Το χοιρινό λεμονάτι στο φούρνο, είναι μία από τις κλασικές γεύσεις σε κάθε ελληνικό σπίτι. Και η συνταγή με την μπύρα που φέρνει σήμερα στο Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας, προσθέτει επιπλέον γεύση και ταιριάζει απόλυτα με τα μυρωδικά και τη μουστάρδα.
Φτιάξτε ιμάμ μπαϊλντί με μοσχαράκι, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕ ΜΠΥΡΑ
Υλικά
• 1½ κιλό χοιρινό σε μπουκιές
• 5 πατάτες
• 2 πιπεριές κόκκινες
• 2 πιπεριές πράσινες
• 4-5 σκελίδες σκόρδο
• 1 μπύρα ξανθιά
• χυμό από 2 λεμόνια
• ξύσμα από 1 λεμόνι
• 100ml ελαιόλαδο
• 1 κ.σ μουστάρδα
• 1 κ.γ ρίγανη
• 1 κ.γ θυμάρι
• 1 κ.γ γλυκιά πάπρικα
• αλάτι
• πιπέρι
• προαιρετικά λίγος κύβος λαχανικών ή κοτόπουλου
Εκτέλεση
1. Μαρινάδα
Σε μπολ βάλε: • μπύρα • λεμόνι • μουστάρδα • λάδι • πάπρικα • ρίγανη • θυμάρι • πιπέρι Ρίξε μέσα το χοιρινό και άφησέ το ιδανικά 1-2 ώρες. Αν δεν έχεις χρόνο, κατευθείαν ταψί.
2. Στήσιμο
Στο ταψί βάλε: • πατάτες • πιπεριές • σκόρδα Αλάτισε καλά και ανακάτεψε με λίγο λάδι. Από πάνω βάλε το χοιρινό μαζί με όλα τα υγρά της μαρινάδας. Αν θέλεις πιο πολύ ζουμάκι, πρόσθεσε λίγο νερό ή τον κύβο.
3. Ψήσιμο
• Σκέπασε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο • Ψήσε στους 190°C για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά Μετά: • ξεσκέπασε • ανέβασε στους 210°C • ψήσε άλλη μισή ώρα να πάρει χρώμα και να μελώσουν οι πατάτες Στο τέλος ρίξε: • λίγο έξτρα λεμόνι • ξύσμα λεμονιού • λίγη φρέσκια ρίγανη