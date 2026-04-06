Στο νοσοκομείο ο Τέρενς Κουίκ- Υπεβλήθη σε χειρουργείο

Ο δημοσιογράφος είναι σε φάση ανάρρωσης

Celebrities & Gossip Νεα
Πώς είχε σχολιάσει ο Τέρενς Κουίκ την ενασχόληση της Καρυστιανού με την πολιτική/ βίντεο ΑΝΤ1
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τέρενς Κουίκ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης.
  • Η επέμβαση ήταν επιτυχής και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στην εργασία του.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας επιβεβαίωσε ότι ο Κουίκ αναρρώνει, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την υγεία του.
  • Η συνεργασία τους ξεκίνησε τον Ιανουάριο, μετά από υψηλή τηλεθέαση στην εκπομπή του Λιάγκα.
  • Ο Κουίκ σχολιάζει θέματα επικαιρότητας μία φορά την εβδομάδα στην εκπομπή.

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Τέρενς Κουίκ και τώρα ο δημοσιογράφος που τους τελευταίους μήνες συνεργάζεται με τον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή Το πρω1νό είναι σε φάση ανάρρωσης.

Παρουσιάστρια σε Τέρενς Κουίκ: «Με έκανες δημοσιογράφο, με ξέρεις από μωρό»

Ευτυχώς όλα πήγαν καλά για τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή και αναμένεται σύντομα να επιστρέψει στο πόστο του.

Ο Γιώργος Λιάγκας δεν θέλησε να αναφέρει λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας του δημοσιογράφου παρά μόνο να πει πως τώρα αναρρώνει και είναι καλά.

Ο Γιώργος Λιάγκας/ φωτογραφία από ndpphoto

Πώς προέκυψε η συνεργασία Λιάγκα- Τέρενς Κουίκ

Οι δύο δημοσιογράφοι γνωρίζονταν πολλά χρόνια και πάντα ο ένας έτρεφε μεγάλη εκτίμηση για τον άλλον. Τον περασμένο Ιανουάριο ο Τέρενς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι δεν άργησε να έρθει η πρόταση συνεργασίας από τον παρουσιαστή.

Έκτοτε μία φορά την εβδομάδα ο Τέρενς Κουίκ εμφανίζεται σε τηλεοπτικό παράθυρο σχολιάζοντας θέματα επικαιρότητας. 

 

