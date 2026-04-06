Στο νοσοκομείο ο Τέρενς Κουίκ- Υπεβλήθη σε χειρουργείο

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Τέρενς Κουίκ και τώρα ο δημοσιογράφος που τους τελευταίους μήνες συνεργάζεται με τον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή Το πρω1νό είναι σε φάση ανάρρωσης.
Ευτυχώς όλα πήγαν καλά για τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή και αναμένεται σύντομα να επιστρέψει στο πόστο του.
Ο Γιώργος Λιάγκας δεν θέλησε να αναφέρει λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας του δημοσιογράφου παρά μόνο να πει πως τώρα αναρρώνει και είναι καλά.
Πώς προέκυψε η συνεργασία Λιάγκα- Τέρενς Κουίκ
Οι δύο δημοσιογράφοι γνωρίζονταν πολλά χρόνια και πάντα ο ένας έτρεφε μεγάλη εκτίμηση για τον άλλον. Τον περασμένο Ιανουάριο ο Τέρενς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι δεν άργησε να έρθει η πρόταση συνεργασίας από τον παρουσιαστή.
Έκτοτε μία φορά την εβδομάδα ο Τέρενς Κουίκ εμφανίζεται σε τηλεοπτικό παράθυρο σχολιάζοντας θέματα επικαιρότητας.
