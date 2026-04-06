SKODA Cycling Team: Σάρωσε τα χρυσά στο L’Etape Greece by Tour de France

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.04.26 , 16:42 Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα
06.04.26 , 16:17 Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη
06.04.26 , 16:04 Καλλιθέα: Διανομέας παρέσυρε και τραυμάτισε ανήλικο
06.04.26 , 16:01 Κιτρινόμαυρη η κορυφή, καλπάζει για τίτλο η ΑΕΚ
06.04.26 , 15:45 Αγρίνιο: Μεγάλη Επιχείρηση Διάσωσης Ορειβάτη Που Τραυματίστηκε
06.04.26 , 15:42 Άση Μπήλιου: Με μία, αλλά «φαρμακερή», αλλαγή ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα
06.04.26 , 15:39 SKODA Cycling Team: Σάρωσε τα χρυσά στο L’Etape Greece by Tour de France
06.04.26 , 15:26 Στο νοσοκομείο ο Τέρενς Κουίκ- Υπεβλήθη σε χειρουργείο
06.04.26 , 15:18 «Λύγισε» η Κουτσελίνη για τον αδερφό της: «Τον αντάμειβα για το ψέμα του»
06.04.26 , 15:12 Λιλή Πυράκη: «Είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχω ακούσει»
06.04.26 , 15:09 «Ο Ρέμος μπορεί να σταματήσει από τα μπουζούκια του χρόνου»
06.04.26 , 14:56 Λακωνία: Το δράμα πίσω από τη γυναίκα που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα
06.04.26 , 14:45 Ελένη Χατζίδου: «Είχα έναν πρώην που έβαζε βαζελίνη στα φρύδια»
06.04.26 , 14:37 Βελμάρ Stock Center: 3 τυχεροί κερδίζουν 250 ευρώ σε καύσιμα
06.04.26 , 14:28 MasterChef: «Θα δείτε την κατάταξή σας με βάση τα στατιστικά σας»
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη
Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου
Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Πήγα και την είδα. Ήταν με την πεθερά της»
Περισσότερα

STAR.GR
Αυτοκινητο
SKODA Cycling Team: Σάρωσε τα χρυσά στο L'Etape Greece by Tour de France
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με απόλυτη επιτυχία σφραγίστηκε η παρουσία της SKODA Cycling Team στο L’Etape Greece by Tour de France presented by Skoda, καθώς η ομάδα κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο τη δυναμική, την ποιότητα και το αγωνιστικό της επίπεδο. Η SKODA Cycling Team κυριάρχησε στο The Race (140χλμ), στο The Ride (67χλμ), αλλά και στην κατηγορία γυναικών του The Race (140χλμ), μετατρέποντας τη φετινή διοργάνωση σε μία μεγάλη στιγμή διάκρισης για τη μάρκα.

Στη μεγάλη διαδρομή The Race (140χλμ), στην κατηγορία των ανδρών, πρώτος τερμάτισε ο Νικηφόρος Αρβανίτου με χρόνο 03:39:31, κερδίζοντας τη διάσημη κίτρινη φανέλα του Tour de France. Στην ταχύτερη διαδρομή The Ride (67χλμ), στην κατηγορία των ανδρών, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης με χρόνο 01:59:30, ενώ στην κατηγορία των γυναικών στο The Race (140χλμ), στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Βαρβάρα Φασόη της SKODA Cycling Team με χρόνο 03:56:31, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή τριπλή χρυσή επιτυχία για την ομάδα.

Το L’Etape Greece by Tour de France presented by Skoda πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη, συγκεντρώνοντας ποδηλάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μία διοργάνωση διεθνών προδιαγραφών, εμπνευσμένη από τον θρυλικό Γύρο της Γαλλίας. Με διαδρομές σχεδιασμένες βάσει των προτύπων οργάνωσης και ασφάλειας του Tour de France, ο θεσμός έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ποδηλατικά events στη χώρα, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει τον αθλητισμό, την πρόκληση και το υψηλό επίπεδο διοργάνωσης.

Σε έναν διεθνή αγώνα υψηλών απαιτήσεων, που έφερε στην Ελλάδα την αυθεντική εμπειρία του Tour de France, η SKODA Cycling Team απέδειξε ότι η συνέπεια, η αντοχή, η προετοιμασία και η αγωνιστική υπεροχή οδηγούν στην κορυφή. Και ακριβώς αυτές είναι οι αξίες που εκφράζει διαχρονικά και η Skoda: αξιοπιστία, ανθεκτικότητα, ουσία και σταθερή ικανότητα να πετυχαίνει.

Η Head of Marketing, Communications and PR της Kosmocar, κα. Μαρίζα Πετράκου, πρόσθεσε για τη φετινή διοργάνωση: «Η συνεργασία μας με το L’Étape Greece by Tour de France για 4η συνεχόμενη χρονιά αντικατοπτρίζει τη μακρόχρονη σχέση της Skoda με την ποδηλασία. Σε έναν τόπο με ισχυρό συμβολισμό όπως η Σπάρτη, οι αξίες αυτές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε βιώσιμες λύσεις μετακίνησης με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση».

Η Skoda, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά και διαχρονική της σχέση με τον Γύρο της Γαλλίας, συμμετείχε για τέταρτη συνεχή χρονιά ως Ονομαστικός Χορηγός και Επίσημος Mobility Partner, δίνοντας δυναμικό «παρών» σε κάθε πτυχή της διοργάνωσης. Ξεχώρισε τόσο με τα εμβληματικά Skoda Lead Cars, το νέο Enyaq και το Kodiaq, που ηγήθηκαν του αγώνα, όσο και με την παρουσία της στο L’Etape Village, όπου το νέο Elroq μαγνήτισε τα βλέμματα των επισκεπτών, ενώ παράλληλα προσέφερε πλούσιες διαδραστικές εμπειρίες που ενίσχυσαν τη σύνδεση με το κοινό. Την πιο ζωντανή νότα έδωσε ο Felix, η επίσημη μασκότ του Tour de France, ο οποίος σηματοδότησε την έναρξη μαζί με τον αλυτάρχη και ξεσήκωσε αθλητές, αθλήτριες και θεατές, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές και αξέχαστα φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Η τριπλή χρυσή επιτυχία της SKODA Cycling Team στη Σπάρτη αποτελεί μία ακόμη ισχυρή απόδειξη ότι η κορυφαία απόδοση δεν είναι θέμα στιγμής, αλλά αποτέλεσμα ποιότητας, αντοχής και αξιοπιστίας σε βάθος χρόνου. Ακριβώς όπως και η Skoda.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
SKODA CYCLING TEAM
 |
L’ÉTAPE GREECE BY TOUR DE FRANCE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top