Σοκ προκαλεί το σφοδρό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση, μετατρέποντας μια συνηθισμένη σχολική διαδρομή σε τραγωδία. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα άτομα και να τραυματιστούν πολύ σοβαρά άλλα δύο.

🚨 BREAKING: A train collided with a school bus in Buggenhout, Belgium 🇧🇪 Local media report multiple casualties and injuries following the crash at a railway crossing. Authorities have not yet confirmed the exact number of victims as emergency crews remain on scene. pic.twitter.com/Cty1kNhnse — Al Hind (@AlHind0) May 26, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από βελγικά μέσα, στο σχολικό λεωφορείο επέβαιναν επτά μαθητές, ο οδηγός κι ο συνοδηγός του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε πάνω στις γραμμές τη στιγμή που πλησίαζε το τρένο με μεγάλη ταχύτητα. Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 8:15 π.μ στην πόλη Μπούγκενχαουτ και ήταν σφοδρότατη. Από τη δύναμη της πρόσκρουσης, το όχημα σχεδόν διαλύθηκε, ενώ διασώστες, πυροσβέστες και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να απεγκλωβίσουν επιβάτες και να μεταφέρουν τραυματίες στα γύρω νοσοκομεία.

Το τρένο είχε περίπου 100 επιβάτες.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, νεκρά είναι δύο από τα παιδιά, ο οδηγός του λεωφορείου και ο συνοδός.Τις πληροφορίες για τα θύματα ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών Ζαν-Λουκ Κρουκ.

🚨 SCHOOL BUS OVERTURNED AFTER TRAIN COLLISION IN BELGIUM



A train collided with a school minibus at a level crossing this morning around 8:15 AM. Multiple fatalities reported among the children and staff on board.



The barriers were down and lights were red at the time.



Train… pic.twitter.com/8wM6OsE67z — RUnews (@runews) May 26, 2026

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν πως τη στιγμή της σύγκρουσης, η μπάρα ασφαλείας στη διάβαση ήταν κατεβασμένη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κιντέν, έγραψε στο X: «Με μεγάλη θλίψη, έμαθα για το τραγικό ατύχημα στο Μπάγκενχαουτ, όπου ένα σχολικό λεωφορείο χτυπήθηκε από τρένο. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Εύχομαι στους τραυματίες καλή δύναμη».