Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει την κούνια της κόρης της

Οι νέες φωτογραφίες από το παιδικό δωμάτιο που ετοίμασε η παρουσιάστρια

Δείτε το insta story της Κατερίνας Καινούργιου
Νέες φωτογραφίες από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια πλέει σε πελάγη ευτυχίας αφού διανύει τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της και σε λίγες ημέρες θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το απόγευμα της Παρασκευής η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε φωτογραφίες από το παιδικό δωμάτιο της μικρής, το οποίο είναι στα χρώματα του ροζ, του μπεζ και του ξύλου.

Χαρακτηριστική είναι η ρομαντική ταπετσαρία σε ροζ χρώμα που έχει διαλέξει. Στον χώρο κυριαρχεί το ξύλο και το ροζ ενώ για την κούνια έχει επιλέξει το χρώμα του ξύλου. Έχει βάλει μία εντυπωσιακή ροζ κουνουπιέρα.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της είχε γράψει η παρουσιάστρια: «Το να μεγαλώνεις μέσα μου ήταν το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου».

Η παρουσιάστρια του Alpha βρίσκεται καθημερινά στο πόστο της, ωστόσο δεν αργεί η στιγμή που θα αποχωρήσει από το τηλεοπτικό πλατό για να γεννήσει, παραδίδοντας τη σκυτάλη στους συνεργάτες της:

«Εδώ είμαι, δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμα… Θα προσπαθήσω. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Δυσκολεύομαι πολύ τώρα. Είναι η τελευταία ευθεία που λένε, οπότε αρχίζεις λίγο και δυσκολεύεις. Όσο αντέξω, μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω. Όσο αντέξω… αλλιώς μετά εδώ έχω τους καλύτερους συνεργάτες και θα σας κάνουν παρέα», αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της εκπομπής της.

H παρουσιάστρια έχει αποκαλύψει ότι γνωρίζονταν με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, πολύ πριν κάνουν σχέση. «Γνωριζόμασταν έξι χρόνια. Πήγαινα στα μαγαζιά του, ήμουν πελάτισσα, μιλάγαμε, είχαμε φιλική σχέση. Πιστεύω ότι πάντα του άρεσα. Ήταν πολύ όμορφα, όπως έγινε. Με κάλεσε στα γενέθλιά του, ξεκίνησε το φλερτ και... , τα υπόλοιπα είναι ιστορία!», είχε πει σε συνέντευξή της στον Νίκο Μουτσινά, τον Δεκέμβριο του 2024.

Η πρόταση γάμου έγινε στο Παρίσι, τον Μάιο του 2025 και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, η ζωή τους επιφύλασσε το πιο όμορφο δώρο. Η Κατερίνα Καινούργιου έμεινε έγκυος, σε φάση που δεν το περίμενε, καθώς είχε ολοκληρώσει τις ορμονοθεραπείες της, πριν ξεκινήσει τις προσπάθειες για εξωσωματική. 

Η κόρη του ζευγαριού θα πάρει το όνομα Πολυξένη-Αλεξάνδρα. Tο πρώτο από τη μητέρα του επιχειρηματία και το δεύτερο από την κολλητή φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες.

