Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Πήγα και την είδα. Ήταν με την πεθερά της»

Η Στ. Τσιμτσιλή για την Κατερίνα Καινούργιου και τα πρώτα 24ωρα της μητρότητας/ Happy Day

Η Κατερίνα Καινούργιου την Παρασκευή 3 Απριλίου έγινε μητέρα για πρώτη φορά και και η καλή της φίλη, Σταματίνα Τσιμτσιλή την επισκέφτηκε στο μαιευτήριο για να τη δει και να της ευχηθεί και από κοντά.

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, η παρουσιάστρια του Happy Day αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της πως η Κατερίνα Καινούργιου είναι πολύ ευτυχισμένη και συγκινημένη.

«Πήγα και είδα το Κατερινάκι μας το Σάββατο. Ένα καλό δώρο της είχα πάρει πριν γεννήσει, αλλά εκεί δεν μπορείς να πας με άδεια χέρια και της πήγα ένα τεράστιο αρκουδάκι με ροζ φιόγκο. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη και είναι πολύ συγκινημένη… Είναι πολύ ευτυχισμένη! Εκεί ήταν και η πεθερά της, που είναι γυναικολόγος», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η Κατερίνα Καινούργιου ζει το θαύμα της μητρότητας

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήγε για δώρο στην νέα μανούλα έναν τεράστιο ροζ αρκούδο για το κοριτσάκι της, το οποίο θα πάρει το όνομα Ξένια- Αλεξάνδρα.

Το δώρο της Σταματίνας στην Katken στο μαιευτήριο

Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας, με τη μικρή τους πριγκίπισσα να αποτελεί ήδη την απόλυτη προτεραιότητά τους. Ευχές από φίλους, συνεργάτες και followers κατακλύζουν τα social media τα τελευταία 24ωρα, με τους πάντες να στέλνουν την αγάπη τους στην Κατερίνα, τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και τη μικρούλα τους.