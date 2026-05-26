Το χοιρινό λεμονάτι στο φούρνο, είναι μία από τις κλασικές γεύσεις σε κάθε ελληνικό σπίτι. Και η συνταγή με την μπύρα που φέρνει σήμερα στο Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας, προσθέτει επιπλέον γεύση και ταιριάζει απόλυτα με τα μυρωδικά και τη μουστάρδα.

ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕ ΜΠΥΡΑ

Υλικά

• 1½ κιλό χοιρινό σε μπουκιές

• 5 πατάτες

• 2 πιπεριές κόκκινες

• 2 πιπεριές πράσινες

• 4-5 σκελίδες σκόρδο

• 1 μπύρα ξανθιά

• χυμό από 2 λεμόνια

• ξύσμα από 1 λεμόνι

• 100ml ελαιόλαδο

• 1 κ.σ μουστάρδα

• 1 κ.γ ρίγανη

• 1 κ.γ θυμάρι

• 1 κ.γ γλυκιά πάπρικα

• αλάτι

• πιπέρι

• προαιρετικά λίγος κύβος λαχανικών ή κοτόπουλου



Εκτέλεση

1. Μαρινάδα

Σε μπολ βάλε: • μπύρα • λεμόνι • μουστάρδα • λάδι • πάπρικα • ρίγανη • θυμάρι • πιπέρι Ρίξε μέσα το χοιρινό και άφησέ το ιδανικά 1-2 ώρες. Αν δεν έχεις χρόνο, κατευθείαν ταψί.

2. Στήσιμο

Στο ταψί βάλε: • πατάτες • πιπεριές • σκόρδα Αλάτισε καλά και ανακάτεψε με λίγο λάδι. Από πάνω βάλε το χοιρινό μαζί με όλα τα υγρά της μαρινάδας. Αν θέλεις πιο πολύ ζουμάκι, πρόσθεσε λίγο νερό ή τον κύβο.

3. Ψήσιμο

• Σκέπασε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο • Ψήσε στους 190°C για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά Μετά: • ξεσκέπασε • ανέβασε στους 210°C • ψήσε άλλη μισή ώρα να πάρει χρώμα και να μελώσουν οι πατάτες Στο τέλος ρίξε: • λίγο έξτρα λεμόνι • ξύσμα λεμονιού • λίγη φρέσκια ρίγανη

