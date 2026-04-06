Κιτρινόμαυρη η κορυφή, καλπάζει για τίτλο η ΑΕΚ

Μεγάλη νίκη της Ένωσης στον Πειραιά, επί ενός Ολυμπιακού που προβληματίζει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Αθλητικα
Μεγάλο βήμα για το πρωτάθλημα έκανε η ομάδα του Νίκολιτς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί να ήταν μόλις η πρώτη αγωνιστική των playoffs, αλλά με το «καλημέρα», η ΑΕΚ μετατράπησε σε μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, χάρη στη μεγάλη νίκη που πέτυχε μέσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επί ενός Ολυμπιακού που προβληματίζει.

Ο «Δικέφαλος του Νότου» με έξυπνη τακτική, πήρε από νωρίς το προβάδισμα με το γκολ του Κοϊτά, και κατάφερε να φέρει το ματς στα δικά του μέτρα, μην επιτρέποντας στον Ολυμπιακό να τον απειλήσει ιδιαίτερα. 

Κακός ο Ολυμπιακός, ηττήθηκε εντός έδρας από την ΑΕΚ

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γηπεδούχοι δηιούργησαν ελάχιστες καλές φάσεις σε όλο το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να δεχτούν τις αποδοκιμασίες από τον κόσμο τους, στις εξέδρες του Φαληρικού Σταδίου. 

Στο άλλο ματς της πρώτης αγωνιστικής, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στο 0-0 στην Τούμπα, με τους Θεσσαλονικείς να είναι φανερά κουρασμένοι και επηρεασμένοι από τις απουσίες, και να μην καταφέρνουν να δημιουργήσουν κινδύνους, για τον βαθμολογικά αδιάφορο, Παναθηναϊκό.

Ισόπαλη χωρίς τέρματα, έληξε η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Με τα αποτελέσματα αυτά, η ΑΕΚ ξέφυγε με διαφορά 5 βαθμούς, τόσο από τον ΠΑΟK όσο και από τον Ολυμπιακό και μοιάζει να έχει πάρει ισχυρό προδάδισμα για να στεφθεί πρωταθλήτρια. Αν μάλιστα καταφέρει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην έδρα της, την Κυριακή του Θωμά, θα έχει κάνε ένα ακόμα σημαντικό βήμα. 

Την ίδια ώρα, πολύ σημαντική θα είναι και η μάχη για την 2η θέση, η οποία θα δώσει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Μία «μάχη» που μόλις ξεκίνησε, και αναμένεται σκληρή, μέχρι και την ολοκλήρωση των playoffs, στις 17 Μαΐου. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 |
SUPER LEAGUE
 |
ΝΤΕΡΜΠΙ
 |
AEK
 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
 |
ΠΑΟΚ
 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top