Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του

Το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Απριλίου, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του, Ξένιας. Η χαρά για το ζευγάρι είναι μεγάλη, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, με την είδηση να προκαλεί κύμα ενθουσιασμού στους θαυμαστές τους.

Ο Παναγιώτης, που είναι γνωστός για τον χαμηλό του προφίλ, αποφάσισε να μοιραστεί τη συγκίνηση και την ευτυχία του με τους διαδικτυακούς του φίλους με έναν ιδιαίτερα λιτό και συμβολικό τρόπο.

Δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με την Κατερίνα και επέλεξε στη λεζάντα να τοποθετήσει τρία απλά αλλά γεμάτα νόημα emojis – μια καρδιά, ένα αστέρι και ένα μπιμπερό εκφράζοντας με αυτά την αγάπη, τη νέα ζωή και τη μοναδική σημασία της στιγμής για εκείνους. Η απλότητα της ανάρτησης, ωστόσο, δεν μειώνει τη συγκινησιακή της αξία, αφού αποτυπώνει με διακριτικό αλλά έντονο τρόπο τη χαρά και την ένταση της νέας σελίδας που ξεκινά για το ζευγάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν ήδη γίνει γνωστές από τον γιατρό της παρουσιάστριας αλλά και από τον συνεργάτη της, Στέφανο Κωνσταντινίδη, η μικρή Ξένια φαίνεται να έχει κληρονομήσει αρκετά χαρακτηριστικά από τον μπαμπά της, γεγονός που έχει ήδη ενθουσιάσει την οικογένεια και τους κοντινούς τους φίλους.

«Πήγα να δω το μωρό και το πρώτο πράγμα που είδα, ήταν η ίδια η Κατερίνα. Μέσα σε 12 ώρες από την καισαρική είχε κατέβει να δει το μωρό της. Η Κατερίνα έχει μια τέλεια σύνδεση με το μωρό της» είπε αρχικά ο κ. Αλέξανδρος Τζεφεράκος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα».

«Η Κατερίνα σε όλη την εγκυμοσύνη ήταν ήρεμη και συνεργάσιμη. Και μελετημένη…Της είπα να γεννήσει φυσιολογικά, αλλά ούτε να το συζητήσει, οπότε κάναμε καισαρική. Το μωρό είναι ασφαλέστατο, υγιέστατο, έχει περάσει από όλα τα τεστ…Ο Παναγιώτης είναι συγκινημένος, τρυφερός. Ο “σκληρός” και σοβαρός Παναγιώτης, ήταν συγκινημένος. Μόλις είδε την κόρη του έγινε βούτυρο…Φαίνεται λίγο σημειολογικά να μοιάζει στον Παναγιώτη, ελπίζω να μοιάζει στην Κατερίνα… Ήταν και οι δυο οικογένειες εδώ, γιατί η απόφαση να γίνει χθες ο τοκετός πάρθηκε μετά από ειδικές εξετάσεις που κάναμε, οπότε είχαν τον χρόνο να τους ειδοποιήσουν όλους…Οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι πάρα πολύ συγκινημένοι. Η πεθερά της Κατερίνας είναι γυναικολόγος, τη γνωρίζω από όταν ήταν ειδικευόμενη. Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο συγκινημένη, βούτυρο κι αυτή όπως ο Παναγιώτης. Όλοι είναι συγκινημένοι, όλοι είναι κοντά της…Το μωρό έχει προσαρμοστεί ήδη στη διατροφή παρότι έχει βγει 20 μέρες νωρίτερα».

Το ζευγάρι, μέσα από τη γέννηση της κόρης του, φαίνεται να ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο τη σχέση του, δημιουργώντας ένα οικογενειακό περιβάλλον γεμάτο αγάπη και ζεστασιά.

Με τη γέννηση της Ξένιας, η ζωή τους φαίνεται να μπαίνει σε μια νέα, πιο ουσιαστική και γεμάτη συγκινήσεις περίοδο, ενώ οι πρώτες στιγμές τους με το μωρό καταγράφονται με τρυφερότητα και χαρά, δείχνοντας ότι η οικογενειακή τους ευτυχία αποτελεί προτεραιότητα και για τους δύο.