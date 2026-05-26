Βέλγιο: Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο - 4 νεκροί και 2 τραυματίες

Ανάμεσα στους νεκρούς και δύο ανήλικοι

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: x (@AlHind0)
Πρώτη Δημοσίευση: 26.05.26, 12:20

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφοδρό δυστύχημα στο Βέλγιο: σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο, 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες.
  • Η σύγκρουση σημειώθηκε το πρωί στην πόλη Μπούγκενχαουτ, με το λεωφορείο να έχει επτά επιβάτες.
  • Νεκροί είναι δύο μαθητές, ο οδηγός και ο συνοδός του λεωφορείου.
  • Η μπάρα ασφαλείας στη διάβαση ήταν κατεβασμένη τη στιγμή της σύγκρουσης.
  • Ο υπουργός Μεταφορών επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τα θύματα.

Σοκ προκαλεί το σφοδρό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση, μετατρέποντας μια συνηθισμένη σχολική διαδρομή σε τραγωδία. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα άτομα και να τραυματιστούν πολύ σοβαρά άλλα δύο. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από βελγικά μέσα, στο σχολικό λεωφορείο επέβαιναν επτά μαθητές, ο οδηγός κι ο συνοδηγός του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε πάνω στις γραμμές τη στιγμή που πλησίαζε το τρένο με μεγάλη ταχύτητα. Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 8:15 π.μ στην πόλη Μπούγκενχαουτ και ήταν σφοδρότατη. Από τη δύναμη της πρόσκρουσης, το όχημα σχεδόν διαλύθηκε, ενώ διασώστες, πυροσβέστες και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να απεγκλωβίσουν επιβάτες και να μεταφέρουν τραυματίες στα γύρω νοσοκομεία.

Το τρένο είχε περίπου 100 επιβάτες. 

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, νεκρά είναι δύο από τα παιδιά, ο οδηγός του λεωφορείου και ο συνοδός.Τις πληροφορίες για τα θύματα ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών Ζαν-Λουκ Κρουκ.

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν πως τη στιγμή της σύγκρουσης, η μπάρα ασφαλείας στη διάβαση ήταν κατεβασμένη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κιντέν, έγραψε στο X: «Με μεγάλη θλίψη, έμαθα για το τραγικό ατύχημα στο Μπάγκενχαουτ, όπου ένα σχολικό λεωφορείο χτυπήθηκε από τρένο. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Εύχομαι στους τραυματίες καλή δύναμη».

