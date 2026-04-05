Ευτυχισμένη μαμά η Κατερίνα Καινούργιου: Το βίντεο από το μαιευτήριο!

Η πρώτη ανάρτηση της γλυκιάς παρουσιάστριας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου
05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
05.04.26 , 23:29 Θα καταφέρει η Χριστιάνα να μπει στο 1% Club;
05.04.26 , 23:12 1% Club: Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους περισσότερους παίκτες!
05.04.26 , 23:00 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους
05.04.26 , 22:13 Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε
05.04.26 , 22:00 Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»
05.04.26 , 21:54 Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε
05.04.26 , 21:08 Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
05.04.26 , 20:30 Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή
05.04.26 , 20:10 BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
05.04.26 , 19:36 Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!
05.04.26 , 19:21 Tα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
05.04.26 , 19:20 Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο για τη μικρή της, Ξένια!
Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
Ευτυχισμένη μαμά η Κατερίνα Καινούργιου: Το βίντεο από το μαιευτήριο!
Καινούργιου: «Έχει τέλεια σύνδεση με το μωρό της» – Τι είπε ο γιατρός της;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Κατερίνα Καινούργιου ζει το θαύμα της μητρότητας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής καλωσόρισαν την κόρη τους, Ξένια – Αλεξάνδρα, στις 3 Απριλίου.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμές από το μαιευτήριο, εκφράζοντας τη συγκίνησή της και την ευγνωμοσύνη της.
  • Στο Instagram, δημοσίευσε βίντεο με δώρα και εκπλήξεις από φίλους και συγγενείς.
  • Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι το μωρό μοιάζει περισσότερο στον πατέρα της.
  • Η Κατερίνα ένιωσε την ανάγκη να ξεκουραστεί πριν τον τοκετό, ακούγοντας το σώμα της.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο αγαπημένος της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ζουν τις πιο τρυφερές στιγμές της ζωής τους, καθώς την Παρασκευή 3 Απριλίου καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του

Η μικρή τους πριγκίπισσα, που θα πάρει το όνομα Ξένια – Αλεξάνδρα, ήρθε για να γεμίσει την καθημερινότητά τους με φως, αγάπη και αμέτρητα χαμόγελα.

Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο

Το ερωτευμένο ζευγάρι δεν κρύβει τη συγκίνησή του, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους μικρές, αυθεντικές στιγμές από το μαιευτήριο εικόνες γεμάτες ευτυχία, ενθουσιασμό και εκείνη τη μοναδική μαγεία της πρώτης γνωριμίας με το μωρό τους.

Σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου, η Κατερίνα έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, δίνοντάς μας μια γλυκιά ματιά στο δωμάτιο του μαιευτηρίου. Μέσα από ένα χαλαρό βίντεο, μας ξεναγεί στα όμορφα δώρα και τις προσεγμένες εκπλήξεις που της ετοίμασαν φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες, δημιουργώντας μια ζεστή, σχεδόν ονειρική ατμόσφαιρα.

Φανερά συγκινημένη αλλά και γεμάτη ευγνωμοσύνη, η παρουσιάστρια απολαμβάνει κάθε λεπτό αυτής της νέας αρχής. Για εκείνη, η μητρότητα δεν είναι απλώς ένα νέο κεφάλαιο είναι ένα βαθύ, προσωπικό όνειρο που μόλις έγινε πραγματικότητα, με τον πιο όμορφο τρόπο.

Το ενδιαφέρον όλων, ωστόσο, στρέφεται και στο νεογέννητο κοριτσάκι τους. Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, στενός συνεργάτης της παρουσιάστριας, μίλησε με συγκίνηση για τη νέα πραγματικότητα που βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου.

Όπως αποκάλυψε, η μικρή φαίνεται να μοιάζει περισσότερο στον πατέρα της, κάτι που επιβεβαίωσε και ο γιατρός της παρουσιάστριας, εξηγώντας: «Αυτό είναι μια τεχνική. Ευτυχώς τα μωρά είναι συνδυασμοί, παίρνουν και από τους δυο γονείς. Φαίνεται λίγο να μοιάζει στον Παναγιώτη».

Ο δημοσιογράφος, εμφανώς χαρούμενος στον «αέρα» του ANT1, αναφέρθηκε και στην πορεία της εγκυμοσύνης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης που είχε η παρουσιάστρια: «Αυτούς τους μήνες τους έζησε έντονα με την Κατερίνα. Η παρουσία του κύριου Τζεφεράκου ήταν τόσο σημαντική, της έδινε τόση σιγουριά. Είχε αποφασίσει ότι θα κάνει καισαρική, αλλά λέω πόσο σημαντικό είναι εσείς οι γυναίκες να ακούτε το σώμα σας».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως τις τελευταίες ημέρες πριν τον τοκετό, η ίδια ένιωθε την ανάγκη να ξεκουραστεί: «Την τελευταία εβδομάδα μου έλεγε “θα πάω λίγο να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω”. Ήταν να φύγει λίγο μετά, ενώ ο τοκετός ήταν προγραμματισμένος για αργότερα. Πόσο άκουσε το σώμα της, έπαιρνε τα μηνύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top