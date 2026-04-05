Ευτυχισμένη μαμά η Κατερίνα Καινούργιου: Το βίντεο από το μαιευτήριο!

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο αγαπημένος της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ζουν τις πιο τρυφερές στιγμές της ζωής τους, καθώς την Παρασκευή 3 Απριλίου καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Η μικρή τους πριγκίπισσα, που θα πάρει το όνομα Ξένια – Αλεξάνδρα, ήρθε για να γεμίσει την καθημερινότητά τους με φως, αγάπη και αμέτρητα χαμόγελα.

Το ερωτευμένο ζευγάρι δεν κρύβει τη συγκίνησή του, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους μικρές, αυθεντικές στιγμές από το μαιευτήριο εικόνες γεμάτες ευτυχία, ενθουσιασμό και εκείνη τη μοναδική μαγεία της πρώτης γνωριμίας με το μωρό τους.

Σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου, η Κατερίνα έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, δίνοντάς μας μια γλυκιά ματιά στο δωμάτιο του μαιευτηρίου. Μέσα από ένα χαλαρό βίντεο, μας ξεναγεί στα όμορφα δώρα και τις προσεγμένες εκπλήξεις που της ετοίμασαν φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες, δημιουργώντας μια ζεστή, σχεδόν ονειρική ατμόσφαιρα.

Φανερά συγκινημένη αλλά και γεμάτη ευγνωμοσύνη, η παρουσιάστρια απολαμβάνει κάθε λεπτό αυτής της νέας αρχής. Για εκείνη, η μητρότητα δεν είναι απλώς ένα νέο κεφάλαιο είναι ένα βαθύ, προσωπικό όνειρο που μόλις έγινε πραγματικότητα, με τον πιο όμορφο τρόπο.

Το ενδιαφέρον όλων, ωστόσο, στρέφεται και στο νεογέννητο κοριτσάκι τους. Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, στενός συνεργάτης της παρουσιάστριας, μίλησε με συγκίνηση για τη νέα πραγματικότητα που βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου.

Όπως αποκάλυψε, η μικρή φαίνεται να μοιάζει περισσότερο στον πατέρα της, κάτι που επιβεβαίωσε και ο γιατρός της παρουσιάστριας, εξηγώντας: «Αυτό είναι μια τεχνική. Ευτυχώς τα μωρά είναι συνδυασμοί, παίρνουν και από τους δυο γονείς. Φαίνεται λίγο να μοιάζει στον Παναγιώτη».

Ο δημοσιογράφος, εμφανώς χαρούμενος στον «αέρα» του ANT1, αναφέρθηκε και στην πορεία της εγκυμοσύνης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης που είχε η παρουσιάστρια: «Αυτούς τους μήνες τους έζησε έντονα με την Κατερίνα. Η παρουσία του κύριου Τζεφεράκου ήταν τόσο σημαντική, της έδινε τόση σιγουριά. Είχε αποφασίσει ότι θα κάνει καισαρική, αλλά λέω πόσο σημαντικό είναι εσείς οι γυναίκες να ακούτε το σώμα σας».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως τις τελευταίες ημέρες πριν τον τοκετό, η ίδια ένιωθε την ανάγκη να ξεκουραστεί: «Την τελευταία εβδομάδα μου έλεγε “θα πάω λίγο να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω”. Ήταν να φύγει λίγο μετά, ενώ ο τοκετός ήταν προγραμματισμένος για αργότερα. Πόσο άκουσε το σώμα της, έπαιρνε τα μηνύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.