Άση Μπήλιου: Με μία, αλλά «φαρμακερή», αλλαγή ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου ανακοίνωσε τις αστρολογικές προβλέψεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα, με κύρια αλλαγή την είσοδο του Άρη στον Κριό.
  • Η επιρροή του Άρη θα γίνει αισθητή από την επόμενη εβδομάδα, με πιθανές εντάσεις λόγω της συγκέντρωσης ουράνιων σωμάτων στον Κριό.
  • Η εβδομάδα αυτή και η επόμενη θεωρούνται κομβικές για τις εξελίξεις, με αναφορές σε πολεμική ένταση.
  • Η Σελήνη θα περάσει από τον Τοξότη στον Υδροχόο, ευνοώντας επαφές και σχέσεις κατά τη διάρκεια του Πάσχα.
  • Θα υπάρξει θετική όψη μεταξύ Αφροδίτης και Δία, προσφέροντας ευχάριστες στιγμές κατά την εορταστική περίοδο.

Η Άση Μπήλιου έκανε τις αστολογικές της προβλέψεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπου έχουμε την είσοδο του Άρη στον Κριό. 

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Όπως εξήγησε η έγκριτη αστρολόγος σήμερα 6/4 στο Breakfast@Star, θα αρχίσουμε να νιώθουμε την επιρροή του από την επόμενη εβδομάδα, που θα συναντηθεί με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο. 

«Λοιπόν, η Μεγάλη Εβδομάδα είναι χωρίς πολλές αλλαγές. Μία έχουμε, μία και… φαρμακερή, που λένε. Προχωρά ο Άρης στο ζώδιο του Κριού.

Να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα, όπως και η επόμενη, συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ουράνιων σωμάτων στο ζώδιο του Κριού. Γι’ αυτό πλανάται μια ένταση στον αέρα, γιατί το ζώδιο του Κριού από μόνο του έχει ένταση. Όταν μπαίνει και ο Άρης εκεί, ο θεός του πολέμου, καταλαβαίνετε τι γίνεται… το “έλα να δεις”! Βέβαια, θα νιώσουμε περισσότερο την επιρροή του από την επόμενη εβδομάδα, μετά το Πάσχα. Εκεί “μας τη φυλάει”, δηλαδή, καθώς θα σχηματίσει όψεις με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο και θα ενεργοποιήσει την όψη που είχαμε τον Φεβρουάριο, τότε που ξεκινούσε κάποια πολεμική ένταση.

Γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ κομβική εβδομάδα -και αυτή και η επόμενη- για το τι μέλλει γενέσθαι στη συνέχεια. Δηλαδή, πιστεύω ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες.

Η εβδομάδα ξεκινά με τη Σελήνη στον Τοξότη σήμερα, αύριο και μεθαύριο, άρα με μια πιο ταξιδιάρικη διάθεση. Στη συνέχεια θα περάσει στον Αιγόκερω και θα κάνουμε Πάσχα με τη Σελήνη στον Υδροχόο, που ευνοεί περισσότερο τις επαφές και τις σχέσεις, ενώ θα υπάρχει και μια πολύ όμορφη όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Δία.

Καλό είναι αυτό. Μας “κρατάει” μια καλή όψη, γιατί αυτές τις μέρες τη χρειαζόμαστε. Η Αφροδίτη με τον Δία, οι δύο ευεργέτες πλανήτες, συναντώνται σε μια όμορφη όψη εξαγώνου. Άρα νιώθω ότι, ό,τι κι αν προκύψει, τουλάχιστον το Πάσχα θα περάσουμε καλά, με θερμά συναισθήματα και με τους ανθρώπους που θέλουμε στο πλευρό μας».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top