Σοφία Μαριόλα για Στράτο Τζώρτζογλου: «Kάποιοι κύκλοι ολοκληρώνονται»

«Δεν θέλαμε να φτάσουμε στο διαζύγιο» δήλωσε

Στο διαζύγιό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου αναφέρθηκε η Σοφία Μαριόλα τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν ήθελε να φτάσουν τα πράγματα ως εκεί αλλά δυστυχώς «κάποιοι κύκλοι ολοκληρώνονται».

«Είμαι πολύ καλά, μια χαρά. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα αυτά που γράφτηκαν για την προσωπική μου ζωή. Μπορώ να πω ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου και είμαι πολύ καλά γενικά. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η πιο ακραία σκηνή ζηλοτυπίας που έχω κάνει. Έχει περάσει και καιρός, γιατί ο Στράτος δεν μου έδινε δικαιώματα, οπότε πρέπει να ανατρέξω στις προηγούμενες σχέσεις που είχα, άρα θα πρέπει να πάω πολύ πίσω. Τηλέφωνα ψάχνω στην αρχή της σχέσης» δήλωσε στο Happy Day.

H πρώην σύζυγος του ηθοποιού ανέφερε πως μπορεί πλέον με τον Στράτο να ακολουθούν ξεχωριστούς δρόμους διατηρούν όμως καλή σχέση, εκτιμά και σέβεται ο ένας τον άλλον.

«Εννοείται ότι με τον Στράτο έχουμε αμοιβαία αγάπη. Παραμένει αυτό το συναίσθημα. Έχει βγει το διαζύγιό μας. Όλα είναι καλά. Το μόνο που μετράει είναι ότι η αγάπη παραμένει. Το ότι φτάσαμε στο διαζύγιο, είναι κάτι που δεν το θέλαμε, αλλά δυστυχώς κάποιοι κύκλοι ολοκληρώνονται» εξομολογήθηκε.

Το ζευγάρι ήταν μαζί για περίπου 7-8 χρόνια και παντρεύτηκε στην Κρήτη το το 2019. Κουμπάρα τους ήταν η καλή φίλη του Στράτου και συνάδελφός του, Βάνα Μπάρμπα, ο Μαθιός Αστροπαλίτης, ο Σπύρος Μπουρνάζος και ο Γιώργος Δεσύπρης.

Η νύφη έφτασε στο γραφικό εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού στο Ακρωτήρι Χανίων, φορώντας ένα νυφικό του Βλάσση Χολέβα το οποίο είχε δαντέλα στο μπούστο, διαφάνειες και ανοιχτή πλάτη.Και ο Στράτος Τζώρτζογλου ήταν ιδιαίτερα ντυμένος και φορούσε ένα κατάλευκο κουστούμι Νίκου Αποστολόπουλου, το οποίο παρέπεμπε σε στολή αξιωματικού του ναυτικού.

Το ζευγάρι 7 χρόνια μετά χώρισε όμως η εκτίμηση και η αγάπη έμειναν. Τόσο ο Στράτος όσο και  η Σοφία μιλούσαν με πολύ καλά λόγια ο ένας για τον άλλον. 

