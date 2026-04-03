Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου

Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Η Καινούργιου «λύγισε» στην τελευταία εκπομπή: «Θα γυρίσω διαφορετική»
Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μαμά στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη

καινουργιου γέννησε

Η παρουσιάστρια του Alpha, σήμερα Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, έφερε στον κόσμο το μωράκι της, την κόρη που περίμενε με ανυπομονησία. Σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, γέννησε με καισαρική τομή, ένα υγιέστατο κοριτσάκι σε ιδιωτικό μαιευτήριο, υπό την καθοδήγηση του μαιευτήρα, κ. Αλέξανδρου Τζεφεράκου.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, το νεογέννητο ζυγίζει περίπου 2 κιλά και 600 γραμμάρια. 

Η Κατερίνα Καινούργιου ήταν προγραμματισμένο να γεννήσει λίγο αργότερα, όμως σήμερα μπήκε άρον άρον στο μαιευτήριο αφού η κορούλα της είχε - όπως φαίνεται -άλλα σχέδια και ήρθε στον κόσμο λίγες ημέρες νωρίτερα! 

Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει την κούνια της κόρης της

Η παρουσιάστρια του Super Κατερίνα αποχώρησε από την εκπομπή της στις 31 Μαρτίου για να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί για τη γέννα της.

Λουλούδια και δώρα στην Κατερίνα Καινούργιου στην τελευταία της εκπομπή

Λουλούδια και δώρα στην Κατερίνα Καινούργιου στην τελευταία της εκπομπή

«Θέλω να κάτσω να ξεκουραστώ ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου στην παραγωγή μου και στο κανάλι μου γιατί αυτοί οι μήνες για μία γυναίκα είναι όμορφοι αλλά είναι και δύσκολοι, ορμονικά, ψυχολογικά.

Θέλω όμως να πως πως ήταν οι ωραιότεροι μήνες της ζωής μου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τις πολύ ωραίες ευχές που έχω δεχθεί ευχαριστώ για τη διακριτικότητα, εκτιμώ τη στάση όλων και των συναδέλφων σε άλλες εκπομπές και sites και θέλω να πως σε κάθε γυναίκα που θέλει να της συμβεί. Δεν αλλάζει κάτι στην εκπομπή. Είμαι ευγνώμων για τους υπέροχους συνεργάτες, με συγκινήσατε πολύ» είπε on air η παρουσιάστρια.

Παράλληλα, ανανέωσε το ραντεβού της με το τηλεοπτικό κοινό για μετά το Πάσχα, έχοντας πλέον στην αγκαλιά της το μωράκι της.

Το ζευγάρι είναι τρισευτυχισμένο που κρατάει στην αγκαλιά του την κορούλα του. Το κοριτσάκι τους θα πάρει το όνομα Ξένια, όπως αποκάλυψαν πριν λίγο καιρό.

γεννησε η κατερίνα κανούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου βρήκε το άλλο της μισό στο πρόσωπο του Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η σχέση της Κατερίνας Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή έγινε γνωστή στις αρχές του 2024 και γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα. Μάλιστα, τον Μάιο του 2025 ο επιχειρηματίας τής έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι, ενώ λίγους μήνες αργότερα υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης.

Διαβάστε περισσότερα:
