη ζωή της Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να ξεκινά με τον πιο όμορφο τρόπο, με την ίδια να απολαμβάνει τον νέο της ρόλο ως μητέρα και να έχει στο πλευρό της τον άνθρωπό της, σε μια στιγμή που και οι δύο θα θυμούνται για πάντα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top